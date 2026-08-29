Εγκληματικές πράξεις βίας από ταραξίες που βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ, λέει ο Νετανιάχου για τις επιθέσεις εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά
ΚΟΣΜΟΣ
Μπενιαμίν Νετανιάχου Δυτική Όχθη Ισραήλ

Εγκληματικές πράξεις βίας από ταραξίες που βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ, λέει ο Νετανιάχου για τις επιθέσεις εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά

Στην πρώτη του δημόσια δήλωση για το Κούσρα, ο Ισραηλινός πρωθυπουργός δήλωσε ότι καταδικάζει τη βία στο χωριό αυτό αλλά και στο Τζαλούντ

Εγκληματικές πράξεις βίας από ταραξίες που βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ, λέει ο Νετανιάχου για τις επιθέσεις εποίκων σε παλαιστινιακά χωριά
10 ΣΧΟΛΙΑ
Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου άσκησε μια σπάνια κριτική στους Ισραηλινούς εποίκους της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, καταγγέλλοντας «εγκληματικές πράξεις βίας» που διαπράχθηκαν σε δύο παλαιστινιακά χωριά.

«Καταδικάζω έντονα τις εγκληματικές πράξεις βίας που διαπράχθηκαν στα χωριά Κούσρα και Τζαλούντ από μια χούφτα ταραξίες που παραβιάζουν τον νόμο, προκαλούν μεγάλη ζημιά στην εβραϊκή κοινότητα που σέβεται τους νόμους, εμποδίζουν την δράση του Τσαχάλ (ισραηλινού στρατού) στην εκτέλεση των αποστολών του και βλάπτουν τη θέση του Ισραήλ στον κόσμο», δήλωσε ο Νετανιάχου σε ανακοίνωση.

Στην πρώτη του δημόσια δήλωση για το χωριό Κούσρα, ο Νετανιάχου δήλωσε ότι καταδικάζει τη βία στο χωριό αυτό αλλά και στο Τζαλούντ, αναφερόμενος σε ένα ξεχωριστό περιστατικό σε γειτονικό χωριό.

Οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως ασκήσει πίεση στον Νετανιάχου να καταδικάσει δημόσια τους εποίκους αυτούς που είχαν πολιορκήσει Παλαιστίνιους στα σπίτια τους, δήλωσαν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι στο Reuters πριν από περίπου δύο εβδομάδες.

Η ισραηλινή κυβέρνηση είχε ήδη κατηγορήσει μια «περιθωριακή μειοψηφία» για τη βία των εποίκων, χαρακτηρισμός που αμφισβητείται από τα συμπεράσματα ομάδων υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Έρευνα του ΟΗΕ τον Ιούνιο διαπίστωσε ότι οι ισραηλινές αρχές εμπλέκονται άμεσα σε επιθέσεις εποίκων που έχουν σκοτώσει, τραυματίσει και εκτοπίσει Παλαιστίνιους στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Η ισραηλινή αποστολή στη Γενεύη απέρριψε τα ευρήματα της έκθεσης.


Επίθεση στο Κούσρα

Νωρίτερα, δεκάδες έποικοι επιτέθηκαν στο χωριό Κούσρα, έπειτα από σχεδόν τρείς εβδομάδες εντάσεων. Στις αρχές Αυγούστου, ομάδα εποίκων άρχισε να εμποδίζει την πρόσβαση σε αυτό το χωριό κοντά στη Ναμπλούς και να πολιορκεί κατοίκους. Οι ισραηλινές δυνάμεις, οι οποίες είχαν αναπτυχθεί στην περιοχή, συνεχίζουν να επιχειρούν εκεί.

Σήμερα, ο Γιούσεφ Αμπντούλ Καρίμ Χασάν, κάτοικος του χωριού Κούσρα, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ότι πέντε χωρικοί έκαναν εργασίες μέσα σε ένα σπίτι όταν τους προσέγγισε μια ομάδα εποίκων. Οι έποικοι επέστρεψαν στη συνέχεια με δεκάδες άλλους και περικύκλωσαν τους Παλαιστίνιους στο εσωτερικό του σπιτιού, πριν τους πετάξουν πέτρες, σύμφωνα με τον Χασάν. Εικόνες που βιντεοσκόπησε σήμερα το Γαλλικό Πρακτορείο μέσα στο χωριό δείχνουν δεκάδες μέλη των ισραηλινών δυνάμεων να έχουν αναπτυχθεί.

Αυτόπτες μάρτυρες που μίλησαν στο Reuters είπαν ότι δεκάδες μασκοφόροι Ισραηλινοί έποικοι επιτέθηκαν σήμερα σε σπίτια γύρω από το χωριό Κούσρα στην κατεχόμενη Δυτική Οχθη, στην πρώτη μεγάλη επίθεση μετά την πολιορκία που είχαν κάνει έποικοι στην περιοχή νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η οποία προκάλεσε διεθνή κατακραυγή. Οι έποικοι περικύκλωσαν ένα παλαιστινιακό σπίτι πετώντας πέτρες, ενώ επτά Παλαιστίνιοι παγιδεύτηκαν μέσα.

Ο στρατός, που έχει καταλάβει τη Δυτική Όχθη από το 1967, δήλωσε ότι οι στρατιώτες του και η αστυνομία στα σύνορα έσπευσαν στο σημείο «έπειτα από πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες Ισραηλινοί ταραξίες είχαν φθάσει στην περιοχή και ότι βίαιες συγκρούσεις είχαν σημειωθεί, και ρίψεις πετρών κατά των Παλαιστινίων και άλλων πολιτών».

«Μόλις έφθασαν οι δυνάμεις ασφαλείας, εντόπισαν δεκάδες ταραξίες που είχαν οχυρωθεί μέσα σε ένα παλαιστινιακό σπίτι ενώ Παλαιστίνιοι κάτοικοι βρίσκονταν μέσα σε αυτό», πρόσθεσε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της. Ανέφερε πως υπάρχουν «πληροφορίες για τραυματίες Παλαιστίνιους», χωρίς να δώσει άλλα στοιχεία.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι δυνάμεις εργάστηκαν για να βγάλουν τους εποίκους από το σπίτι και κατάσχεσαν οχήματα για τα οποία υπάρχουν «υποψίες ότι χρησιμοποιήθηκαν για να φτάσουν (οι έποικοι) στην περιοχή», τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως αποδεικτικά στοιχεία στην έρευνα που διεξάγει η αστυνομία.

Το γερμανικό πρακτορείο ειδήσεων dpa μεταδίδει ότι έποικοι εξακολουθούν να πολιορκούν σπίτια Παλαιστινίων κατοίκων στο χωριό Κούσρα.


Επικαλούμενο έναν γέροντα του χωριού, τον Αμπντούλ Ασίμ αλ Ουάντι, το παλαιστινιακό πρακτορείο ειδήσεων WAFA μετέδωσε ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να μην μπορούν να φύγουν από τα σπίτια τους. Τρόφιμα και ορισμένα φάρμακα εξαντλούνται, ανέφερε το ρεπορτάζ.

Ένας συγγενής των κατοίκων δήλωσε πρόσφατα ότι οι κάτοικοι μένουν στα σπίτια τους από φόβο μήπως οι έποικοι τα καταλάβουν. Ο πρέσβης των ΗΠΑ Μάικ Χάκαμπι αποκάλεσε πρόσφατα τους εποίκους στο χωριό Κούσρα «Ισραηλινούς τρομοκράτες».


Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στη Δυτική Όχθη, παράνομους σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.
10 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Το μέλλον της διατροφής

Το μέλλον της διατροφής

Οι μεγαλύτερες αλλαγές στην ιστορία σπάνια ανακοινώνουν την άφιξή τους. Δεν ξεκινούν με μια ανακάλυψη ούτε με μια εφεύρεση. Ξεκινούν τη στιγμή που μια ιδέα, τόσο βαθιά ριζωμένη που μοιάζει αυτονόητη, παύει ξαφνικά να ισχύει. Μία από αυτές τις ιδέες ήταν ότι υπάρχει ένας σωστός τρόπος να τρώμε.

Η Superbet εγκαινιάζει τη νέα εποχή του Κυπέλλου Ελλάδας – Πραγματοποιήθηκε η κλήρωση της League Phase

Η εταιρεία αναλαμβάνει Ονομαστικός Χορηγός της διοργάνωσης, επενδύοντας στην αναβάθμιση της εμπειρίας γύρω από το Κύπελλο και στη δημιουργία νέων δράσεων και περιεχομένου για τους φιλάθλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης