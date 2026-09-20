Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις, «δεν θα μεταφέρουμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά»
Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις, «δεν θα μεταφέρουμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά»
Οι συνεχείς αναβαθμίσεις της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα της δημοσιονομικής σύνεσης», ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup στο Συνέδριο για τις Μικρές Επιχειρήσεις και την Επιχειρηματικότητα, που διοργάνωσε το κόμμα Fine Gael στο Δουβλίνο
Η ανάγκη στήριξης νοικοκυριών και επιχειρήσεων απέναντι στις υψηλές τιμές της ενέργειας, χωρίς να τεθεί σε κίνδυνο η δημοσιονομική σταθερότητα, βρέθηκε στο επίκεντρο της τοποθέτησης του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και προέδρου του Eurogroup Κυριάκου Πιερρακάκη στο Συνέδριο για τις Μικρές Επιχειρήσεις και την Επιχειρηματικότητα του Fine Gael στο Δουβλίνο (στην κεντρική φωτο με τον Αντιπρόεδρο της ιρλανδικής κυβέρνησης και Υπουργό Οικονομικών Σάιμον Χάρις).
Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι σημερινές ενεργειακές επιλογές της Ευρώπης θα έχουν συνέπειες για πολλά χρόνια.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στις αναβαθμίσεις από Moody’s και Scope Ratings, συνδέοντάς τες με τη δημοσιονομική σύνεση και την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Όπως ανέφερε, το χρέος, που μετά την πανδημία είχε φθάσει στο 208% του ΑΕΠ, προβλέπεται φέτος στο 136,8%, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% έως το τέλος της δεκαετίας.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έστειλε ταυτόχρονα μήνυμα για επιτάχυνση των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι η Ευρώπη γνωρίζει πλέον τι πρέπει να κάνει και ότι το ζητούμενο είναι η υλοποίηση σε πεδία όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Τραπεζική Ένωση, η Ενεργειακή Ένωση και η τεχνολογική στρατηγική. Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιερώθηκε και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε πηγή μεγάλων δυνητικών κερδών παραγωγικότητας, επισημαίνοντας εφαρμογές από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έως την εκπαίδευση, αλλά και την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων κινδύνων κυβερνοασφάλειας.
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Ο υπουργός υπογράμμισε ότι τα μέτρα στήριξης πρέπει να είναι στοχευμένα, προσωρινά και προσαρμοσμένα στις ανάγκες, επισημαίνοντας παράλληλα ότι οι σημερινές ενεργειακές επιλογές της Ευρώπης θα έχουν συνέπειες για πολλά χρόνια.
Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην πορεία της ελληνικής οικονομίας και στις αναβαθμίσεις από Moody’s και Scope Ratings, συνδέοντάς τες με τη δημοσιονομική σύνεση και την ταχεία αποκλιμάκωση του δημόσιου χρέους. Όπως ανέφερε, το χρέος, που μετά την πανδημία είχε φθάσει στο 208% του ΑΕΠ, προβλέπεται φέτος στο 136,8%, με στόχο να υποχωρήσει κάτω από το 120% έως το τέλος της δεκαετίας.
Ο Κυριάκος Πιερρακάκης έστειλε ταυτόχρονα μήνυμα για επιτάχυνση των ευρωπαϊκών μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι η Ευρώπη γνωρίζει πλέον τι πρέπει να κάνει και ότι το ζητούμενο είναι η υλοποίηση σε πεδία όπως η Ένωση Κεφαλαιαγορών, η Τραπεζική Ένωση, η Ενεργειακή Ένωση και η τεχνολογική στρατηγική. Σημαντικό μέρος της παρέμβασής του αφιερώθηκε και στην Τεχνητή Νοημοσύνη, την οποία χαρακτήρισε πηγή μεγάλων δυνητικών κερδών παραγωγικότητας, επισημαίνοντας εφαρμογές από την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής έως την εκπαίδευση, αλλά και την ανάγκη αντιμετώπισης των νέων κινδύνων κυβερνοασφάλειας.
Διαβάστε περισσότερα στο Newmoney.gr
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