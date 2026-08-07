Εφετείο έκρινε παράνομη την κατασκευή της νέας αίθουσας χορού του Τραμπ στον Λευκό Οίκο

Ομοσπονδιακό εφετείο των ΗΠΑ έκρινε την Παρασκευή ότι ο Ντόναλντ Τραμπστην κατασκευή της νέας μεγάλης αίθουσας χορού στον Λευκό Οίκο, ανοίγοντας τον δρόμο για πιθανή προσφυγή της υπόθεσης στο Ανώτατο Δικαστήριο.Η απόφαση ελήφθη με ψήφους 2-1 από το Εφετείο της Περιφέρειας της Κολούμπια, το οποίο δικαίωσε τον μεγαλύτερο οργανισμό ιστορικής διατήρησης της χώρας που είχε προσφύγει κατά του έργου.Στην απόφασή του, το δικαστήριο υπογράμμισε ότι κάθε πρόεδρος των ΗΠΑ αποτελεί «» του Λευκού Οίκου και της προεδρικής κατοικίας.«Κάθε πρόεδρος είναι προσωρινός ένοικος, όχι ιδιοκτήτης, του Λευκού Οίκου και της προεδρικής κατοικίας. Ο πρόεδρος δεν διαθέτει -ούτε ισχυρίζεται ότι διαθέτει- συνταγματικά κατοχυρωμένη εξουσία επί της συγκεκριμένης ιδιοκτησίας, η οποία έχει σχεδιαστεί και συντηρείται για τη χρήση όλων των προέδρων, σημερινών και μελλοντικών, καθώς και για τον αμερικανικό λαό», αναφέρεται χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το CNN.Σύμφωνα με την απόφαση, το National Trust for Historic Preservation παρουσίασε πειστικά στοιχεία ότι το Κογκρέσο δεν έχει εκχωρήσει στην εκτελεστική εξουσία ανεξέλεγκτη δυνατότητα να «επανασχεδιάζει, να αναδιαμορφώνει και να ανακατασκευάζει δραστικά τον Λευκό Οίκο – το Σπίτι του Λαού – ώστε να ανταποκρίνεται στις επιθυμίες ενός συγκεκριμένου προέδρου».Η απόφαση δεν θα τεθεί άμεσα σε εφαρμογή. Το εφετείο αποφάσισε να αναστείλει την ισχύ της για δύο εβδομάδες, δίνοντας στον Τραμπ το χρονικό περιθώριο να προσφύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.