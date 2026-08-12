Φρίκη στη Μινεσότα: Άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του σε παιδικό σταθμό και αυτοκτόνησε
ΚΟΣΜΟΣ
παιδικός σταθμός Μινεσότα Οικογένεια

Φρίκη στη Μινεσότα: Άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του σε παιδικό σταθμό και αυτοκτόνησε

Ο άνδρας και η γυναίκα ήταν ιδιοκτήτες του παιδικού σταθμού, ο οποίος λειτουργούσε μέσα στο σπίτι τους

Φρίκη στη Μινεσότα: Άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του σε παιδικό σταθμό και αυτοκτόνησε
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ
Τραγωδία σημειώθηκε το πρωί της Τετάρτης (12/8) σε έναν παιδικό σταθμό στο Χόπκινς της Μινεσότα, καθώς ένας άνδρας σκότωσε τη γυναίκα και το παιδί του, ενώ στη συνέχεια αυτοκτόνησε. 

Σύμφωνα με το abc, ο άνδρας και η γυναίκα ήταν ιδιοκτήτες του παιδικού σταθμού, ο οποίος λειτουργούσε μέσα στο σπίτι τους. Στον παιδικό σταθμό βρίσκονταν ακόμη έξι παιδιά, τα οποία είναι ασφαλή με την οικογένειά τους.

Ο αρχηγός Τζόνσον χαρακτήρισε την επίθεση ως οικογενειακή υπόθεση και δήλωσε ότι οι ερευνητές δεν εκτιμούν ότι εξακολουθεί να υπάρχει απειλή. «Πρόκειται για μια φρικτή, τραγική κατάσταση για οποιαδήποτε κοινότητα, ειδικά εδώ στο Χόπκινς, όπου δεν συνηθίζουμε να βλέπουμε αυτού του είδους τα εγκλήματα», δήλωσε ο αρχηγός Τζόνσον.

Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των Αρχών για τα αίτια και τις συνθήκες της φονικής επίθεσης.
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης