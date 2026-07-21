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Ιρλανδία: Επίθεση με μαχαίρι σε 50χρονη κατά τη διάρκεια εκκλησιαστικής λειτουργίας, συνελήφθη ο δράστης
Ιρλανδία: Επίθεση με μαχαίρι σε 50χρονη κατά τη διάρκεια εκκλησιαστικής λειτουργίας, συνελήφθη ο δράστης
Η γυναίκα χρειάστηκε νοσηλεία για σοβαρούς αλλά όχι απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς
Μια γυναίκα ηλικίας άνω των 50 ετών τραυματίστηκε σοβαρά σε επίθεση με μαχαίρι κατά τη διάρκεια καθολικής λειτουργίας στην νότια ιρλανδική κομητεία Waterford την Τρίτη 21/7, σύμφωνα με την αστυνομία.
Η αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα ηλικίας 30 και πλέον ετών σε σπίτι κοντά στο σημείο, μετά την επίθεση που σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 τοπική ώρα στην παραθαλάσσια πόλη Tramore. Η γυναίκα χρειάστηκε νοσηλεία για σοβαρούς αλλά όχι απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς.
Το Waterford είναι η πέμπτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.
Η αστυνομία συνέλαβε έναν άντρα ηλικίας 30 και πλέον ετών σε σπίτι κοντά στο σημείο, μετά την επίθεση που σημειώθηκε λίγο πριν τις 10:00 τοπική ώρα στην παραθαλάσσια πόλη Tramore. Η γυναίκα χρειάστηκε νοσηλεία για σοβαρούς αλλά όχι απειλητικούς για τη ζωή τραυματισμούς.
Το Waterford είναι η πέμπτη μεγαλύτερη σε πληθυσμό πόλη της Δημοκρατίας της Ιρλανδίας.
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