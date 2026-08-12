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Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι έπληξαν τρία ρωσικά πολεμικά πλοία στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ
Οι Ουκρανοί υποστηρίζουν ότι έπληξαν τρία ρωσικά πολεμικά πλοία στη ναυτική βάση του Νοβοροσίσκ
Η SBU ανέφερε πως επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ» και ένα ένα σκάφος περιπολίας
Η ουκρανική υπηρεσία ασφαλείας SBU ανακοίνωσε σήμερα πως οι ουκρανικές δυνάμεις έπληξαν τρία πολεμικά πλοία κατά την επίθεση με πυραύλους και drones εναντίον της ναυτικής βάσης στο Νοβοροσίσκ της Ρωσίας.
Ειδικότερα, η SBU ανέφερε μέσω Telegram πως επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ» - αμφότερες εξοπλισμένες με πυραύλους Kalibr -, ένα σκάφος περιπολίας, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.
«Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της SBU.
Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 24 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων τη νύχτα που πέρασε.
Ειδικότερα, η SBU ανέφερε μέσω Telegram πως επλήγησαν οι φρεγάτες «Ναύαρχος Έσεν» και «Ναύαρχος Μακάροφ» - αμφότερες εξοπλισμένες με πυραύλους Kalibr -, ένα σκάφος περιπολίας, ραντάρ και άλλες εγκαταστάσεις.
«Το πλήγμα σε αυτήν τη βάση έχει στρατηγική σημασία», υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση της SBU.
Νωρίτερα σήμερα, ο περιφερειάρχης του Κρασνοντάρ ανέφερε πως τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν κι άλλοι 24 τραυματίστηκαν εξαιτίας των ουκρανικών επιθέσεων τη νύχτα που πέρασε.
⚡️ Three Russian warships hit simultaneously in the port of Novorossiysk— NEXTA (@nexta_tv) August 12, 2026
Satellite imagery confirms damage to the frigates Admiral Makarov and Admiral Essen — presumably around the Kalibr launchers.
A minesweeper, a patrol ship, a reconnaissance vessel and the experimental ship… pic.twitter.com/e1WQXXAWkJ
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