Δεν θεωρώ ότι με τη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα με τις δευτερογενείς ροές, λέει ο Ταγιάνι
ΚΟΣΜΟΣ
Αντόνιο Ταγιάνι Μεταναστευτικό Γερμανία Ιταλία

Δεν θεωρώ ότι με τη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα με τις δευτερογενείς ροές, λέει ο Ταγιάνι

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών είχε επαναλάβει ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν επιστροφές αιτούντων άσυλο προς την Ιταλία

Δεν θεωρώ ότι με τη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα με τις δευτερογενείς ροές, λέει ο Ταγιάνι
«Δεν θεωρώ ότι με τη Γερμανία υπάρχει πρόβλημα με τις δευτερογενείς ροές», δήλωσε σήμερα ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.

«Πιστεύω ότι δεν υπάρχει πρόβλημα διότι, παράλληλα, έχουμε το θέμα με τα πλοία των ΜΚΟ τα οποία φέρουν γερμανική σημαία και ελλιμενίζονται στην Ιταλία. Θεωρώ, λοιπόν, ότι από αυτή άποψη θα βρεθεί μια ισορροπία», πρόσθεσε ο επικεφαλής της ιταλικής διπλωματίας.

Νωρίτερα, εκπρόσωπος του γερμανικού υπουργείου Εσωτερικών είχε επαναλάβει ότι πρόκειται να πραγματοποιηθούν επιστροφές αιτούντων άσυλο προς την Ιταλία και ότι η αναφορά αφορά κυρίως περιπτώσεις του τελευταίου διμήνου, δηλαδή από τότε που μπήκε σε ισχύ το νέο Σύμφωνο Μετανάστευσης και Ασύλου.

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