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Τουλάχιστον 7 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στο Βιετνάμ, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον 7 νεκροί από φωτιά σε λεωφορείο στο Βιετνάμ, δείτε βίντεο
Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, άλλοι πέντε επιβάτες τραυματίστηκαν
Τουλάχιστον επτά επιβάτες έχασαν τη ζωή τους όταν λεωφορείο πήρε φωτιά τις πρώτες πρωινές ώρες στο Βιετνάμ, έκαναν γνωστό οι αρχές.
Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την επαρχία Λαμ Ντονγκ στην πόλη Χο Τσι Μινχ όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κι οι φλόγες παγίδευσαν πολλούς από τους επιβαίνοντες στο όχημα 24 θέσεων, ανέφερε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.
Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, άλλοι πέντε επιβάτες τραυματίστηκαν.
Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς στο όχημα.
Το λεωφορείο εκτελούσε δρομολόγιο από την επαρχία Λαμ Ντονγκ στην πόλη Χο Τσι Μινχ όταν εκδηλώθηκε η πυρκαγιά κι οι φλόγες παγίδευσαν πολλούς από τους επιβαίνοντες στο όχημα 24 θέσεων, ανέφερε το υπουργείο Δημόσιας Ασφάλειας.
Σύμφωνα με κρατικά μέσα ενημέρωσης, άλλοι πέντε επιβάτες τραυματίστηκαν.
Η αστυνομία διενεργεί έρευνα για να εξακριβωθούν τα αίτια της εκδήλωσης της φωτιάς στο όχημα.
🇻🇳 Deadly Bus Fire in Southern #Vietnam— Daily Briefs (@Daily_Briefs_) July 21, 2026
7 killed & 5 injured after a 24-seat sleeper bus traveling from Đà Lạt (Lâm Đồng Province) to Ho Chi Minh City crashed near Đồng Nai City, Đồng Nai
Authorities are investigating the cause of Fire#คุกกี้ติ๋มหก Thứ 3 #sınav #うたコン pic.twitter.com/85UijOsSu6
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