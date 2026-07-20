«Παγωμένη» πάλι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, επιστρέφει το σενάριο του πετρελαίου στα $100
«Παγωμένη» πάλι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, επιστρέφει το σενάριο του πετρελαίου στα $100
Τα περισσότερα πλοία αποφεύγουν τη διέλευση από τα Στενά του Ορμούζ μετά τη νέα κλιμάκωση στην περιοχή - Οι αγορές παρακολουθούν με νευρικότητα τις εξελίξεις και το Brent έφτασε πάλι τα 90 δολάρια
Σε οριακό σημείο βρίσκεται και πάλι η ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ, καθώς οι επιθέσεις του Ιράν σε εμπορικά πλοία και η συνέχιση των αμερικανικών στρατιωτικών πληγμάτων έχουν προκαλέσει νέα κλιμάκωση στην περιοχή.
Τα περισσότερα πλοία αποφεύγουν πλέον τη διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ή απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις λόγω του κινδύνου περαιτέρω διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
Η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ φαινόταν τη Δευτέρα σχεδόν να έχει ακινητοποιηθεί, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, όπως σημειώνει το Bloomberg.
Οι Φρουροί της Επανάστασης - ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν - ανακοίνωσαν ότι «σταμάτησαν» διά της βίας δυο δεξαμενόπλοια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης, κατά «μη εξουσιοδοτημένο» τρόπο, ανέφεραν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.
Η βρετανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι πλοίο βρισκόταν στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια (περίπου 15 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του χωριού Κούμζαρ του σουλτανάτου του Ομάν.
Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σειρά επιδρομών με στόχο «ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ».
«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», είπε ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, τονίζοντας πως οι βομβαρδισμοί έγιναν για να «τιμηθούν» Aμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.
Το θαλάσσιο πέρασμα, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Εν είδει αντιποίνων, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.
Τα περισσότερα πλοία αποφεύγουν πλέον τη διέλευση από τη στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδό ή απενεργοποιούν τα συστήματα εντοπισμού τους, ενώ οι αγορές παρακολουθούν με ανησυχία τις εξελίξεις λόγω του κινδύνου περαιτέρω διαταραχών στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές.
Η κίνηση μέσω των Στενών του Ορμούζ φαινόταν τη Δευτέρα σχεδόν να έχει ακινητοποιηθεί, σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, όπως σημειώνει το Bloomberg.
Οι Φρουροί της Επανάστασης - ο ιδεολογικός στρατός του Ιράν - ανακοίνωσαν ότι «σταμάτησαν» διά της βίας δυο δεξαμενόπλοια καθώς προσπαθούσαν να διασχίσουν το στενό του Ορμούζ χωρίς άδεια της Τεχεράνης, κατά «μη εξουσιοδοτημένο» τρόπο, ανέφεραν ιρανικά κρατικά ΜΜΕ.
Η βρετανική υπηρεσία πληροφόρησης για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας, ανακοίνωσε ότι πλοίο βρισκόταν στις φλόγες στο στενό του Ορμούζ, 8 ναυτικά μίλια (περίπου 15 χιλιόμετρα) βορειοδυτικά του χωριού Κούμζαρ του σουλτανάτου του Ομάν.
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Την ίδια ώρα οι ΗΠΑ πραγματοποίησαν σειρά επιδρομών με στόχο «ιρανικά κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις αντιαεροπορικής άμυνας και παράκτιας επιτήρησης, θαλάσσιες δυνατότητες, εγκαταστάσεις εκτόξευσης πυραύλων και drones, καθώς και δίκτυα επικοινωνιών, προκειμένου να μειωθεί περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται σε εμπορικά πλοία και εργαζόμενους του πολιτικού ναυτικού που διέρχονται από το στενό του Ορμούζ».
«Τους πλήξαμε πολύ σκληρά ξανά απόψε», είπε ο Aμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ σε δημοσιογράφους, τονίζοντας πως οι βομβαρδισμοί έγιναν για να «τιμηθούν» Aμερικανοί στρατιώτες που σκοτώθηκαν τις τελευταίες ημέρες στη Μέση Ανατολή.
JUST IN: President Trump says the U.S. carried out more strikes against Iran "in honor" of the "great patriots" who were recently killed in the war with Iran.— Fox News (@FoxNews) July 20, 2026
Trump says Iran has been "very, very badly damaged" militarily and argues the country no longer poses the same threat,… pic.twitter.com/sWCShPDCnQ
Το θαλάσσιο πέρασμα, από όπου διέρχεται υπό κανονικές συνθήκες το ένα πέμπτο του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που καταναλώνονται σε παγκόσμια κλίμακα, ανακοινώθηκε από το Ιράν πως είναι ξανά κλειστό μετά την επανέναρξη των εχθροπραξιών. Εν είδει αντιποίνων, οι ΗΠΑ επέβαλαν εκ νέου αποκλεισμό των ιρανικών λιμανιών στον Κόλπο.
Πριν από την έναρξη των συγκρούσεων, περισσότερα από εκατό πλοία διέσχιζαν καθημερινά το στρατηγικής σημασίας πέρασμα. Σήμερα, η εικόνα είναι αισθητά διαφορετική, γεγονός που ενισχύει τις ανησυχίες για πιθανές καθυστερήσεις στις παραδόσεις φορτίων και για νέες πιέσεις στην προσφορά.
Η νέα έξαρση της έντασης αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Οι τιμές του πετρελαίου και του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κινήθηκαν ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, με το Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι, αν και στη συνέχεια περιόρισαν μέρος των αρχικών κερδών, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο της κρίσης στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
Αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης ή ένας ουσιαστικός περιορισμός των ενεργειακών ροών μέσω του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Όπως επισημαίνουν, οι αγορές δεν αποτιμούν πλέον μόνο τον άμεσο στρατιωτικό κίνδυνο, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν πραγματικές ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά αργού.
Εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν σημαντικά υψηλότερα, μεταφέροντας τις πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας.
Η νέα άνοδος του πετρελαίου δεν αφορά μόνο τις αγορές ενέργειας. Η ακριβότερη πρώτη ύλη μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος μεταφορών, βιομηχανικής παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργώντας νέες πληθωριστικές πιέσεις σε μια περίοδο που πολλές οικονομίες προσπαθούν ακόμη να επιστρέψουν σε σταθερό περιβάλλον τιμών.
Παράλληλα, η προοπτική διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ενισχύεται, καθώς οι κεντρικές τράπεζες θα δυσκολευτούν να χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική εάν η ενεργειακή κρίση τροφοδοτήσει νέο κύμα ανατιμήσεων.
Για την ώρα, οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με έντονη νευρικότητα κάθε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, όσο η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει, το πετρέλαιο θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον βασικό δείκτη του γεωπολιτικού κινδύνου και το ενδεχόμενο ενός νέου άλματος προς τα 100 δολάρια το βαρέλι δύσκολα μπορεί πλέον να αποκλειστεί.
Η νέα έξαρση της έντασης αναζωπυρώνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ενεργειακές ροές, καθώς από τα Στενά του Ορμούζ διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και σημαντικές ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG).
Οι τιμές του πετρελαίου και του ευρωπαϊκού φυσικού αερίου κινήθηκαν ανοδικά στις πρώτες συναλλαγές της Δευτέρας, με το Brent να ξεπερνά τα $90 το βαρέλι, αν και στη συνέχεια περιόρισαν μέρος των αρχικών κερδών, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο της κρίσης στην παγκόσμια προσφορά ενέργειας.
Το σενάριο του πετρελαίου στα $100 επιστρέφειΗ νέα γεωπολιτική πραγματικότητα έχει επαναφέρει στο τραπέζι ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φαινόταν αρκετά απομακρυσμένο: την επιστροφή του πετρελαίου στα 100 δολάρια το βαρέλι.
Αρκετοί αναλυτές προειδοποιούν ότι μια περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης ή ένας ουσιαστικός περιορισμός των ενεργειακών ροών μέσω του Ορμούζ θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέα άνοδο των τιμών. Όπως επισημαίνουν, οι αγορές δεν αποτιμούν πλέον μόνο τον άμεσο στρατιωτικό κίνδυνο, αλλά και το ενδεχόμενο να δημιουργηθούν πραγματικές ελλείψεις στην παγκόσμια αγορά αργού.
Εφόσον επιβεβαιωθεί ένα τέτοιο σενάριο, οι τιμές θα μπορούσαν να κινηθούν σημαντικά υψηλότερα, μεταφέροντας τις πιέσεις σε ολόκληρη την αλυσίδα της οικονομίας.
Η νέα άνοδος του πετρελαίου δεν αφορά μόνο τις αγορές ενέργειας. Η ακριβότερη πρώτη ύλη μεταφράζεται σε υψηλότερο κόστος μεταφορών, βιομηχανικής παραγωγής και εφοδιαστικής αλυσίδας, δημιουργώντας νέες πληθωριστικές πιέσεις σε μια περίοδο που πολλές οικονομίες προσπαθούν ακόμη να επιστρέψουν σε σταθερό περιβάλλον τιμών.
Παράλληλα, η προοπτική διατήρησης των επιτοκίων σε υψηλά επίπεδα για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα ενισχύεται, καθώς οι κεντρικές τράπεζες θα δυσκολευτούν να χαλαρώσουν τη νομισματική πολιτική εάν η ενεργειακή κρίση τροφοδοτήσει νέο κύμα ανατιμήσεων.
Για την ώρα, οι διεθνείς αγορές παρακολουθούν με έντονη νευρικότητα κάθε εξέλιξη στη Μέση Ανατολή. Ωστόσο, όσο η αβεβαιότητα γύρω από τα Στενά του Ορμούζ παραμένει, το πετρέλαιο θα εξακολουθήσει να αποτελεί τον βασικό δείκτη του γεωπολιτικού κινδύνου και το ενδεχόμενο ενός νέου άλματος προς τα 100 δολάρια το βαρέλι δύσκολα μπορεί πλέον να αποκλειστεί.
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