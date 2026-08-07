Με «Δούρειο Ίππο» την task force της CIA και οδηγό το φιάσκο του 1961: Πώς θέλουν οι ΗΠΑ να πάρουν τον έλεγχο στην Κούβα

Η Κούβα στην κορυφή των προτεραιοτήτων των ΗΠΑ

Στο μικροσκόπιο η κουβανική ηγεσία και οι χρηματικές ροές

Από τη συνεργασία επί Ομπάμα στη νέα σύγκρουση

Το μήνυμα Ράτκλιφ στην Αβάνα: «Ο χρόνος τελειώνει»

Το παράδειγμα της Βενεζουέλας

Η δύσκολη παρουσία της CIA στην Αβάνα

Η κίνηση της CIA συμπίπτει με την εντατικοποίηση των προσπαθειών των αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών να αποκτήσουν σαφέστερη εικόνα για όσα συμβαίνουν στο εσωτερικό της Κούβας.Κάθε αμερικανική κυβέρνηση καθορίζει τις προτεραιότητες συλλογής πληροφοριών μέσα από ένα πλαίσιο γνωστό ωςΗ κυβέρνηση Τραμπ αναθεώρησε πρόσφατα το συγκεκριμένο πλαίσιο, κατατάσσοντας την Κούβα στην κατηγορία, δηλαδή στην υψηλότερη βαθμίδα προτεραιότητας. Στην ίδια κατηγορία βρίσκονται, μεταξύ άλλων, η, τοκαι ηΩς αποτέλεσμα, αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, μεταξύ των οποίων ηκαι ηέχουν αρχίσει να στρέφουν περισσότερα μέσα συλλογής πληροφοριών, ακόμη και δορυφόρους, προς την Κούβα.Οι νέες πληροφορίες αναμένεται να βοηθήσουν και τον αμερικανικό στρατό να επικαιροποιήσει τις επιλογές του για ενδεχόμενη στρατιωτική δράση κατά της Κούβας, σε περίπτωση που ο Τραμπ επιλέξει αυτή την οδό.Πριν από την ενίσχυση της συλλογής πληροφοριών, στελέχη των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων και των υπηρεσιών πληροφοριών διαμαρτύρονταν ότι τα διαθέσιμα δεδομένα ήταν ξεπερασμένα. Η νέα εικόνα αναμένεται να τους δώσει καλύτερη κατανόηση των προθέσεων της Αβάνας, των στρατιωτικών δυνατοτήτων της και των αμυντικών της συστημάτων.Τα στελέχη της νέας ομάδας της CIA θα εξετάζουν τις πληροφορίες που απέκτησαν πρόσφατα, αναζητώντας στοιχεία για τις δραστηριότητες της κουβανικής ηγεσίας και άλλων μελών της πολιτικής ελίτ.Ιδιαίτερη έμφαση αναμένεται να δοθεί σε αδιαφανείς χρηματικές ροές και επιχειρηματικές δραστηριότητες τόσο εντός όσο και εκτός Κούβας.Η CIA θα μπορούσε αργότερα να δώσει στη δημοσιότητα μέρος αυτών των πληροφοριών, επιχειρώντας να επηρεάσει τόσο την κουβανική ηγεσία όσο και την κοινή γνώμη, επαναλαμβάνοντας μια τακτική που έχει χρησιμοποιήσει και απέναντι σε άλλους αντιπάλους των ΗΠΑ, μεταξύ των οποίων η Ρωσία.Η CIA έχει διαδραματίσει διαχρονικά πολλαπλούς ρόλους στην Κούβα: από υπηρεσία κατασκοπείας που πραγματοποιεί μυστικές επιχειρήσεις κατά της κουβανικής κυβέρνησης μέχρι περιστασιακό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ Ουάσινγκτον και Αβάνας.Το 2015, προς το τέλος της δεύτερης θητείας τουοι Ηνωμένες Πολιτείες και η Κούβα αποκατέστησαν επισήμως τις διπλωματικές τους σχέσεις.Ο τότε διευθυντής της CIA,, ταξίδεψε στην Αβάνα και συναντήθηκε με τονγιο του τότε προέδρου, καθώς και με άλλους Κουβανούς αξιωματούχους, προκειμένου να συζητήσουν τρόπους ενίσχυσης της συνεργασίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών των δύο χωρών.Ο Μπρέναν θεωρούσε τις κουβανικές υπηρεσίες πληροφοριών τις πλέον ικανές στη Λατινική Αμερική και ήλπιζε σε συνεργασία μαζί τους για την αντιμετώπιση καρτέλ ναρκωτικών και τρομοκρατικών δικτύων.Οι συνομιλίες, ωστόσο, σύντομα βάλτωσαν, με τις δύο πλευρές να αλληλοκατηγορούνται ότι δεν τήρησαν δεσμεύσεις που θα μπορούσαν να ενισχύσουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη.Τον περασμένο Μάιο, καθώς η ένταση είχε αυξηθεί σημαντικά, ο Τραμπ έστειλε στην Αβάνα τον διευθυντή της CIA,για συνάντηση με τον, εγγονό του Ραούλ Κάστρο, γνωστό ως «» ή «Το μήνυμα του Ράτκλιφ προς την κουβανική πλευρά ήταν ότι η CIA τη θεωρεί έναν ικανό αντίπαλο, αλλά ενδεχομένως και έναν μελλοντικό εταίρο.Ταυτόχρονα, όμως, φέρεται να προειδοποίησε τους Κουβανούς ότι ο χρόνος τους εξαντλείται για να προχωρήσουν στις θεμελιώδεις αλλαγές που ζητά ο Τραμπ, αφήνοντας να εννοηθεί ότι, εάν δεν εκμεταλλευτούν την ευκαιρία, η Κούβα θα μπορούσε να αποτελέσει τηνΗ ταχύτητα με την οποία ο Τραμπ κατάφερε να ανατρέψει έναν από τους στενότερους συμμάχους της Κούβας, τον ηγέτη της Βενεζουέλαςκαι να αποκτήσει τον έλεγχο των πετρελαϊκών πόρων της χώρας είχε οδηγήσει ορισμένους από τους πιο σκληροπυρηνικούς συμβούλους του Αμερικανού προέδρου να πιστεύουν ότι και η σημερινή κουβανική κυβέρνηση θα μπορούσε να έχει καταρρεύσει μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές στις ΗΠΑ τον Νοέμβριο.Ωστόσο, παρά το εξουθενωτικό πετρελαϊκό εμπάργκο που έχει επιβάλει η Ουάσινγκτον, η κουβανική κυβέρνηση έχει αποδειχθεί ανθεκτική.Παράλληλα, ο παρατεταμένος πόλεμος των ΗΠΑ με το Ιράν απορρόφησε μεγάλο μέρος των πόρων και της προσοχής της αμερικανικής κυβέρνησης.Οι σκληροπυρηνικοί σύμβουλοι του Τραμπ για την Κούβα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι η κυβέρνηση θα διαθέσει τελικά τους πόρους και την πολιτική προσοχή που απαιτούνται για να οδηγήσει σε πτώση την κουβανική κυβέρνηση. Παραδέχονται, ωστόσο, πλέον κατ' ιδίαν ότι αυτό πιθανότατα δεν θα συμβεί πριν ολοκληρωθεί ο πόλεμος με το Ιράν.Κατά το μεγαλύτερο μέρος του Ψυχρού Πολέμου, η CIA διατηρούσε σχετικά μικρό σταθμό στην αμερικανική πρεσβεία στην Αβάνα, εν μέρει επειδή γνώριζε πόσο αποτελεσματικά οι κουβανικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τους Αμερικανούς αξιωματικούς.Η στενή επιτήρηση καθιστούσε εξαιρετικά δύσκολη, αν όχι αδύνατη, τη στρατολόγηση και τις συναντήσεις με πληροφοριοδότες στο νησί.Το ενδιαφέρον της Ουάσινγκτον για την Κούβα μειώθηκε κατά τη δεκαετία του 2000, καθώς η CIA έστρεψε τους οικονομικούς, ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους της στους πολέμους στο Ιράκ και το Αφγανιστάν, καθώς και σε άλλες περιοχές που θεωρούνταν εστίες τρομοκρατίας.Κατά την πρώτη θητεία του Τραμπ, μετά τις αναφορές αρκετών αξιωματικών της CIA στην Αβάνα ότι είχαν πληγεί από μια μυστηριώδη ασθένεια, η οποία αργότερα έγινε γνωστή ωςη υπηρεσία έκλεισε πλήρως τον σταθμό της στο νησί.Ο σταθμός της CIA στην Αβάνα επαναλειτούργησε το 2024, προς το τέλος της κυβέρνησης Μπάιντεν. Ωστόσο, οι αξιωματικοί εξακολουθούσαν να αντιμετωπίζουν σοβαρές δυσκολίες, καθώς βρίσκονταν υπό σχεδόν συνεχή παρακολούθηση και οι μετακινήσεις τους ήταν περιορισμένες.