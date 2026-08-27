Σχέδια στη Κολομβία για τη φυλάκιση των πιο επικίνδυνων κακοποιών... σε πλοία

Η κολομβιανή κυβέρνηση σχεδιάζει τον εγκλεισμό των πιο επικίνδυνων κακοποιών σε πλοία καταμεσής της θάλασσας, αποκάλυψε την Τετάρτη στο AFP πηγή στο υπουργείο Άμυνας της χώρας.Ο ακροδεξιός πρόεδρος Αμπελάρδο δε λα Εσπριέγια, που ανέλαβε την εξουσία στις Αυγούστου, υπόσχεται μετωπική σύγκρουση με ένοπλες οργανώσεις που κατηγορούνται για διακίνηση ναρκωτικών, κι έχει εξασφαλισμένη την υποστήριξη των ΗΠΑ του Ντόναλντ Τραμπ.Κατά τη διάρκεια συνεδρίασης αφιερωμένης σε ζητήματα ασφαλείας, διέταξε να προχωρήσουν οι, ανέφερε η πηγή του AFP στο υπουργείο Άμυνας, χωρίς να υπεισέλθει σε λεπτομέρειες.Σκοπός είναιτων εγκλείστων με τον έξω κόσμο.Σύμφωνα με οργανώσεις υπεράσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, η κράτηση αυτού του είδους αντίκειται προς θεμελιώδη δικαιώματα των κρατουμένων και νομικές εγγυήσεις.Το 2007, ο πρόεδρος της Δεξιάς την εποχή, Άλβαρο Ουρίμπε, είχε στείλει φερόμενους ως βαρόνους των ναρκωτικών σε πλοία-φυλακές στον Ατλαντικό και στον Ειρηνικό ωκεανό προτού οι αρχές προχωρήσουν στην έκδοσή τους στις ΗΠΑ.