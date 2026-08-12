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Μύδροι Ερντογάν κατά του Ισραήλ: Επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα
Μύδροι Ερντογάν κατά του Ισραήλ: Επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα
Παρά την εποικοδομητική στάση των Παλαιστινίων αδελφών μας, η νυν ισραηλινή διοίκηση επιμένει στην επιθετική συμπεριφορά της, επισήμανε ο πρόεδρος της Τουρκίας σε δηλώσεις του
Το Ισραήλ επιδιώκει να «διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα», δήλωσε σήμερα ο Τούρκος πρόεδρος Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης Τύπου με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Άγκυρα.
«Είναι διαπιστωμένο ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα εκμεταλλευόμενη το χάος και νέες συγκρούσεις στην περιοχή. Ό,τι και να κάνει, δεν θα το πετύχει», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
«Το παλαιστινιακό ζήτημα θα συνεχίσει να κερδίζει την καρδιά των λαών, παρά τις προσπάθειές τους ( σ.σ. των Ισραηλινών) να το καταστρέψουν. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει το παλαιστινιακό ζήτημα με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και από κάθε φόρουμ».
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«Παρά την εποικοδομητική στάση των Παλαιστινίων αδελφών μας, η νυν ισραηλινή διοίκηση επιμένει στην επιθετική συμπεριφορά της», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.
«Δίκαιη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε από την πλευρά του ο Μαχμούντ Αμπάς.
«Υποστηρίζουμε τις διεθνείς προσπάθειες για την εφαρμογή του ψηφίσματος 2803 με τρόπο που να εγγυάται τον τερματισμό του πολέμου, την αποκατάσταση της παλαιστινιακής νομιμότητας στη Γάζα και τη μετάβαση προς μια πολιτική διαδικασία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κράτους της Παλαιστίνης», πρόσθεσε.
«Είναι διαπιστωμένο ότι η κυβέρνηση Νετανιάχου επιδιώκει να διαγράψει την Παλαιστίνη από την παγκόσμια ατζέντα εκμεταλλευόμενη το χάος και νέες συγκρούσεις στην περιοχή. Ό,τι και να κάνει, δεν θα το πετύχει», δήλωσε ο Τούρκος πρόεδρος.
«Το παλαιστινιακό ζήτημα θα συνεχίσει να κερδίζει την καρδιά των λαών, παρά τις προσπάθειές τους ( σ.σ. των Ισραηλινών) να το καταστρέψουν. Η Τουρκία θα συνεχίσει να υποστηρίζει το παλαιστινιακό ζήτημα με τη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα και από κάθε φόρουμ».
Δείτε βίντεο
🇹🇷🇮🇱 ERDOĞAN SENDS MESSAGE TO NETANYAHU— Belaaz News (@TheBelaaz) August 12, 2026
“The existence of a sovereign Palestinian state is being undermined. We cannot ignore this or remain indifferent.” pic.twitter.com/vcopojsFR9
«Παρά την εποικοδομητική στάση των Παλαιστινίων αδελφών μας, η νυν ισραηλινή διοίκηση επιμένει στην επιθετική συμπεριφορά της», πρόσθεσε ο Τούρκος πρόεδρος.
«Δίκαιη ειρήνη δεν μπορεί να επιτευχθεί παρά μόνο με τον τερματισμό της κατοχής και την ίδρυση του ανεξάρτητου κράτους της Παλαιστίνης με πρωτεύουσα την Ανατολική Ιερουσαλήμ», δήλωσε από την πλευρά του ο Μαχμούντ Αμπάς.
«Υποστηρίζουμε τις διεθνείς προσπάθειες για την εφαρμογή του ψηφίσματος 2803 με τρόπο που να εγγυάται τον τερματισμό του πολέμου, την αποκατάσταση της παλαιστινιακής νομιμότητας στη Γάζα και τη μετάβαση προς μια πολιτική διαδικασία, επιβεβαιώνοντας παράλληλα ότι η Λωρίδα της Γάζας αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του κράτους της Παλαιστίνης», πρόσθεσε.
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