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Η Ρωσία χτύπησε φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό και λιμενικές εγκαταστάσεις στην Οδησσό
Η Ρωσία χτύπησε φορτηγό πλοίο που μετέφερε στρατιωτικό εξοπλισμό και λιμενικές εγκαταστάσεις στην Οδησσό
Ο ρωσικός στρατός έπληξε και ένα ουκρανικό σκάφος περιπολίας στο λιμάνι Οτσακίφ
Το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας ανακοίνωσε σήμερα (12/8) πως στρατιωτικές δυνάμεις της χώρας χτύπησαν ένα φορτηγό πλοίο φορτωμένο με στρατιωτικό εξοπλισμό στον λιμάνι της Οδησσού, στην Μαύρη Θάλασσα.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι χτυπήθηκαν, επίσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, μια λιμενική υποδομή στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, και ένα ουκρανικό σκάφος περιπολίας στο λιμάνι Οτσακίφ.
Στην ανακοίνωση του υπουργείου αναφέρεται ότι χτυπήθηκαν, επίσης, εγκαταστάσεις αποθήκευσης καυσίμων, μια λιμενική υποδομή στο λιμάνι Τσερνομόρσκ, και ένα ουκρανικό σκάφος περιπολίας στο λιμάνι Οτσακίφ.
⚔️ ODESA, UKRAINE: Russian Ministry of Defense reports strikes on two cargo vessels in port—one carrying military equipment, the other fuel supplies for Ukrainian forces. Damage assessment pending independent verification.#Odesa #Ukraine #ArmedConflict #ThreatIntel #Threatwhere… pic.twitter.com/tYvqoWvN9k— Threatwhere (@threatwhere) August 12, 2026
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