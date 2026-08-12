Συναγερμός στη Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις λόγω πυρκαγιών στο Πα-Ντε-Καλαί, πάνω από 1.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν χώρο κατασκήνωσης, βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Φωτιά Πυρκαγιά Γαλλία Καλαί

Συναγερμός στη Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις λόγω πυρκαγιών στο Πα-Ντε-Καλαί, πάνω από 1.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν χώρο κατασκήνωσης, βίντεο

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς σε ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο

Συναγερμός στη Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις λόγω πυρκαγιών στο Πα-Ντε-Καλαί, πάνω από 1.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν χώρο κατασκήνωσης, βίντεο
Περίπου 1.200 άνθρωποι απομακρύνθηκαν εσπευσμένα σήμερα από χώρο κατασκήνωσης εξαιτίας δύο πυρκαγιών που ξέσπασαν κοντά στα βορειοανατολικά παράλια της Γαλλίας, όπως έγινε γνωστό από τοπικούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι «δυσμενείς» σε ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο. Η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν δύσκολη και η πυρκαγιά εξαπλωνόταν προς τα νότια.

Στην περιοχή επιχειρούν ήδη 120 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων και αναμένονται τις επόμενες ώρες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων εναέριων μέσων.

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Η νομαρχία απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της και στους παραθεριστές σε αυτήν την δημοφιλή τουριστική περιοχή της βόρειας Γαλλίας, όπου βρίσκονται πολλά κάμπινγκ, «να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» και να μην πλησιάζουν στις πληγείσες περιοχές.

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