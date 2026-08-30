Η «Σιδηρά Κυρία» της Μαδρίτης στο στόχαστρο για ρετιρέ 6,3 εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσαν φορολογούμενοι
Η «Σιδηρά Κυρία» της Μαδρίτης στο στόχαστρο για ρετιρέ 6,3 εκατομμυρίων ευρώ που πλήρωσαν φορολογούμενοι
Η πρόεδρος της περιφερειακής κυβέρνησης Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο προσπάθησε να υποβαθμίσει την υπόθεση με ένα... «άντε γεια», αλλά το σκάνδαλο επιμένει
Η πρόεδρος της περιφέρειας της Μαδρίτης, Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο, βρίσκεται αντιμέτωπη με αυξανόμενες πιέσεις να δώσει εξηγήσεις για την αγορά ενός πολυτελούς ρετιρέ αξίας 6,3 εκατ. ευρώ, το οποίο η κυβέρνησή της υποστήριξε ότι προοριζόταν για προσωρινός χώρος εργασίας, την ώρα που ανακαινίζονταν τα επίσημα γραφεία της.
Η Αγιούσο, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) της Ισπανίας, ηγείται της περιφέρειας της Μαδρίτης από το 2019 και έχει χτίσει το πολιτικό της προφίλ πάνω στη σκληρή αντιπαράθεση με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τον οποίο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει για διαφθορά. Τώρα, όμως, η ίδια και η περιφερειακή της κυβέρνηση καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα για την αγορά ενός ακινήτου στην ακριβή συνοικία Chamberí της ισπανικής πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, η κυβέρνηση της Μαδρίτης αγόρασε το ρετιρέ τον Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι θα χρησιμοποιούνταν από την Αγιούσο όσο διαρκούσαν οι εργασίες ανακαίνισης στο κτίριο της Real Casa de Correos, όπου στεγάζεται η περιφερειακή διοίκηση.
Αρχικά, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το κόστος του ακινήτου ούτε διευκρίνισε αν η Αγιούσο σκόπευε να διαμείνει σε αυτό. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι το διαμέρισμα κόστισε 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι πολεοδομικοί κανονισμοί προβλέπουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως κατοικία και όχι ως γραφείο.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η περιφερειακή κυβέρνηση είχε ζητήσει ένα ακίνητο «μεταξύ 250 και 400 τετραγωνικών μέτρων και με μεγάλη βεράντα», αίτημα που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ασυνήθιστο για έναν χώρο διοίκησης.
Η αρχική αντίδραση της Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο στις αποκαλύψεις ήταν να τις χαρακτηρίσει αρχικά «εκστρατεία λάσπης». Υποστήριξε ότι το ρετιρέ δεν αγοράστηκε για προσωπική της κατοικία αλλά ως χώρος «θεσμικών συναντήσεων», ενώ επισήμανε ότι δεν είχε «την παραμικρή ιδέα» για την αγορά.
Μετά τον σάλο, η περιφερειακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το ακίνητο θα πωληθεί και τα χρήματα θα διατεθούν στα θύματα των φετινών πυρκαγιών κοντά στη Μαδρίτη.
Η ίδια η Αγιούσο επιχείρησε να κλείσει την υπόθεση, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Está en venta, chao pescao» («Είναι προς πώληση, άντε γεια»), μια χαρακτηριστική φράση της που προκάλεσε νέα συζήτηση στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
Η ατάκα συνέκρινεται ήδη με άλλη πολυσυζητημένη στιγμή της πολιτικής της καριέρας, όταν είχε ακουστεί στη Βουλή να αποκαλεί τον Σάντσεθ «hijo de puta» («π@@@νας γιο»), για να υποστηρίξει στη συνέχεια ότι είχε πει «me gusta la fruta» («μου αρέσουν τα φρούτα»).
Η Αγιούσο, ένα από τα πιο προβεβλημένα στελέχη του συντηρητικού Λαϊκού Κόμματος (PP) της Ισπανίας, ηγείται της περιφέρειας της Μαδρίτης από το 2019 και έχει χτίσει το πολιτικό της προφίλ πάνω στη σκληρή αντιπαράθεση με τον σοσιαλιστή πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ, τον οποίο έχει επανειλημμένα κατηγορήσει για διαφθορά. Τώρα, όμως, η ίδια και η περιφερειακή της κυβέρνηση καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήματα για την αγορά ενός ακινήτου στην ακριβή συνοικία Chamberí της ισπανικής πρωτεύουσας.
Σύμφωνα με τον Guardian που επικαλείται δημοσίευμα της ισπανικής εφημερίδας El País, η κυβέρνηση της Μαδρίτης αγόρασε το ρετιρέ τον Απρίλιο, υποστηρίζοντας ότι θα χρησιμοποιούνταν από την Αγιούσο όσο διαρκούσαν οι εργασίες ανακαίνισης στο κτίριο της Real Casa de Correos, όπου στεγάζεται η περιφερειακή διοίκηση.
Αρχικά, εκπρόσωπος της κυβέρνησης δεν απάντησε σε ερωτήσεις σχετικά με το κόστος του ακινήτου ούτε διευκρίνισε αν η Αγιούσο σκόπευε να διαμείνει σε αυτό. Στη συνέχεια αποκαλύφθηκε ότι το διαμέρισμα κόστισε 6,3 εκατ. ευρώ, ενώ οι πολεοδομικοί κανονισμοί προβλέπουν ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί μόνο ως κατοικία και όχι ως γραφείο.
Μάλιστα, σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, η περιφερειακή κυβέρνηση είχε ζητήσει ένα ακίνητο «μεταξύ 250 και 400 τετραγωνικών μέτρων και με μεγάλη βεράντα», αίτημα που προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς θεωρήθηκε ασυνήθιστο για έναν χώρο διοίκησης.
🎥 "Está en venta, chao pescao": Ayuso, tras la petición de explicaciones de Feijóo por el ático comprado por la Comunidad de Madridhttps://t.co/ZAh3CBoO2u pic.twitter.com/IciqnMMo0b— Cadena SER (@La_SER) August 24, 2026
Η απάντηση της Αγιούσο και το «chao pescao»
Η αρχική αντίδραση της Ισαβέλ Ντίαθ Αγιούσο στις αποκαλύψεις ήταν να τις χαρακτηρίσει αρχικά «εκστρατεία λάσπης». Υποστήριξε ότι το ρετιρέ δεν αγοράστηκε για προσωπική της κατοικία αλλά ως χώρος «θεσμικών συναντήσεων», ενώ επισήμανε ότι δεν είχε «την παραμικρή ιδέα» για την αγορά.
Μετά τον σάλο, η περιφερειακή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι το ακίνητο θα πωληθεί και τα χρήματα θα διατεθούν στα θύματα των φετινών πυρκαγιών κοντά στη Μαδρίτη.
Η ίδια η Αγιούσο επιχείρησε να κλείσει την υπόθεση, δηλώνοντας στους δημοσιογράφους: «Está en venta, chao pescao» («Είναι προς πώληση, άντε γεια»), μια χαρακτηριστική φράση της που προκάλεσε νέα συζήτηση στα ισπανικά μέσα ενημέρωσης.
Η ατάκα συνέκρινεται ήδη με άλλη πολυσυζητημένη στιγμή της πολιτικής της καριέρας, όταν είχε ακουστεί στη Βουλή να αποκαλεί τον Σάντσεθ «hijo de puta» («π@@@νας γιο»), για να υποστηρίξει στη συνέχεια ότι είχε πει «me gusta la fruta» («μου αρέσουν τα φρούτα»).
Έρευνα από δικαστή και ερωτήματα από το ίδιο το κόμμα
Παρά τις προσπάθειες της Αγιούσο να υποβαθμίσει το ζήτημα, η υπόθεση συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις. Δικαστής στη Μαδρίτη εξετάζει πέντε διαφορετικές καταγγελίες που αφορούν την αγορά του ακινήτου.
Ακόμη και ο πρόεδρος του Λαϊκού Κόμματος, Αλμπέρτο Νούνιεθ Φεϊχόο, δήλωσε ότι αν και θεωρεί πως οι εξηγήσεις της Αγιούσο ήταν επαρκείς, η αρμόδια υπηρεσία της περιφερειακής κυβέρνησης «πρέπει να εξηγήσει γιατί αγοράστηκε ένα ακίνητο που δεν μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως γραφείο».
Η δήλωση αυτή προκάλεσε νέα ερωτήματα, καθώς ο Φεϊχόο αποκάλυψε ότι η ομάδα της Αγιούσο τον είχε ενημερώσει τον Απρίλιο πως αναζητούσε προσωρινούς χώρους γραφείων, κάτι που φαίνεται να έρχεται σε αντίθεση με τον ισχυρισμό της ότι δεν γνώριζε για την αγορά.
Ανακοινώσεις έχουν εκδώσει φυσικά και οι πολιτικοί αντίπαλοί της Αγιούσο, ζητώντας την παραίτησή της και χαρακτηρίζοντας τις εξηγήσεις της «ανεπαρκείς και ανησυχητικές».
Πολιτικό πλήγμα ενόψει εκλογών
Ο πολιτικός επιστήμονας Πάμπλο Σιμόν από το Πανεπιστήμιο Κάρλος Γ΄ της Μαδρίτης εκτιμά ότι η έλλειψη ξεκάθαρων απαντήσεων, σε συνδυασμό με τη δικαστική έρευνα, έχουν βάλει σε δύσκολη θέση την Αγιούσο. «Από πολιτικής άποψης, πιστεύω ότι την έχει πλήξει, καθώς πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει προκαλέσει κριτική τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά», ανέφερε.
Ωστόσο, σύμφωνα με τον ίδιο, το πολιτικό κόστος πιθανότατα δεν θα εμποδίσει την αξιωματούχο να κερδίσει μια νέα θητεία στις περιφερειακές εκλογές του επόμενου έτους. Θα μπορούσε όμως να οδηγήσει στην απώλεια της απόλυτης πλειοψηφίας της και να την αναγκάσει να αναζητήσει συμφωνία με το ακροδεξιό κόμμα Vox για να παραμείνει στην εξουσία.
Η Αγιούσο, που συχνά αποκαλείται με το παρατσούκλι «Σιδηρά Κυρία της Μαδρίτης», λόγω των επιθετικών πολιτικών της υπέρ των επιχειρήσεων, της χαμηλής φορολογίας και της συγκρουσιακής της στάσης απέναντι στην αριστερά που θυμίζουν Μάργκαρετ Θάτσερ, ζει με τον σύντροφό της, Αλμπέρτο Γκονθάλεθ Αμαντόρ, έναν επιχειρηματία ο οποίος πρόσφατα έβγαλε προς πώληση δύο από τα διαμερίσματα που είχαν μοιραστεί.
Ο Γκονθάλεθ Αμαντόρ αναμένει να δικαστεί με κατηγορίες για φορολογική απάτη και πλαστογράφηση εγγράφων. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα