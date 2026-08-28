Έστηναν τροχαία στη Νέα Υόρκη για να πάρουν αποζημιώσεις, viral βίντεο αποκάλυψε την απάτη τους
Προκαλούσαν επίτηδες τροχαία και παρίσταναν τους τραυματίες για τις ασφαλιστικές αποζημιώσεις
Ένα viral βίντεο που κατέγραψε τη στιγμή ενός φερόμενου τροχαίου ατυχήματος αποδείχθηκε καθοριστικό για την αποκάλυψη κυκλώματος στη Νέα Υόρκη, τα μέλη του οποίου κατηγορούνται ότι προκαλούσαν σκόπιμα τροχαία προκειμένου να εισπράττουν ασφαλιστικές αποζημιώσεις. Οι δράστες καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης, μετά την εξιχνίαση της υπόθεσης.
Σύμφωνα με τις αμερικανικές Αρχές, η ομάδα των απατεώνων φέρεται να είχε οργανώσει μια σειρά από στημένα τροχαία ατυχήματα, προκαλώντας εσκεμμένα συγκρούσεις με ανυποψίαστους οδηγούς και στη συνέχεια διεκδικούσαν χρηματικές αποζημιώσεις από ασφαλιστικές εταιρείες.
Η δράση τους αποκαλύφθηκε όταν ένα από τα περιστατικά καταγράφηκε σε βίντεο και έγινε viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Στο βίντεο φαίνεται ένα όχημα να πραγματοποιεί ξαφνικά έναν επικίνδυνο ελιγμό, προκαλώντας σύγκρουση με το αυτοκίνητο που ακολουθούσε.
Όπως προέκυψε από την έρευνα της αστυνομίας, μετά τις συγκρούσεις τα μέλη της ομάδας φέρονται να προχωρούσαν σε αλλαγές θέσεων μέσα στο όχημα, ώστε να αποκρύψουν ποιος βρισκόταν πραγματικά στο τιμόνι τη στιγμή του ατυχήματος. Στη συνέχεια, δήλωναν ψευδώς ότι είχαν τραυματιστεί και υπέβαλλαν αιτήματα για ασφαλιστικές αποζημιώσεις, επιχειρώντας να αποκομίσουν σημαντικά χρηματικά ποσά.
Οι Αρχές ερευνούσαν συνολικά τρεις περιπτώσεις στημένων τροχαίων, με την ασφαλιστική απάτη να ξεπερνά, σύμφωνα με το δημοσίευμα, τις 80.000 δολάρια.
Σε ένα βίντεο που αρχικά κυκλοφόρησε ως ακόμη ένα τροχαίο περιστατικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αποδείχθηκε τελικά το στοιχείο που συνέβαλε στην αποκάλυψη μιας οργανωμένης απάτης με στημένες συγκρούσεις και ψευδείς ασφαλιστικές απαιτήσεις. Το υλικό που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο αποτέλεσε κομβικό στοιχείο για την έρευνα, καθώς κατάφεραν να συνδέσουν το περιστατικό με άλλες ύποπτες συγκρούσεις. Ακολούθησε έρευνα που οδήγησε στην ταυτοποίηση και τη σύλληψη των εμπλεκομένων, ενώ η υπόθεση κατέληξε στη Δικαιοσύνη.
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Οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν σε ποινές φυλάκισης για τη συμμετοχή τους στο οργανωμένο σχέδιο ασφαλιστικής απάτης.