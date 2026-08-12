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Φρίκη στη Μινεσότα: Άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του σε παιδικό σταθμό και αυτοκτόνησε
Φρίκη στη Μινεσότα: Άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του σε παιδικό σταθμό και αυτοκτόνησε
Ο άνδρας και η γυναίκα ήταν ιδιοκτήτες του παιδικού σταθμού, ο οποίος λειτουργούσε μέσα στο σπίτι τους
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (12/8) σε έναν παιδικό σταθμό στο Χόπκινς της Μινεσότα, καθώς ένας άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε.
Σύμφωνα με το abc, ο άνδρας και η γυναίκα ήταν ιδιοκτήτες του παιδικού σταθμού, ο οποίος λειτουργούσε μέσα στο σπίτι τους. Στον παιδικό σταθμό βρίσκονταν ακόμη έξι παιδιά, τα οποία είναι ασφαλή με την οικογένειά τους.
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των Αρχών για τα αίτια και τις συνθήκες της φονικής επίθεσης.
Σύμφωνα με το abc, ο άνδρας και η γυναίκα ήταν ιδιοκτήτες του παιδικού σταθμού, ο οποίος λειτουργούσε μέσα στο σπίτι τους. Στον παιδικό σταθμό βρίσκονταν ακόμη έξι παιδιά, τα οποία είναι ασφαλή με την οικογένειά τους.
Ο αρχηγός Τζόνσον χαρακτήρισε την επίθεση ως οικογενειακή υπόθεση και δήλωσε ότι οι ερευνητές δεν εκτιμούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. «Πρόκειται για μια φρικτή, τραγική κατάσταση για οποιαδήποτε κοινότητα, ειδικά εδώ στο Χόπκινς, όπου δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε αυτού του είδους τα εγκλήματα», δήλωσε ο αρχηγός Τζόνσον.
🚨 JUST IN: Three people have just been ST*BBED to death at a Hopkins, Minnesota home DAYCARE, per local reports— Eric Daugherty (@EricLDaugh) August 12, 2026
There is currently a MASSIVE police presence.
Horrific. Pray for the victims 🙏🏻 pic.twitter.com/9XJcdWHIrD
Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των Αρχών για τα αίτια και τις συνθήκες της φονικής επίθεσης.
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