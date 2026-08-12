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Όσοι γνώριζαν για την έλλειψη διαύγειας του Μπάιντεν, θα έπρεπε να είχαν κάνει κάτι, λέει τώρα η Πελόζι
Όσοι γνώριζαν για την έλλειψη διαύγειας του Μπάιντεν, θα έπρεπε να είχαν κάνει κάτι, λέει τώρα η Πελόζι
Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων αποκάλυψε ότι είχε προτρέψει τον πρώην πρόεδρο να δημοσιοποιήσει μια εξέταση από γιατρό, προκειμένου να αποδείξει ότι θα μπορούσε να εξασκήσει τα καθήκοντά του κατά την επόμενη θητεία
Η πρώην πρόεδρος της αμερικανικής Βουλής Νάνσι Πελόζι δήλωσε ότι όσοι βρίσκονταν κοντά στον πρώην πρόεδρο Τζο Μπάιντεν κατά τη διάρκεια της προεκλογικής του εκστρατείας το 2024 θα έπρεπε να είχαν μοιραστεί όσα γνώριζαν σχετικά με την πνευματική του διαύγεια.
Επιβεβαίωσε μάλιστα ότι είχε κατ'ιδίαν συνομιλίες μαζί του σχετικά με τις ανησυχίες της για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
«Πιστεύω όντως ότι όσοι γνώριζαν θα έπρεπε να είχαν ενεργήσει βάσει αυτών των πληροφοριών - όποιος και αν γνώριζε», δήλωσε την Τρίτη η Πελόσι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Politico.
«Υπήρχαν μέλη του προσωπικού [ενν. της προεδρίας] που έλεγαν ότι η οικογένεια γνώριζε. Η οικογένεια έλεγε ότι το γνώριζε το προσωπικό», είπε ακόμη.
Όπως σχολιάζει το Politico, είναι μια από τις πιο εκτενείς δημόσιες αναφορές της Πελόζι σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε για να πείσει τον Μπάιντεν να μην διεκδικήσει άλλη μια θητεία. Εδώ και καιρό επιμένει ότι δεν απαίτησε από τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα, αλλά τον προέτρεψε να επανεξετάσει τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν ότι η πορεία του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ ήταν γεμάτη εμπόδια.
«Το μόνο που είπα στον πρόεδρο Μπάιντεν ήταν: “Ήρθα να αμφισβητήσω τις δημοσκοπήσεις που έχετε και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η εκστρατεία σας”,» είπε η Πελόζι. «Διότι, εκείνη τη στιγμή, το 72% του αμερικανικού λαού δεν πίστευε ότι έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα.»
Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέφερε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια κατ’ιδίαν συνάντησής τους στο Λευκό Οίκο, προέτρεψε τον Μπάιντεν να δημοσιοποιήσει μια διαγνωστική εξέταση από γιατρό, προκειμένου να αποδείξει στο κοινό ότι θα μπορούσε «να εξασκήσει τα καθήκοντά του κατά την επόμενη θητεία».
«Είμαστε καθολικοί, προσευχόμαστε, είχαμε τα ροζάρια μας και όλα αυτά», είπε η Πελόζι για εκείνη τη συνάντηση. «Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση. Ήμασταν μόνο οι δυο μας».
Όπως ακόμη επισήμανε η Πελόζι, είχε δει τον Μπάιντεν από κοντά λίγες φορές τον προηγούμενο χρόνο [εννοείται πριν από την απόσυρσή του από την υποψηφιότητα) και δεν είχε παρατηρήσει την έκπτωση των λειτουργιών του.
Τέλος για την καταστροφική, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, εμφάνιση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Πελόζι είπε: «Όταν σκέφτεσαι το ντιμπέιτ και πόσο θλιβερό ήταν, τότε το μάθαμε. Δεν το ήξερα και νομίζω ότι είχαμε αυτά τα πάνω και κάτω».
Επιβεβαίωσε μάλιστα ότι είχε κατ'ιδίαν συνομιλίες μαζί του σχετικά με τις ανησυχίες της για τα αποτελέσματα των δημοσκοπήσεων.
«Πιστεύω όντως ότι όσοι γνώριζαν θα έπρεπε να είχαν ενεργήσει βάσει αυτών των πληροφοριών - όποιος και αν γνώριζε», δήλωσε την Τρίτη η Πελόσι κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης του Politico.
«Υπήρχαν μέλη του προσωπικού [ενν. της προεδρίας] που έλεγαν ότι η οικογένεια γνώριζε. Η οικογένεια έλεγε ότι το γνώριζε το προσωπικό», είπε ακόμη.
Όπως σχολιάζει το Politico, είναι μια από τις πιο εκτενείς δημόσιες αναφορές της Πελόζι σχετικά με τον ρόλο που διαδραμάτισε για να πείσει τον Μπάιντεν να μην διεκδικήσει άλλη μια θητεία. Εδώ και καιρό επιμένει ότι δεν απαίτησε από τον Μπάιντεν να αποσυρθεί από την κούρσα, αλλά τον προέτρεψε να επανεξετάσει τις δημοσκοπήσεις που έδειχναν ότι η πορεία του απέναντι στον Ντόναλντ Τραμπ ήταν γεμάτη εμπόδια.
«Το μόνο που είπα στον πρόεδρο Μπάιντεν ήταν: “Ήρθα να αμφισβητήσω τις δημοσκοπήσεις που έχετε και τον τρόπο με τον οποίο διεξάγεται η εκστρατεία σας”,» είπε η Πελόζι. «Διότι, εκείνη τη στιγμή, το 72% του αμερικανικού λαού δεν πίστευε ότι έπρεπε να θέσει υποψηφιότητα.»
Η πρώην πρόεδρος της Βουλής των Αντιπροσώπων ανέφερε επίσης ότι, κατά τη διάρκεια κατ’ιδίαν συνάντησής τους στο Λευκό Οίκο, προέτρεψε τον Μπάιντεν να δημοσιοποιήσει μια διαγνωστική εξέταση από γιατρό, προκειμένου να αποδείξει στο κοινό ότι θα μπορούσε «να εξασκήσει τα καθήκοντά του κατά την επόμενη θητεία».
«Είμαστε καθολικοί, προσευχόμαστε, είχαμε τα ροζάρια μας και όλα αυτά», είπε η Πελόζι για εκείνη τη συνάντηση. «Είχαμε μια υπέροχη συνάντηση. Ήμασταν μόνο οι δυο μας».
Όπως ακόμη επισήμανε η Πελόζι, είχε δει τον Μπάιντεν από κοντά λίγες φορές τον προηγούμενο χρόνο [εννοείται πριν από την απόσυρσή του από την υποψηφιότητα) και δεν είχε παρατηρήσει την έκπτωση των λειτουργιών του.
Τέλος για την καταστροφική, όπως αποδείχτηκε στη συνέχεια, εμφάνιση του Μπάιντεν στο ντιμπέιτ με τον Ντόναλντ Τραμπ, η Πελόζι είπε: «Όταν σκέφτεσαι το ντιμπέιτ και πόσο θλιβερό ήταν, τότε το μάθαμε. Δεν το ήξερα και νομίζω ότι είχαμε αυτά τα πάνω και κάτω».
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