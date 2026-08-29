Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αεροσκάφη πέταξαν σε χαμηλό ύψος, πάνω από κατάμεστο στάδιο του Κέιπ Τάουν
Βίντεο που κόβει την ανάσα: Αεροσκάφη πέταξαν σε χαμηλό ύψος, πάνω από κατάμεστο στάδιο του Κέιπ Τάουν
Πριν την αναμέτρηση ράγκμπι της Εθνικής Νοτίου Αφρικής με αυτή της Νέας Ζηλανδίας
Δύο αεροσκάφη Embraer E190 της Airlink πρόσφεραν στους οπαδούς του ράγκμπι ένα απροσδόκητο θέαμα πριν από την αναμέτρηση της εθνικής ομάδας Νότιας Αφρικής με την ομάδα της Νέας Ζηλανδίας στο DHL Stadium του Κέιπ Τάουν, πετώντας σε χαμηλό ύψος πάνω από τον χώρο του αγώνα, λίγα λεπτά πριν την έναρξη.
Η εντυπωσιακή πτήση τράβηξε γρήγορα την προσοχή των θεατών σε ολόκληρη τη Νότια Αφρική, καθώς από ορισμένες γωνίες λήψης τα αεροσκάφη φαίνονταν απίστευτα κοντά στην οροφή του σταδίου.
Όμως, η σημερινή πτήση αναβίωσε μια νοτιοαφρικανική παράδοση του ράγκμπι που χρονολογείται από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι του 1995 στο Ellis Park όταν ένα Boeing 747 της South African Airways πέρασε πάνω από το κατάμεστο στάδιο του Γιοχάνεσμπουργκ σε εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο.
Η εντυπωσιακή πτήση τράβηξε γρήγορα την προσοχή των θεατών σε ολόκληρη τη Νότια Αφρική, καθώς από ορισμένες γωνίες λήψης τα αεροσκάφη φαίνονταν απίστευτα κοντά στην οροφή του σταδίου.
Embraer E195-E1 da Airlink com pintura toda preta faz uma passagem extremamente baixa em estádio na Cidade do Cabo, na África do Sul durante clássico de Rugby contra a Nova Zelândia— AEROIN (@aero_in) August 29, 2026
Dados do @flightradar24 apontam que o jato estava a 50 pés (15m) de altitude https://t.co/kwxxhxxlXj pic.twitter.com/GjRlNPDlN6
@caspersaint_cpt Do you know why we do stadium flyovers in South Africa? 🇿🇦✈️ It goes back to the 1995 Rugby World Cup🏆 The tradition was born at Ellis Park during the 1995 Rugby World Cup final between South Africa and New Zealand. Just before the final, a South African Airways Boeing 747 came roaring over the packed stadium — extraordinarily low — with “GOOD LUCK BOKKE” painted underneath its wings. It was piloted by SAA captain Laurie Kay and was a highly secret, spectacular stunt. It became one of the defining images of that extraordinary day: Mandela, the Springboks, Ellis Park and the birth of the “one nation” sporting moment. And South Africans absolutely remember it!🏉🇿🇦 @Springboks.rugby #springboks #rugbysgreatestrivalry #forevergreenforevergold #southafrica #mzansi ♬ original sound - caspersaint_cpt
Όμως, η σημερινή πτήση αναβίωσε μια νοτιοαφρικανική παράδοση του ράγκμπι που χρονολογείται από τον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ράγκμπι του 1995 στο Ellis Park όταν ένα Boeing 747 της South African Airways πέρασε πάνω από το κατάμεστο στάδιο του Γιοχάνεσμπουργκ σε εξαιρετικά χαμηλό υψόμετρο.
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