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Συναγερμός στη Γαλλία: Μαζικές εκκενώσεις λόγω πυρκαγιών στο Πα-Ντε-Καλαί, πάνω από 1.000 άνθρωποι εγκατέλειψαν χώρο κατασκήνωσης, βίντεο
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι δυσμενείς σε ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο
Σύμφωνα με την ενημέρωση από τη νομαρχία του Πα-ντε-Καλαί, η μία από τις δύο πυρκαγιές έχει τεθεί πλέον υπό έλεγχο, αλλά οι συνθήκες είναι «δυσμενείς» σε ό,τι αφορά το άλλο πύρινο μέτωπο. Η πρόσβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων ήταν δύσκολη και η πυρκαγιά εξαπλωνόταν προς τα νότια.
Στην περιοχή επιχειρούν ήδη 120 πυροσβέστες με τη συνδρομή δύο πυροσβεστικών ελικοπτέρων και αναμένονται τις επόμενες ώρες ενισχύσεις, συμπεριλαμβανομένων εναέριων μέσων.
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🔥 PAS-DE-CALAIS : Plusieurs départs de feu sont signalés dans des dunes du littoral de la Côte d'Opale, très touristique, détruisant déjà plusieurs dizaines d'hectares. Des maisons sont touchées, des hélicoptères porteurs d’eau arrivent de Normandie en renfort.— Infos Françaises (@InfosFrancaises) August 12, 2026
Des maisons et un… pic.twitter.com/n3p9y0rO6L
Η νομαρχία απηύθυνε έκκληση στους κατοίκους της και στους παραθεριστές σε αυτήν την δημοφιλή τουριστική περιοχή της βόρειας Γαλλίας, όπου βρίσκονται πολλά κάμπινγκ, «να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης» και να μην πλησιάζουν στις πληγείσες περιοχές.
🔥 Les incendies entre Dannes et Neufchâtel-Hardelot dans le Pas-de-Calais continuent de se propager— Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) August 12, 2026
🚒 120 sapeurs-pompiers sont mobilisés avec l'appui de 2 hélicoptères bombardiers d'eau
👉 Plus de 1 200 personnes sont sous ordre d'évacuation
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📸 Bernard Wattrelot… pic.twitter.com/gMCX7ETwws
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