Πιερρακάκης: Η ενεργειακή κρίση απαιτεί στήριξη των πολιτών και επενδύσεις, «δεν θα μεταφέρουμε τον λογαριασμό στην επόμενη γενιά»

Οι συνεχείς αναβαθμίσεις της Ελλάδας είναι αποτέλεσμα της δημοσιονομικής σύνεσης», ανέφερε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Πρόεδρος του Eurogroup στο Συνέδριο για τις Μικρές Επιχειρήσεις και την Επιχειρηματικότητα, που διοργάνωσε το κόμμα Fine Gael στο Δουβλίνο