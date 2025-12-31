Η Γαλλία θέλει να μπλοκάρει τα social media στα παιδιά κάτω των 15 από την επόμενη σχολική χρονιά
ΚΟΣΜΟΣ
Γαλλία Social Media Παιδιά Νομοσχέδιο

Η Γαλλία θέλει να μπλοκάρει τα social media στα παιδιά κάτω των 15 από την επόμενη σχολική χρονιά

Το νομοσχέδιο της γαλλικής κυβέρνησης, που περιλαμβάνει δύο άρθρα, θέλει να απαγορεύσει «την παροχή, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών,» από την 1η Σεπτεμβρίου 2026

Η Γαλλία θέλει να μπλοκάρει τα social media στα παιδιά κάτω των 15 από την επόμενη σχολική χρονιά
Η γαλλική κυβέρνηση θέλει να προχωρήσει σε απαγόρευση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών από τη σχολική χρονιά του 2026, σύμφωνα με νομοσχέδιο στο οποίο είχε πρόσβαση το Γαλλικό Πρακτορείο και το οποίο αναμένεται να συζητηθεί σύντομα στο κοινοβούλιο.

Το σχέδιο αυτό, που περιλαμβάνει δύο άρθρα, θέλει να απαγορεύσει «την παροχή, μέσω διαδικτυακής πλατφόρμας, υπηρεσίας μέσων κοινωνικής δικτύωσης σε ανηλίκους κάτω των 15 ετών» από την 1η Σεπτεμβρίου 2026.

«Πολυάριθμες μελέτες και εκθέσεις διαπιστώνουν τους διάφορους κινδύνους που προκαλούνται από την υπερβολική χρήση των ψηφιακών οθονών από εφήβους» εξηγεί η κυβέρνηση στο έγγραφο, αναφέροντας κυρίως «την έκθεση σε ακατάλληλο περιεχόμενο», την «κυβερνοπαρενόχληση» και τις «διαταραχές ύπνου».

Το πρώτο άρθρο του νομοσχεδίου εμπίπτει στο πλαίσιο του νόμου για την εμπιστοσύνη στην ψηφιακή οικονομία (LCEN) και εμπιστεύεται στην Arcom, τη γαλλική ρυθμιστική αρχή για τη ραδιοτηλεοπτική και την ψηφιακή επικοινωνία, το καθήκον της τήρησης της απαγόρευσης αυτής.

Στο δεύτερο άρθρο, το νομοσχέδιο της κυβέρνησης θέλει να διευρύνει στο λύκειο την απαγόρευση της χρήσης του κινητού τηλεφώνου. Ένα μέτρο που έχει ήδη τεθεί σε εφαρμογή από τον παιδικό σταθμό έως τις πρώτες τάξεις της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης με νόμο του 2018, παρόλο που κάποιες φορές είναι δύσκολο να εφαρμοστεί.

Thema Insights

Citroën C3 Aircross: Διάλεξε ζωή

Το νέο Citroën C3 Aircross αλλάζει τον τρόπο που μετακινείσαι μέσα στην πόλη, τον τρόπο που ταξιδεύεις, το τρόπο που ζεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης