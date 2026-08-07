Ένοπλοι αυτονομιστές απειλούν τουρίστες και αγοραστές κατοικιών στην Κορσική: «Μείνετε στα σπίτια σας», δείτε βίντεο

Κουκουλοφόροι του Κορσικανικού Μετώπου Εθνικής Απελευθέρωσης - Ένωσης Μαχητών επέκριναν την εισροή 5.000 αλλοδαπών, υποστηρίζοντας πως πρόκειται για «ανεξέλεγκτη αποικιοκρατία»





Οι οπλισμένοι κουκουλοφόροι του Κορσικανικού Μετώπου Εθνικής Απελευθέρωσης - Ένωσης Μαχητών (FLNC-UC) εμφανίστηκαν σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, κρατώντας υποπολυβόλα και τουφέκια ελεύθερων σκοπευτών, σύμφωνα με την







Οι απειλές έρχονται την ώρα που οι αυτονομιστές ενέτειναν την αντίστασή τους σε ένα προτεινόμενο νομοσχέδιο για την αυτονομία της Κορσικής, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη του κορσικανικού λαού. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή τον Ιούνιο και θα εξεταστεί από τη Γερουσία αυτό το φθινόπωρο.





«Ο κορσικανικός λαός δεν θα γίνει ποτέ μια απλή διοικητική κοινότητα», δήλωσε ο ηγέτης, δεσμευόμενος να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα άρνησης της εθνικής τους ταυτότητας.



Η ομάδα διοργάνωσε μια μυστική συνέντευξη Τύπου παρουσία του τοπικού μέσου ενημέρωσης «Corse Matin», του μοναδικού μέσου που είχε προσκληθεί να παρευρεθεί.



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Αυτό, όπως ανέφεραν, αποτελεί «ανεξέλεγκτη αποικιοκρατία με άξονα την ίδρυση οικισμών», παρόμοια με «ένα όπλο μαζικής διάλυσης που η αποικιοκρατία χρησιμοποιούσε πάντα εναντίον των λαών που επιδιώκει να υποτάξει ή ακόμη και να εξαλείψει».



Μεταξύ 2015 και 2025, ο πληθυσμός του νησιού αυξήθηκε κατά 32.900 κατοίκους, δηλαδή με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1%, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία της χώρας, το INSEE.



@corsematin Le FLNC Union des combattants a tenu une conférence de presse clandestine avant les Ghjurnate Internaziunale di Corti qui commencent ce vendredi. Parmi les sujets évoqués, ce qu'il considère comme une volonté de l'État de "criminaliser" le mouvement de "libération nationale". ♬ son original - Corse-Matin - Corse-Matin Μασκοφόροι αυτονομιστές από την Κορσική απείλησαν τουρίστες να μην μετακομίσουν στο νησί ή να μην αγοράσουν δεύτερες κατοικίες, προειδοποιώντας τους ότι δεν μπορούν να θεωρούνται ασφαλείς σε «εθνικό έδαφος».Οι οπλισμένοι κουκουλοφόροι του Κορσικανικού Μετώπου Εθνικής Απελευθέρωσης - Ένωσης Μαχητών (FLNC-UC) εμφανίστηκαν σε ένα βίντεο που δημοσιεύθηκε την Πέμπτη, κρατώντας υποπολυβόλα και τουφέκια ελεύθερων σκοπευτών, σύμφωνα με την Telegraph «Μέχρι να αναγνωριστούν και να γίνουν σεβαστά τα εθνικά μας δικαιώματα, έχουμε μόνο ένα μήνυμα για αυτούς: μείνετε στα σπίτια σας», δήλωσε ο ηγέτης της ομάδας με παραμορφωμένη φωνή, προειδοποιώντας όσους αγνοήσουν το μήνυμα να μην θεωρούν τον εαυτό τους ασφαλή.Οι απειλές έρχονται την ώρα που οι αυτονομιστές ενέτειναν την αντίστασή τους σε ένα προτεινόμενο νομοσχέδιο για την αυτονομία της Κορσικής, το οποίο, όπως ισχυρίζονται, δεν αναγνωρίζει την ύπαρξη του κορσικανικού λαού. Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε από τη Βουλή τον Ιούνιο και θα εξεταστεί από τη Γερουσία αυτό το φθινόπωρο.«Ο κορσικανικός λαός δεν θα γίνει ποτέ μια απλή διοικητική κοινότητα», δήλωσε ο ηγέτης, δεσμευόμενος να αντιταχθεί σε οποιαδήποτε απόπειρα άρνησης της εθνικής τους ταυτότητας.Η ομάδα διοργάνωσε μια μυστική συνέντευξη Τύπου παρουσία του τοπικού μέσου ενημέρωσης «Corse Matin», του μοναδικού μέσου που είχε προσκληθεί να παρευρεθεί.Στο πλαίσιο του μηνύματός τους, επέκριναν την εισροή 5.000 αλλοδαπών, «η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων είναι Γάλλοι », οι οποίοι μετακομίζουν στο νησί είτε για να εργαστούν είτε για να αγοράσουν δεύτερες κατοικίες.Αυτό, όπως ανέφεραν, αποτελεί «ανεξέλεγκτη αποικιοκρατία με άξονα την ίδρυση οικισμών», παρόμοια με «ένα όπλο μαζικής διάλυσης που η αποικιοκρατία χρησιμοποιούσε πάντα εναντίον των λαών που επιδιώκει να υποτάξει ή ακόμη και να εξαλείψει».Μεταξύ 2015 και 2025, ο πληθυσμός του νησιού αυξήθηκε κατά 32.900 κατοίκους, δηλαδή με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 1%, σύμφωνα με την εθνική στατιστική υπηρεσία της χώρας, το INSEE.

Η Κορσική και το νησί των δισεκατομμυριούχων Δημοφιλής καλοκαιρινός τουριστικός προορισμός, το νησί προσελκύει τους λάτρεις της περιπέτειας χάρη στο μονοπάτι GR20 που διασχίζει το νησί αλλά και τους πλούσιους και διάσημους χάρη στην ομορφιά του.



Το Καβάλο είναι γνωστό ως το «νησί των δισεκατομμυριούχων», μια αποκλειστική περιοχή γεμάτη πολυτελείς βίλες, πολλές από τις οποίες ανήκουν σε πλούσιους Ιταλούς.



Μετά από μισό αιώνα, ο Εμανουέλε Φιλιμπέρτο της Σαβοΐας, πρίγκιπας της Βενετίας, φέρεται να έθεσε προς πώληση φέτος την καλοκαιρινή βίλα της ιταλικής οικογένειας στο Καβάλο, έναντι 18 εκατ. ευρώ. Μεταξύ των ιδιοκτητών, παλαιών και σημερινών, συγκαταλέγονται επίσης η πριγκίπισσα Καρολίνα του Μονακό και ο Ρώσος ολιγάρχης Ρομάν Αμπράμοβιτς, ενώ μεταξύ των διάσημων επισκεπτών του νησιού συγκαταλέγονται ο Μικ Τζάγκερ, η Κατρίν Ντενέβ και ο Μπιλ Γκέιτς.



Όταν το νομοσχέδιο για την Κορσική εγκρίθηκε από τη Βουλή τον Ιούνιο, η Φρανσουάζ Γκατέλ, υπουργός Αποκέντρωσης, χαρακτήρισε την ψηφοφορία «ένα σημαντικό βήμα για την Κορσική και για τη δημοκρατία μας».



Ωστόσο, η αυτονομιστική ομάδα υποστηρίζει ότι το σχέδιο δεν προχωρά αρκετά ώστε να εγγυηθεί την ανεξαρτησία της Κορσικής από τη Γαλλία. Σύμφωνα με το νόμο, στην Κορσική θα παραχωρηθεί ειδικό καθεστώς αυτονομίας, αλλά θα παραμείνει υπό γαλλική διοίκηση.



Οι αυτονομιστές Οι κορσικανοί αυτονομιστές δραστηριοποιούνται από τη δεκαετία του 1970. Το 2022, η δολοφονία του Ιβάν Κολόνα, ενός κορσικανού εθνικιστή και ηγετικής φυσιογνωμίας του κινήματος, οδήγησε σε διαμαρτυρίες και αναταραχές σε ολόκληρο το νησί, καθώς και σε ανανεωμένες συζητήσεις με τη γαλλική κυβέρνηση σχετικά με την αυτονομία της Κορσικής.



Ο Κολόνα εξέτιε ποινή ισόβιας κάθειρξης για τη δολοφονία ενός Γάλλου αξιωματούχου το 1998 και δολοφονήθηκε από έναν συγκρατούμενό του, ισλαμιστή εξτρεμιστή, ο οποίος ισχυρίστηκε ότι ο Κολόνα είχε κάνει βλάσφημες δηλώσεις.



Η Εισαγγελία κατά της τρομοκρατίας της Γαλλίας έχει ξεκινήσει προκαταρκτική έρευνα για «εγκληματική συνωμοσία με σκοπό την προετοιμασία τρομοκρατικών ενεργειών» καθώς και για την απόκτηση, κατοχή και μεταφορά όπλων, πυρομαχικών ή εξαρτημάτων όπλων σε σχέση με τρομοκρατική οργάνωση».