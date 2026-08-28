Δημοσκοπήσεις στην Ιταλία: Στο 25% η Μελόνι, ενισχύεται το κόμμα του ακροδεξιού Βανάτσι

Το ακροδεξιό κόμμα «Εθνικό Μέλλον» του πρώην στρατηγού Ρομπέρτο Βανάτσι, το οποίο ιδρύθηκε τον περασμένο Φεβρουάριο, συνεχίζει να ενισχύεται και αγγίζει για πρώτη φορά το 8% της πρόθεσης ψήφου