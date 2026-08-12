Αγωγή κατά του Τραμπ κατέθεσαν δύο αμερικανικοί όμιλοι ΜΜΕ για την επί πληρωμή υπηρεσία στο Truth Social, «είναι αριστεροί ακτιβιστές»

Όπως αναφέρει το BBC, η αγωγή κατατέθηκε σήμερα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης από το The Intercept και το Freedom of the Press Foundation





Όπως αναφέρει το







Πληρώνουν για να βλέπουν πρώτοι τις αναρτήσεις του Τραμπ Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το Truth API, η υπηρεσία που παρουσίασε η TMTG στα μέσα Ιουλίου και η οποία προσφέρει σε συνδρομητές σχεδόν άμεση πρόσβαση στις αναρτήσεις του Τραμπ και άλλων δημοφιλών λογαριασμών.



Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δεδομένα παραδίδονται μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, με αποτέλεσμα οι πελάτες της υπηρεσίας να μπορούν να λαμβάνουν τις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου δευτερόλεπτα πριν αυτές εμφανιστούν στους υπόλοιπους χρήστες του Truth Social.







Οι προσφεύγοντες επισημαίνουν ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά το Truth Social για να ανακοινώνει σημαντικές πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Τέτοιες ανακοινώσεις μπορούν να προκαλέσουν άμεσες μεταβολές στις χρηματοπιστωτικές αγορές.



Κατά συνέπεια, υποστηρίζουν, όσοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν για την ταχύτερη πρόσβαση αποκτούν ένα δυνητικά σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων επενδυτών και του ευρύτερου κοινού.



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«Αντισυνταγματικό» λένε οι προσφεύγοντες Ο Σεθ Στερν, επικεφαλής συνηγορίας του Freedom of the Press Foundation, υποστήριξε ότι η πρακτική του Τραμπ να πωλεί προνομιακή πρόσβαση σε ειδήσεις που ο ίδιος δημιουργεί, προς όφελος μιας ιδιωτικής εταιρείας την οποία ελέγχει, είναι «τόσο απροκάλυπτα διεφθαρμένη και αντισυνταγματική, που θα ήταν δύσκολο ακόμη και να τη φανταστεί κανείς πριν από λίγα χρόνια».



Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο Ντέιβιντ Μπράλοου, επικεφαλής νομικός σύμβουλος του The Intercept.



«Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο αντίθετο προς την ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία από το να χρεώνει ο πρόεδρος για πρόωρη πρόσβαση στις δημόσιες ανακοινώσεις του», δήλωσε.



Αντιμέτωπος με αγωγή από δύο αμερικανικούς ομίλους ΜΜΕ βρίσκεται ο Ντόναλντ Τραμπ , με αφορμή τη νέα επί πληρωμή υπηρεσία του Truth Social, η οποία προσφέρει σε επιχειρήσεις πρόσβαση στις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου λίγο πριν αυτές γίνουν διαθέσιμες στο ευρύ κοινό, έναντι ποσού που μπορεί να φτάσει τα 100.000 δολάρια τον μήνα.Όπως αναφέρει το BBC , η αγωγή κατατέθηκε σήμερα σε ομοσπονδιακό δικαστήριο της Νέας Υόρκης από το The Intercept και το Freedom of the Press Foundation. Οι προσφεύγοντες χαρακτηρίζουν την πρακτική «πρωτοφανή, διεφθαρμένη και αντισυνταγματική», υποστηρίζοντας ότι η πώληση προνομιακής πρόσβασης στις δημόσιες ανακοινώσεις του προέδρου δημιουργεί σοβαρά ζητήματα ισότιμης ενημέρωσης.Η Trump Media & Technology Group (TMTG), από την πλευρά της, απορρίπτει τις κατηγορίες και υποστηρίζει ότι η προσφυγή στη δικαιοσύνη προέρχεται από «αριστερούς ακτιβιστές» που επιχειρούν να λογοκρίνουν τον Τραμπ.Στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης βρίσκεται το Truth API, η υπηρεσία που παρουσίασε η TMTG στα μέσα Ιουλίου και η οποία προσφέρει σε συνδρομητές σχεδόν άμεση πρόσβαση στις αναρτήσεις του Τραμπ και άλλων δημοφιλών λογαριασμών.Σύμφωνα με την εταιρεία, τα δεδομένα παραδίδονται μέσα σε χιλιοστά του δευτερολέπτου, με αποτέλεσμα οι πελάτες της υπηρεσίας να μπορούν να λαμβάνουν τις αναρτήσεις του Αμερικανού προέδρου δευτερόλεπτα πριν αυτές εμφανιστούν στους υπόλοιπους χρήστες του Truth Social.Ακριβώς αυτά τα δευτερόλεπτα βρίσκονται στο επίκεντρο της αγωγής.Οι προσφεύγοντες επισημαίνουν ότι ο Τραμπ χρησιμοποιεί συχνά το Truth Social για να ανακοινώνει σημαντικές πολιτικές και διεθνείς εξελίξεις, μεταξύ άλλων κατά τη διάρκεια του πολέμου με το Ιράν. Τέτοιες ανακοινώσεις μπορούν να προκαλέσουν άμεσες μεταβολές στις χρηματοπιστωτικές αγορές.Κατά συνέπεια, υποστηρίζουν, όσοι έχουν τη δυνατότητα να πληρώνουν για την ταχύτερη πρόσβαση αποκτούν ένα δυνητικά σημαντικό πλεονέκτημα έναντι των υπόλοιπων επενδυτών και του ευρύτερου κοινού.Περισσότερες από δέκα εταιρείες φέρεται πλέον να καταβάλλουν έως και 100.000 δολάρια τον μήνα για ταχεία πρόσβαση στις αναρτήσεις του Truth Social.Ο Σεθ Στερν, επικεφαλής συνηγορίας του Freedom of the Press Foundation, υποστήριξε ότι η πρακτική του Τραμπ να πωλεί προνομιακή πρόσβαση σε ειδήσεις που ο ίδιος δημιουργεί, προς όφελος μιας ιδιωτικής εταιρείας την οποία ελέγχει, είναι «τόσο απροκάλυπτα διεφθαρμένη και αντισυνταγματική, που θα ήταν δύσκολο ακόμη και να τη φανταστεί κανείς πριν από λίγα χρόνια».Στο ίδιο μήκος κύματος κινήθηκε ο Ντέιβιντ Μπράλοου, επικεφαλής νομικός σύμβουλος του The Intercept.«Τίποτα δεν θα μπορούσε να είναι περισσότερο αντίθετο προς την ελεύθερη και ανεξάρτητη δημοσιογραφία από το να χρεώνει ο πρόεδρος για πρόωρη πρόσβαση στις δημόσιες ανακοινώσεις του», δήλωσε.

Στην αγωγή, το Truth API χαρακτηρίζεται «σχέδιο» που δημιουργεί μια νέα πηγή εσόδων, ενώ γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στην οικονομική σχέση του Τραμπ με την TMTG.



Το μερίδιο του Τραμπ αξίζει πάνω από 1 δισ. δολάρια Σύμφωνα με την αγωγή, ο Τραμπ διατηρεί το μεγαλύτερο μερίδιο στην Trump Media & Technology Group μέσω ανακλητού καταπιστεύματος, το οποίο κατέχει περίπου το 41% της εταιρείας.



Η αξία του συγκεκριμένου μεριδίου ξεπερνά το 1 δισ. δολάρια, ενώ ο Τραμπ είναι ο μοναδικός δικαιούχος του καταπιστεύματος, σύμφωνα με τους ενάγοντες.



Ο Αμερικανός πρόεδρος είναι παράλληλα ο δημοφιλέστερος χρήστης του Truth Social, με περίπου 13 εκατομμύρια ακολούθους. Ακολουθεί ο μεγαλύτερος γιος του, Ντόναλντ Τραμπ Τζούνιορ, με περίπου 7,5 εκατομμύρια.



Τι απαντά η εταιρεία του Τραμπ Η TMTG απορρίπτει τις αιτιάσεις για τη λειτουργία του Truth API, υποστηρίζοντας ότι η υπηρεσία απευθύνεται σε επιχειρήσεις που επιθυμούν ταχύτερη ροή δεδομένων.



«Οι πληροφορίες από τον πρόεδρο Τραμπ διαδίδονται από αμέτρητες πλατφόρμες και μέσα ενημέρωσης, πολλά από τα οποία προσφέρουν συνδρομητικά API», ανέφερε εκπρόσωπος της εταιρείας.



Η TMTG υποστήριξε ακόμη ότι το Truth Social δημιουργήθηκε ως ένας χώρος ελεύθερης έκφρασης μετά τον αποκλεισμό του Τραμπ από άλλες πλατφόρμες και κατηγόρησε τους προσφεύγοντες ότι επιχειρούν να χρησιμοποιήσουν τα δικαστήρια για να τον «λογοκρίνουν ξανά» και να προκαλέσουν ζημία στους μετόχους της εταιρείας.



Παράλληλα, ο εκπρόσωπος της TMTG κατηγόρησε το Freedom of the Press Foundation ότι έχει παραβιάσει τους όρους χρήσης του Truth Social.



Η δικαστική διαμάχη ανοίγει πλέον ένα ευρύτερο ζήτημα γύρω από τη διαχωριστική γραμμή μεταξύ των δημόσιων ανακοινώσεων ενός εν ενεργεία προέδρου και των εμπορικών υπηρεσιών μιας ιδιωτικής εταιρείας με την οποία ο ίδιος διατηρεί ισχυρό οικονομικό δεσμό. Στο επίκεντρο βρίσκεται το κατά πόσο μπορεί να πωλείται η ταχύτερη πρόσβαση σε προεδρικές ανακοινώσεις όταν ακόμη και λίγα δευτερόλεπτα ενδέχεται να έχουν σημαντική αξία για τις χρηματοπιστωτικές αγορές.