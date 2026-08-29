Εγκληματικές πράξεις βίας από ταραξίες που βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ, λέει ο Νετανιάχου για τις επιθέσεις εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά
Στην πρώτη του δημόσια δήλωση για το Κούσρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι καταδικάζει τη βία στο χωριό αυτό αλλά και στο Τζαλούντ
«Καταδικάζω έντονα τις εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν στα χωριά Κούσρα και Τζαλούντ από μια χούφτα ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, προκαλούν μεγάλη ζημιά στην εβραϊκή κοινότητα που σέβεται τους νόμους, εμποδίζουν την δράση του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού) στην εκτέλεση των αποστολών του και βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση.
Στην πρώτη του δημόσια δήλωση για το χωριό Κούσρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι καταδικάζει τη βία στο χωριό αυτό αλλά και στο Τζαλούντ, αναφερόμενος σε ένα ξεχωριστό περιστατικό σε γειτονικό χωριό.
Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να καταδικάσει δημόσια τους εποίκους αυτούς που είχαν πολιορκήσει Παλαιστίνιους στα σπίτια τους, δήλωσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters πριν από περίπου δύο εβδομάδες.
Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ήδη κατηγορήσει μια «περιθωριακή μειοψηφία» για τη βία των εποίκων, χαρακτηρισμός που αμφισβητείται από τα συμπεράσματα ομάδων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Έρευνα του ΟΗΕ τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι οι ισραηλινές αρχές εμπλέκονται άμεσα σε επιθέσεις εποίκων που έχουν σκοτώσει, τραυματίσει και εκτοπίσει Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η ισραηλινή αποστολή στη Γενεύη απέρριψε τα ευρήματα της έκθεσης.
Νωρίτερα, δεκάδες έποικοι επιτέθηκαν στο χωριό Κούσρα, έπειτα από σχεδόν τρείς εβδομάδες εντάσεων. Στις αρχές Αυγούστου, ομάδα εποίκων άρχισε να εμποδίζει την πρόσβαση σε αυτό το χωριό κοντά στη Ναμπλούς και να πολιορκεί κατοίκους. Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, συνεχίζουν να επιχειρούν εκεί.
Επίθεση στο Κούσρα
Σήμερα, ο Γιούσεφ Αμπντούλ Καρίμ Χασάν, κάτοικος του χωριού Κούσρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πέντε χωρικοί έκαναν εργασίες μέσα σε ένα σπίτι όταν τους προσέγγισε μια ομάδα εποίκων. Οι έποικοι επέστρεψαν στη συνέχεια με δεκάδες άλλους και περικύκλωσαν τους Παλαιστίνιους στο εσωτερικό του σπιτιού, πριν τους πετάξουν πέτρες, σύμφωνα με τον Χασάν. Εικόνες που βιντεοσκόπησε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο μέσα στο χωριό δείχνουν δεκάδες μέλη των ισραηλινών δυνάμεων να έχουν αναπτυχθεί.
Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters είπαν ότι δεκάδες μασκοφόροι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σήμερα σε σπίτια γύρω από το χωριό Κούσρα στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, στην πρώτη μεγάλη επίθεση μετά την πολιορκία που είχαν κάνει έποικοι στην περιοχή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η οποία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Οι έποικοι περικύκλωσαν ένα παλαιστινιακό σπίτι πετώντας πέτρες, ενώ επτά Παλαιστίνιοι παγιδεύτηκαν μέσα.
Breaking | Israeli settler militias are attacking the town of Qusra, south of Nablus in the occupied West Bank, as Israeli forces continue their military siege of three homes in the town, now in its fourth week. pic.twitter.com/4iQKZFIhwV— Quds News Network (@QudsNen) August 29, 2026
Ο στρατός, που έχει καταλάβει τη Δυτική Όχθη από το 1967, δήλωσε ότι οι στρατιώτες του και η αστυνομία στα σύνορα έσπευσαν στο σημείο «έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες Ισραηλινοί ταραξίες είχαν φθάσει στην περιοχή και ότι βίαιες συγκρούσεις είχαν σημειωθεί, και ρίψεις πετρών κατά των Παλαιστινίων και άλλων πολιτών».
גם השבת בדקתי, ומדובר ביהודים. אזהרת טריגר טויוטות לבנות עם רעולי פנים pic.twitter.com/8LLtrMhAqq— רועי שרון Roy Sharon (@roysharon11) August 29, 2026
«Μόλις έφθασαν οι δυνάμεις ασφαλείας, εντόπισαν δεκάδες ταραξίες που είχαν οχυρωθεί μέσα σε ένα παλαιστινιακό σπίτι ενώ Παλαιστίνιοι κάτοικοι βρίσκονταν μέσα σε αυτό», πρόσθεσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Ανέφερε πως υπάρχουν «πληροφορίες για τραυματίες Παλαιστίνιους», χωρίς να δώσει άλλα στοιχεία.
Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυνάμεις εργάστηκαν για να βγάλουν τους εποίκους από το σπίτι και κατάσχεσαν οχήματα για τα οποία υπάρχουν «υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκαν για να φτάσουν (οι έποικοι) στην περιοχή», τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στην έρευνα που διεξάγει η αστυνομία.
Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa μεταδίδει ότι έποικοι εξακολουθούν να πολιορκούν σπίτια Παλαιστινίων κατοίκων στο χωριό Κούσρα.
مستوطنون يحاصرون فلسطينيين داخل منازلهم في قرية #قصرة جنوب #نابلس، بالتزامن مع إحراق أشجارهم والاعتداء على ممتلكاتهم.— أحمد سليمان العُمري Ahmad Al Omari (@ahmadomariy) August 29, 2026
ماذا ينتظر المجتمع الدولي؟ هل ينتظر أن تُحرق قصرة عن بكرة أبيها، ومن ثم يُقال: كان يجب على المنظومة الدولية التحرّك؟
تماما كما يُقال الآن عن مجازر القرن… pic.twitter.com/Bkx5vToT2d
Επικαλούμενο έναν γέροντα του χωριού, τον Αμπντούλ Ασίμ αλ Ουάντι, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να φύγουν από τα σπίτια τους. Τρόφιμα και ορισμένα φάρμακα εξαντλούνται, ανέφερε το ρεπορτάζ.
Ένας συγγενής των κατοίκων δήλωσε πρόσφατα ότι οι κάτοικοι μένουν στα σπίτια τους από φόβο μήπως οι έποικοι τα καταλάβουν. Ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι αποκάλεσε πρόσφατα τους εποίκους στο χωριό Κούσρα «Ισραηλινούς τρομοκράτες».
🔴 Footage showing an attack by settler militias on the village of Qusra, south of Nablus. pic.twitter.com/oOUp8AWluN— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) August 29, 2026
Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, παράνομους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.
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