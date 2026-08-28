Βρήκαν 135 εξωτικά ζώα σε επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων στο Μεξικό
ΚΟΣΜΟΣ
Μεξικό λαθρεμπόριο ζώων Λαθρεμπόριο καυσίμων

Βρήκαν 135 εξωτικά ζώα σε επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων στο Μεξικό

Στην ιδιοκτησία εντοπίστηκαν 35 ζώα απειλούμενων ειδών – Κατασχέθηκαν ακόμη 68.000 λίτρα ντίζελ και όπλα

Βρήκαν 135 εξωτικά ζώα σε επιχείρηση κατά του λαθρεμπορίου καυσίμων στο Μεξικό
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Οι αρχές του Μεξικού ανακοίνωσαν χθες Πέμπτη ότι διέσωσαν λιοντάρια, τίγρεις, βίσωνες και άλλα άγρια ζώα, ανάμεσά τους κάποια που ανήκουν σε είδη προς εξαφάνιση, κατά τη διάρκεια επιχείρησης με στόχο κύκλωμα λαθρεμπορίου καυσίμων.

Συνολικά 135 ζώα, ανάμεσά τους αφρικανικά λιοντάρια, πίθηκοι, τίγρεις της Βεγγάλης, ύαινες, αμερικανικοί βίσωνες, χελώνες και μια καμήλα εντοπίστηκαν σε ιδιοκτησία στην πολιτεία Ταμαουλίπας, η οποία συνορεύει με τις ΗΠΑ.

Ανάμεσά τους 35 ανήκαν σε είδη που απειλούνται με εξαφάνιση, όπως οι πλατύρρινοι (ή «μαϊμούδες του Νέου Κόσμου»), οι ιαγουάροι και κατηγορία πρασινογάλανων παπαγάλων.



Οι μεξικανικές αρχές δεν είναι σπάνιο να εντοπίζουν και να διασώζουν εξωτικά ζώα σε εφόδους τους σε ιδιοκτησίες που ανήκουν σε βαρόνους των ναρκωτικών.

Αυτή τη φορά όμως, ο εντοπισμός τους έγινε κατά τη διάρκεια επιχείρησης εναντίον του λαθρεμπορίου καυσίμων.

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Η λαθραία εισαγωγή βενζίνης και ντίζελ από τις ΗΠΑ στο Μεξικό, και κατόπιν η μεταπώληση των καυσίμων αφορολόγητων, είναι δραστηριότητα εξαιρετικά προσοδοφόρα για το οργανωμένο έγκλημα, συμπεριλαμβανομένων καρτέλ των ναρκωτικών.

Κατά τη διάρκεια εφόδων σε διάφορα ακίνητα, κατασχέθηκαν 68.000 λίτρα ντίζελ, δεξαμενές, αντλίες, πυροβόλα όπλα και διάφορα εργαλεία. Ένα πρόσωπο συνελήφθη.



Οι μεξικανικές αρχές ενέτειναν τις επιχειρήσεις τους εναντίον του λαθρεμπορίου καυσίμων αφού αποκαλύφθηκε το 2025 κύκλωμα στο οποίο ενέχονταν ανώτεροι αξιωματικοί του πολεμικού ναυτικού και δημόσιοι λειτουργοί. Είχαν κατασχεθεί τότε 10 εκατομμύρια λίτρα καυσίμου στην πολιτεία Ταμαουλίπας.

Την Πέμπτη, η εισαγγελία απήγγειλε κατηγορίες σε βάρος του Φερνάντο Φαρίας, αντιναυάρχου που φέρεται να εμπλεκόταν στο λαθρεμπόριο κι έχει διαφύγει στην Αργεντινή.
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