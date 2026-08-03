Financial Times για τις φωτιές στα ελληνικά νησιά: Ο υπερτουρισμός λυγίζει τις υποδομές και αυξάνει το περιβαλλοντικό κόστος

Οι πιέσεις που ασκεί ο υπερτουρισμός στα ελληνικά νησιά, ωθούν πέρα από τα όρια τις υποδομές τους και οι συνέπειες φαίνονται στις μεγάλες καλοκαιρινές φωτιές - Πώς περιγράφουν οι Financial Times την περίπτωση της Πάρου