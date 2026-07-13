Ο τυφώνας Μπάβι δημιούργησε το εντυπωσιακό φαινόμενο του «αντίστροφου καταρράκτη» στην Κίνα

Κόκκινος συναγερμός για πλημμύρες, αποκλεισμένοι κάτοικοι, ακυρώσεις δρομολογίων και κλειστά σχολεία σε πολλές επαρχίες





Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, οι θυελλώδεις άνεμοι του τυφώνα φαίνονται να ανασηκώνουν τεράστιες ποσότητες νερού από τους βράχους προς τα πάνω, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι ο καταρράκτης ρέει… αντίθετα από τη φυσική του κατεύθυνση.









Il tifone Bavi ha toccato sabato la costa della provincia dello Zhejiang, nella Cina orientale. A causa del tifone, si è verificato un fenomeno raro noto come “cascata al contrario” presso la cascata di Dalongqiu sul monte Yandang, a Wenzhou. Spinta da violente raffiche di vento,… pic.twitter.com/VYkY3UrrC3 — Sky tg24 (@SkyTG24) July 13, 2026 Ο τυφώνας Μπάβι, αν και έχει αρχίσει να εξασθενεί μετά την προσέγγισή του στις κινεζικές ακτές, εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων. Οι κινεζικές αρχές είχαν προχωρήσει σε μαζικές προληπτικές εκκενώσεις, ενώ ανεστάλησαν πτήσεις, δρομολόγια τρένων και η λειτουργία σχολείων σε αρκετές περιοχές, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι από την κακοκαιρία.







Ο τυφώνας βύθισε πόλεις κάτω από δύο μέτρα νερού, δρόμοι έγιναν ποτάμια

Σοβαρές



Κλείσιμο 240.000 άνθρωποι και βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Λουάν. Σε βίντεο φαίνονται αυτοκίνητα να συγκρούονται μεταξύ τους στην Κουαντσένγκ καθώς παρασύρονται από τα νερά.







Οι πλημμύρες προκλήθηκαν αφότου ο τυφώνας Μπάβι, η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει την ηπειρωτική Κίνα φέτος, έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις στις ανατολικές ακτές και ισχυρούς ανέμους στις πυκνοκατοικημένες πόλεις της περιοχής, θέτοντας σε δοκιμασία τις ικανότητες της χώρας να αντιμετωπίσει ακραία καιρικά φαινόμενα.



Ένα εντυπωσιακό και ιδιαίτερα σπάνιο μετεωρολογικό φαινόμενο κατέγραψαν κάμερες στις ανατολικές ακτές της Κίνας , όπου το πέρασμα του ισχυρού τυφώνα Μπάβι προκάλεσε τη δημιουργία ενός λεγόμενου «αντίστροφου καταρράκτη».Στα βίντεο που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, οι θυελλώδεις άνεμοι του τυφώνα φαίνονται να ανασηκώνουν τεράστιες ποσότητες νερού από τους βράχους προς τα πάνω, δημιουργώντας την ψευδαίσθηση ότι ο καταρράκτης ρέει… αντίθετα από τη φυσική του κατεύθυνση.Το φαινόμενο οφείλεται στην εξαιρετικά μεγάλη ένταση των ανέμων, οι οποίοι είναι αρκετά ισχυροί ώστε να υπερνικήσουν προσωρινά τη βαρύτητα και να εκτοξεύσουν το νερό προς τα πάνω, δημιουργώντας ένα εντυπωσιακό θέαμα που σπάνια καταγράφεται.Ο τυφώνας Μπάβι, αν και έχει αρχίσει να εξασθενεί μετά την προσέγγισή του στις κινεζικές ακτές, εξακολουθεί να προκαλεί ισχυρές βροχοπτώσεις, θυελλώδεις ανέμους και εκτεταμένα προβλήματα στις μεταφορές και την καθημερινότητα εκατομμυρίων κατοίκων. Οι κινεζικές αρχές είχαν προχωρήσει σε μαζικές προληπτικές εκκενώσεις, ενώ ανεστάλησαν πτήσεις, δρομολόγια τρένων και η λειτουργία σχολείων σε αρκετές περιοχές, προκειμένου να περιοριστούν οι κίνδυνοι από την κακοκαιρία.Οι μετεωρολόγοι επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους φαινόμενα εμφανίζονται μόνο υπό ακραίες καιρικές συνθήκες, όταν οι ριπές του ανέμου αποκτούν τόσο μεγάλη ένταση ώστε να μεταβάλλουν προσωρινά τη φυσική ροή του νερού, προσφέροντας εντυπωσιακές εικόνες αλλά ταυτόχρονα υπογραμμίζοντας τη σφοδρότητα του καιρικού συστήματος.Σοβαρές πλημμύρες έπληξαν την επαρχία Χεμπέι στη βόρεια Κίνα και την επαρχία Λιαονίνγκ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας, με αποτέλεσμα δρόμοι να βυθιστούν στα νερά και αυτοκίνητα να παρασυρθούν, ενώ άνθρωποι κολυμπούσαν στις πλημμυρισμένες γειτονιές, σύμφωνα με βίντεο σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης.Το ύψος των υδάτων ξεπέρασε τα δύο μέτρα σε δρόμους της Κουαντσένγκ, μιας κομητείας στη Χεμπέι, σύμφωνα με ανάρτηση κατοίκου που αναμεταδόθηκε από τα τοπικά επίσημα μέσα ενημέρωσης. Στην Κουαντσένγκ ζουν περίπουκαι βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Λουάν. Σε βίντεο φαίνονται αυτοκίνητα να συγκρούονται μεταξύ τους στην Κουαντσένγκ καθώς παρασύρονται από τα νερά.Οι πλημμύρες προκλήθηκαν αφότου ο τυφώνας Μπάβι, η ισχυρότερη καταιγίδα που έχει πλήξει την ηπειρωτική Κίνα φέτος, έφερε σφοδρές βροχοπτώσεις στις ανατολικές ακτές και ισχυρούς ανέμους στις πυκνοκατοικημένες πόλεις της περιοχής, θέτοντας σε δοκιμασία τις ικανότητες της χώρας να αντιμετωπίσει ακραία καιρικά φαινόμενα.

Οι αρχές προειδοποίησαν ότι η καταιγίδα θα φέρει καταρρακτώδεις βροχές στις επαρχίες Τζιλίν, Λιαονίνγκ, Χεμπέι, Σαντόνγκ, Τζιανγκσού και Ανχούι, επιτείνοντας τον κίνδυνο πλημμυρικών φαινομένων σε περιοχές που έχουν ήδη πληγεί από βροχοπτώσεις.



Περίπου 1.800 κάτοικοι χωριού στην Κουαντσένγκ είχαν αποκλειστεί στα σπίτια τους, όπως μετέδωσε το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV, ενώ οι αρχές δήλωσαν ότι η μετεγκατάσταση κατοίκων είναι η βασική τους προτεραιότητα. Στη Λιαονίνγκ, οι αρχές εξέδωσαν ‘κόκκινο’ συναγερμό για ξαφνικές πλημμύρες, κάνοντας λόγο για πολύ υψηλό κίνδυνο.



Σε βίντεο στο RedNote, που στην Κίνα είναι γνωστό ως Xiaohongshu, φαίνεται ένας άνθρωπος να κολυμπά σε πλημμυρισμένο δρόμο στη Σενγιάνγκ, της Λιαονίνγκ, με τα σταθμευμένα αυτοκίνητα στην άκρη του δρόμου να έχουν βυθιστεί σχεδόν ολοκληρωτικά στο νερό. Σε άλλο βίντεο ένας κάτοικος κινείται με σανίδα SUP στους πλημμυρισμένους δρόμους.



Πολλά δρομολόγια τρένων στη Σενγιάνγκ ανεστάλησαν, όπως ανακοίνωσε σήμερα η China Railway, καθώς επηρεάστηκαν περισσότερα από 30 σιδηροδρομικά τμήματα. Σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων στη βορειοανατολική επαρχία Τζιλίν, έχουν επίσης κλείσει τα σχολεία.