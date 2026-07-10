Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της βομβιστικής επίθεσης σε βάρος του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, λέει ο γενικός Εισαγγελέας του Πριγκιπάτου
Άγνωστα παραμένουν τα κίνητρα της βομβιστικής επίθεσης σε βάρος του Ουκρανού ολιγάρχη στο Μονακό, λέει ο γενικός Εισαγγελέας του Πριγκιπάτου
Σε ενημέρωσή του στα ΜΜΕ, ο Στεφάν Τιμπό δήλωσε ότι τα τρία θύματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, παραμένουν ακόμη στο νοσοκομείο τραυματισμένα, ενώ αναμένεται να ζητηθεί η συνδρομή των Αρχών της Ουκρανίας
Τα τρία θύματα της απόπειρας ανθρωποκτονίας, με εκρηκτικό μηχανισμό, του Βαντίμ Γερμολάγεφ παραμένουν ακόμη στο νοσοκομείο, ενώ τα κίνητρα της επίθεσης ακόμα δεν έχουν ξεκαθαριστεί δήλωσε σήμερα ο γενικός εισαγγελέας του Μονακό Στεφάν Τιμπό, ο οποίος είναι πλέον σε στενή επαφή με τις Aρχές της Ουκρανίας, όπου η βασική ύποπτη βρέθηκε νεκρή, δολοφονημένη με σφαίρες.
Σημειώνεται ότι στις 29 Ιουνίου, ο Βαντίμ Γερμολάγεφ, 58 ετών, πλούσιος επιχειρηματίας καταγόμενος από την Ουκρανία, που πλέον έχει πάρει την κυπριακή υπηκοότητα, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν εξερράγη μια βόμβα στην είσοδο του κτιρίου όπου διέμεναν.
Όπως τόνισε ο Τιμπό, σε σημερινή του ενημέρωση προς τα ΜΜΕ, το παιδί, που τραυματίστηκε πιο ελαφρά, έδωσε κατάθεση στην αστυνομία την περασμένη εβδομάδα, όμως παραμένει σε νοσοκομείο στη Νίκαια. Ο πατέρας του δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει, αλλά «η κατάστασή του βελτιώνεται», εξήγησε ο Τιμπό μιλώντας σε δημοσιογράφους.
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Ο Τιμπό είπε επίσης ότι είχε σήμερα το απόγευμα μια «μακρά συνομιλία» με εκπροσώπους της γενικής εισαγγελίας της Ουκρανίας. Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι βρέθηκε νεκρή η Αναστασία Μπερεζόφκα, η βασική ύποπτη για την επίθεση. Για τον φόνο της 39χρονης έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι, ένας πρώην αστυνομικός και ένας νυν εργαζόμενος στη Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR) του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.
Ο Τιμπό αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις για την ουκρανική έρευνα αλλά διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά του Μονακό η υπόθεση εξετάζεται «πολύ προσεκτικά», σε συνεργασία και με άλλες χώρες και ιδίως με «πολλά μέσα» που έχουν κινητοποιηθεί στη Γαλλία.
«Όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμη στο τραπέζι και ερευνώνται», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι θα σταλεί στο Κίεβο αίτημα δικαστικής και διεθνούς συνδρομής, ώστε το Μονακό να λάβει τα στοιχεία που χρειάζεται για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
Σημειώνεται ότι στις 29 Ιουνίου, ο Βαντίμ Γερμολάγεφ, 58 ετών, πλούσιος επιχειρηματίας καταγόμενος από την Ουκρανία, που πλέον έχει πάρει την κυπριακή υπηκοότητα, η σύντροφός του και ο 13χρονος γιος του τραυματίστηκαν σοβαρά όταν εξερράγη μια βόμβα στην είσοδο του κτιρίου όπου διέμεναν.
Όπως τόνισε ο Τιμπό, σε σημερινή του ενημέρωση προς τα ΜΜΕ, το παιδί, που τραυματίστηκε πιο ελαφρά, έδωσε κατάθεση στην αστυνομία την περασμένη εβδομάδα, όμως παραμένει σε νοσοκομείο στη Νίκαια. Ο πατέρας του δεν είναι ακόμη σε θέση να καταθέσει, αλλά «η κατάστασή του βελτιώνεται», εξήγησε ο Τιμπό μιλώντας σε δημοσιογράφους.
Δείτε βίντεο
Αντιθέτως, η γυναίκα δεν έχει ακόμη διαφύγει τον κίνδυνο, αν και «πάει λίγο καλύτερα», διευκρίνισε ο εισαγγελέας.
Explosion à Monaco: "Les mobiles ne sont pas identifiés", affirme Stéphane Thibault, procureur général de Monaco pic.twitter.com/BWj3sgFA9O— BFM (@BFMTV) July 10, 2026
Ο Τιμπό είπε επίσης ότι είχε σήμερα το απόγευμα μια «μακρά συνομιλία» με εκπροσώπους της γενικής εισαγγελίας της Ουκρανίας. Οι ουκρανικές αρχές ανακοίνωσαν την Τρίτη ότι βρέθηκε νεκρή η Αναστασία Μπερεζόφκα, η βασική ύποπτη για την επίθεση. Για τον φόνο της 39χρονης έχουν συλληφθεί δύο ύποπτοι, ένας πρώην αστυνομικός και ένας νυν εργαζόμενος στη Γενική Διεύθυνση Πληροφοριών (GUR) του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.
Ο Τιμπό αρνήθηκε να κάνει δηλώσεις για την ουκρανική έρευνα αλλά διαβεβαίωσε ότι από την πλευρά του Μονακό η υπόθεση εξετάζεται «πολύ προσεκτικά», σε συνεργασία και με άλλες χώρες και ιδίως με «πολλά μέσα» που έχουν κινητοποιηθεί στη Γαλλία.
«Όλα τα ενδεχόμενα είναι ακόμη στο τραπέζι και ερευνώνται», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι θα σταλεί στο Κίεβο αίτημα δικαστικής και διεθνούς συνδρομής, ώστε το Μονακό να λάβει τα στοιχεία που χρειάζεται για τη διερεύνηση της υπόθεσης.
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