Η υποχώρηση των υδάτων στον Δούναβη αποκάλυψε λείψανα στρατιωτών και μοτοσικλέτα του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου

Οι δύο στρατιωτικές ταυτότητες, η βέρα και το διακριτικό μάχης που βρέθηκαν στη Βουδαπέστη μπορεί να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των νεκρών





Η ανακάλυψη δημιουργεί ελπίδες ότι, περισσότερα από 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, θα μπορέσει να εξακριβωθεί η ταυτότητα των δύο ανδρών και ενδεχομένως να δοθούν απαντήσεις στις οικογένειές τους για την τύχη τους, σύμφωνα με το BBC.







«Τώρα αρχίζει ένα παζλ, μέσα από το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε την ταυτότητα των δύο νεκρών» δήλωσε ο Άρνε Σράντερ από τη Γερμανική Επιτροπή Πολεμικών Τάφων.





Μια μοτοσικλέτα πρόδωσε το σημείο Η ανακάλυψη έγινε στις 2 Αυγούστου, όταν περαστικός παρατήρησε τμήμα μιας μοτοσικλέτας να προεξέχει ανάμεσα στα βράχια στην όχθη του Δούναβη, στο κέντρο της Βουδαπέστης.



Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν τα λείψανα και τα υπόλοιπα αντικείμενα. Βρέθηκαν επίσης αντιαρματικές νάρκες, με αποτέλεσμα η περιοχή να αποκλειστεί προσωρινά και να κληθεί ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών.



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Από τις δύο στρατιωτικές ταυτότητες που εντοπίστηκαν, η μία αντιστοιχεί σε στρατιώτη της Βέρμαχτ και η δεύτερη σε μέλος των Waffen-SS, της ένοπλης πτέρυγας των SS που χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση στις Δίκες της Νυρεμβέργης για τον ρόλο της σε εγκλήματα πολέμου.



Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι μεταλλικές ταυτότητες των Γερμανών στρατιωτών ήταν σχεδιασμένες ώστε να χωρίζονται στα δύο σε περίπτωση θανάτου. Το ένα τμήμα παρέμενε μαζί με τη σορό, ενώ το άλλο αποστελλόταν στις στρατιωτικές υπηρεσίες, ώστε να καταγραφεί η απώλεια και να ενημερωθούν οι συγγενείς.



Στην περίπτωση των δύο στρατιωτών που βρέθηκαν στον Δούναβη, οι οικογένειές τους φαίνεται ότι δεν έλαβαν ποτέ επίσημη ενημέρωση για τον θάνατό τους.

μεγάλη πτώση της στάθμης του Δούναβη εξαιτίας της έντονης ξηρασίας έφερε στο φως στη Βουδαπέστη τις σορούς δύο Γερμανών στρατιωτών του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, μαζί με προσωπικά τους αντικείμενα και μια εντυπωσιακά καλοδιατηρημένη στρατιωτική μοτοσικλέτα.Η ανακάλυψη δημιουργεί ελπίδες ότι, περισσότερα από 80 χρόνια μετά το τέλος του πολέμου, θα μπορέσει να εξακριβωθεί η ταυτότητα των δύο ανδρών και ενδεχομένως να δοθούν απαντήσεις στις οικογένειές τους για την τύχη τους, σύμφωνα με το BBC.Μαζί με τα οστά βρέθηκαν δύο στρατιωτικές ταυτότητες, μία βέρα, ένα διακριτικό μάχης του γερμανικού στρατού και μια μοτοσικλέτα της Βέρμαχτ, η οποία έχει διατηρηθεί σε πολύ καλή κατάσταση.«Τώρα αρχίζει ένα παζλ, μέσα από το οποίο θα προσπαθήσουμε να προσδιορίσουμε την ταυτότητα των δύο νεκρών» δήλωσε ο Άρνε Σράντερ από τη Γερμανική Επιτροπή Πολεμικών Τάφων.Η ανακάλυψη έγινε στις 2 Αυγούστου, όταν περαστικός παρατήρησενα προεξέχει ανάμεσα στα βράχια στην όχθη του Δούναβη, στο κέντρο της Βουδαπέστης.Κατά την έρευνα που ακολούθησε εντοπίστηκαν τα λείψανα και τα υπόλοιπα αντικείμενα. Βρέθηκαν επίσης αντιαρματικές νάρκες, με αποτέλεσμα η περιοχή να αποκλειστεί προσωρινά και να κληθεί ειδική μονάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών.Η μοτοσικλέτα εκτιμάται ότι είναι τύπου DKW NZ 350-1, μοντέλο που κατασκευάστηκε ειδικά για στρατιωτική χρήση από το 1944. Τόσο αυτή όσο και οι μεταλλικές στρατιωτικές ταυτότητες διατηρήθηκαν σε ασυνήθιστα καλή κατάσταση.Από τις δύο στρατιωτικές ταυτότητες που εντοπίστηκαν, η μία αντιστοιχεί σε στρατιώτη της Βέρμαχτ και η δεύτερη σε μέλος των Waffen-SS, της ένοπλης πτέρυγας των SS που χαρακτηρίστηκε εγκληματική οργάνωση στις Δίκες της Νυρεμβέργης για τον ρόλο της σε εγκλήματα πολέμου.Κατά τη διάρκεια του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου, οι μεταλλικές ταυτότητες των Γερμανών στρατιωτών ήταν σχεδιασμένες ώστε να χωρίζονται στα δύο σε περίπτωση θανάτου. Το ένα τμήμα παρέμενε μαζί με τη σορό, ενώ το άλλο αποστελλόταν στις στρατιωτικές υπηρεσίες, ώστε να καταγραφεί η απώλεια και να ενημερωθούν οι συγγενείς.Στην περίπτωση των δύο στρατιωτών που βρέθηκαν στον Δούναβη, οι οικογένειές τους φαίνεται ότι δεν έλαβαν ποτέ επίσημη ενημέρωση για τον θάνατό τους.



Το «παζλ» για την ταυτότητά τους Η Γερμανική Επιτροπή Πολεμικών Τάφων έχει ξεκινήσει έρευνα για την ταυτοποίηση των δύο ανδρών. Η διαδικασία, ωστόσο, δεν είναι απλή, καθώς πρέπει πρώτα να επιβεβαιωθεί ότι οι ταυτότητες και τα υπόλοιπα αντικείμενα που βρέθηκαν στο σημείο ανήκαν πράγματι στους δύο νεκρούς.



Τα ονόματα των αρχικών κατόχων των στρατιωτικών ταυτοτήτων ενδέχεται να εντοπιστούν σχετικά γρήγορα, όμως αυτό αποτελεί μόνο το πρώτο στάδιο. Καθοριστικό ρόλο αναμένεται να έχει η εξέταση των οστών και η διασταύρωση των ευρημάτων με τα διαθέσιμα στρατιωτικά αρχεία.



Μετά την ολοκλήρωση των ερευνών, τα λείψανα πρόκειται να ταφούν στο γερμανικό στρατιωτικό νεκροταφείο του Μπουνταέρς, λίγο έξω από τη Βουδαπέστη.



Τα ίχνη του πολέμου στον Δούναβη Η ουγγρική πρωτεύουσα αποτέλεσε πεδίο σφοδρών συγκρούσεων ανάμεσα στον σοβιετικό Κόκκινο Στρατό και τις γερμανικές δυνάμεις κατά τους τελευταίους μήνες του Β΄ Παγκοσμίου Πολέμου.



Η υποχώρηση των νερών του Δούναβη έχει φέρει το τελευταίο διάστημα στην επιφάνεια και άλλα κατάλοιπα εκείνης της περιόδου. Ανάμεσά τους βρίσκονται τμήματα ναυαγίων και στρατιωτικού υλικού, όπως ένα διαλυμένο κύτος πλοίου κοντά στο Πράχοβο της Σερβίας.