Τρομακτικές εικόνες στη Γαλλία με ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά, τουλάχιστον 41 τραυματίες και πάνω από 300 σπίτια με ζημιές, δείτε βίντεο
Στο χωριό Πομά καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες καταστροφές - Προβλήματα στις μεταφορές
Από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου τραυματίστηκαν συνολικά 41 άνθρωποι, ενώ εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές.
Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε το Πομά, ένα χωριό περίπου 1.000 κατοίκων που βρίσκεται μεταξύ της Καρκασόν και της Λιμού. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 300 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν ολόκληρες στέγες.
«Περισσότεροι από 120 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο», ανακοίνωσε η νομαρχία της Οντ, προσθέτοντας ότι αναμένονται ενισχύσεις από γειτονικούς νομούς και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την ασφάλιση των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές.
🌪️ Vidéo exceptionnelle de la #tornade qui a touché les environs de Carcassonne !— vigiprevention_meteo (@VigipreventionM) August 24, 2026
Des grêlons de plusieurs centimètres, jusqu’à 3 à 5 cm, ont également touché les secteurs proches. Mais c’est surtout la tornade qui a causé d’importants dégâts, avec notamment des habitations… pic.twitter.com/KVTBgWanFG
Έγκυος ανάμεσα στους τραυματίεςΜεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε όταν τμήμα του σπιτιού της κατέρρευσε πάνω της, όπως δήλωσε ο σύζυγός της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).
Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν μια ισχυρή δίνη να περνά μέσα από αρκετές κοινότητες της περιοχής.
🌪️Eyewitness footage recorded from the village of #Verzeille captured a #tornado forming and swirling beneath a violent supercell thunderstorm south of the southern French city of #Carcassonne. https://t.co/tL5GfNBnxLpic.twitter.com/oGurjJdrxi— ⚡️🌎 World News 🌐⚡️ (@ferozwala) August 25, 2026
📌Authorities reported at least 26… pic.twitter.com/U5AVlVP0iw
Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανακοίνωσε ότι στο κοντινό χωριό Αρκέτ-αν-Βαλ καταγράφηκαν άνεμοι που έφτασαν σε ταχύτητα τα 117 χιλιόμετρα την ώρα.
Οι γαλλικές Αρχές είχαν θέσει μεγάλες περιοχές της νοτιοδυτικής χώρας σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδες, ενώ σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.
🌪️ Autres images très impressionnantes de la tornade qui a circulé au sud de Carcassonne dans l'Aude, depuis la commune de Verzeille. Des dégâts sont signalés. (© Denis Maréchal) pic.twitter.com/RYiuPm0Xt5— Météo Express (@MeteoExpress) August 24, 2026
Προβλήματα σε τρένα, δρόμους και αεροδρόμιαΟι καταιγίδες που έπληξαν τη νότια Γαλλία προκάλεσαν σημαντικές ανατροπές στο δίκτυο μεταφορών. Τρένα παρουσίασαν καθυστερήσεις, δρόμοι έκλεισαν, ενώ καταγράφηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια του Μπορντό, της Μασσαλίας, της Νίκαιας και της Τουλούζης, ακόμη και του Παρισιού, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.
🚨 TORNADE À POMAS (AUDE) 🚨— SPIRITFIT (@SpiriTfitT) August 24, 2026
Images CHOC de la tornade qui a tout ravagé près de Carcassonne cet après-midi.
Toitures arrachées, maisons détruites, dizaines de blessés…
La nature n’a aucune pitié.
Force aux habitants 🙏#Tornade #Pomas #Aude #Carcassonne pic.twitter.com/1yfS18gE6D
Στην Οντ, οι διοργανωτές ακύρωσαν το τρίτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου Vuelta a España που διεξαγόταν στην περιοχή, όταν σφοδρή χαλαζόπτωση ανάγκασε τους ποδηλάτες να αναζητήσουν καταφύγιο.
Μέχρι τις 19:30 το βράδυ, περίπου 2.800 νοικοκυριά σε δέκα κοινότητες της Οντ παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.
Κατά μέσο όρο, στη Γαλλία καταγράφονται αρκετές δεκάδες ανεμοστρόβιλοι κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τη Météo-France, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ο βαθμός στον οποίο η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει τη συχνότητα ή την ένταση τέτοιων φαινομένων.
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