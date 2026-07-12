Lindsey Graham: Πέθανε από «ξαφνική ασθένεια» στα 71 του ο γερουσιαστής, ήταν στενός σύμμαχος του Τραμπ

Αν και αρχικά είχε ασκήσει έντονη κριτική στον Ντόναλντ Τραμπ κατά την προεκλογική περίοδο του 2016, στη συνέχεια εξελίχθηκε σε έναν από τους στενότερους πολιτικούς συμμάχους και υποστηρικτές του - Ο αμερικανός γερουσιαστής δήλωνε ότι είναι ανοιχτός στην ιδέα παράδοσης μαχητικών αεροσκαφών F-35 στην Τουρκία - Το κενό στη Γερουσία: Τι σημαίνει ο θάνατος Γκράχαμ για τη ρεπουμπλικανική πλειοψηφία