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Οι Αμερικανοί χτυπούν ξανά το Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, πυραυλική επίθεση αναφέρει ιρανικό μέσο
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Οι Αμερικανοί χτυπούν ξανά το Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, πυραυλική επίθεση αναφέρει ιρανικό μέσο

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για θύματα ή για το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλήγματα

Οι Αμερικανοί χτυπούν ξανά το Μπαντάρ Αμπάς στο Ιράν, πυραυλική επίθεση αναφέρει ιρανικό μέσο
Νέα αμερικανική πυραυλική επίθεση καταγράφηκε κοντά στο Μπαντάρ Αμπάς, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι αμερικανικοί πύραυλοι έπληξαν περιοχές κοντά στη στρατηγικής σημασίας λιμενική πόλη, η οποία αποτελεί το σημαντικότερο εμπορικό και ναυτικό κέντρο του Ιράν στα Στενά του Ορμούζ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί επίσημα στοιχεία για θύματα ή για το μέγεθος των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλήγματα.

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Νωρίτερα, νέο πλήγμα κοντά στο νησί Κεσμ (Qeshm) του Ιράν σημειώθηκε, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων Mehr, το οποίο μεταδίδει ότι αμερικανικό βλήμα έπληξε περιοχή κοντά στο μεγαλύτερο νησί της χώρας στον Περσικό Κόλπο.

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