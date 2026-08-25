Τρομακτικές εικόνες στη Γαλλία με ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά, τουλάχιστον 41 τραυματίες και πάνω από 300 σπίτια με ζημιές, δείτε βίντεο

Στο χωριό Πομά καταγράφηκαν οι μεγαλύτερες καταστροφές - Προβλήματα στις μεταφορές





Από 41 άνθρωποι, ενώ εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές.



Πομά, ένα χωριό περίπου 1.000 κατοίκων που βρίσκεται μεταξύ της Καρκασόν και της Λιμού. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπου 300 σπίτια υπέστησαν ζημιές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν ολόκληρες στέγες.



«Περισσότεροι από 120 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο», ανακοίνωσε η νομαρχία της Οντ, προσθέτοντας ότι αναμένονται ενισχύσεις από γειτονικούς νομούς και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την ασφάλιση των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές.







Έγκυος ανάμεσα στους τραυματίες Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε όταν τμήμα του σπιτιού της κατέρρευσε πάνω της, όπως δήλωσε ο σύζυγός της στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).



Βίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν μια ισχυρή δίνη να περνά μέσα από αρκετές κοινότητες της περιοχής.



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Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσία Météo-France ανακοίνωσε ότι στο κοντινό χωριό Αρκέτ-αν-Βαλ καταγράφηκαν άνεμοι που έφτασαν σε ταχύτητα τα 117 χιλιόμετρα την ώρα.



Οι γαλλικές Αρχές είχαν θέσει μεγάλες περιοχές της νοτιοδυτικής χώρας σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδες, ενώ σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.



Ισχυρός ανεμοστρόβιλος έπληξε τη Δευτέρα αρκετές περιοχές του νομού Οντ, στη νοτιοδυτική Γαλλία, προκαλώντας εκτεταμένες καταστροφές, ιδιαίτερα στο χωριό Πομά.Από το πέρασμα του ανεμοστρόβιλου τραυματίστηκαν συνολικά, ενώ εκατοντάδες σπίτια υπέστησαν ζημιές.Το μεγαλύτερο πλήγμα δέχθηκε το, ένα χωριό περίπουπου βρίσκεται μεταξύ της Καρκασόν και της Λιμού. Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, περίπουυπέστησαν ζημιές, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις οι θυελλώδεις άνεμοι ξήλωσαν ολόκληρες στέγες.«Περισσότεροι από 120 πυροσβέστες βρίσκονται στο σημείο», ανακοίνωσε η νομαρχία της, προσθέτοντας ότι αναμένονται ενισχύσεις από γειτονικούς νομούς και ότι βρίσκονται σε εξέλιξη επιχειρήσεις για την ασφάλιση των κτιρίων που έχουν υποστεί ζημιές.Μεταξύ των τραυματιών βρίσκεται και μία έγκυος γυναίκα, η οποία τραυματίστηκε όταν τμήμα του σπιτιού της κατέρρευσε πάνω της, όπως δήλωσε ο σύζυγός της στοΒίντεο που αναρτήθηκαν στα social media καταγράφουν μια ισχυρή δίνη να περνά μέσα από αρκετές κοινότητες της περιοχής.Η γαλλική μετεωρολογική υπηρεσίαανακοίνωσε ότι στο κοντινό χωριό Αρκέτ-αν-Βαλ καταγράφηκαν άνεμοι που έφτασαν σε ταχύτητα τα 117 χιλιόμετρα την ώρα.Οι γαλλικές Αρχές είχαν θέσει μεγάλες περιοχές της νοτιοδυτικής χώρας σε πορτοκαλί συναγερμό για καταιγίδες, ενώ σε πολλές περιοχές σημειώθηκαν διακοπές ηλεκτροδότησης και σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις.





Προβλήματα σε τρένα, δρόμους και αεροδρόμια Οι καταιγίδες που έπληξαν τη νότια Γαλλία προκάλεσαν σημαντικές ανατροπές στο δίκτυο μεταφορών. Τρένα παρουσίασαν καθυστερήσεις, δρόμοι έκλεισαν, ενώ καταγράφηκαν καθυστερήσεις και ακυρώσεις πτήσεων στα αεροδρόμια του Μπορντό, της Μασσαλίας, της Νίκαιας και της Τουλούζης, ακόμη και του Παρισιού, σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.







Στην Οντ, οι διοργανωτές ακύρωσαν το τρίτο ετάπ του ποδηλατικού γύρου Vuelta a España που διεξαγόταν στην περιοχή, όταν σφοδρή χαλαζόπτωση ανάγκασε τους ποδηλάτες να αναζητήσουν καταφύγιο.



Μέχρι τις 19:30 το βράδυ, περίπου 2.800 νοικοκυριά σε δέκα κοινότητες της Οντ παρέμεναν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.



Κατά μέσο όρο, στη Γαλλία καταγράφονται αρκετές δεκάδες ανεμοστρόβιλοι κάθε χρόνο. Σύμφωνα με τη Météo-France, δεν έχει ακόμη αποσαφηνιστεί ο βαθμός στον οποίο η υπερθέρμανση του πλανήτη επηρεάζει τη συχνότητα ή την ένταση τέτοιων φαινομένων.