Από το «φυτώριο» της Ουκρανίας στα καρτέλ της Κολομβίας: Αντάρτες και μέλη συμμοριών εκπαιδεύονται στον πόλεμο των drones

Το 96% των επιθέσεων αναχαιτίστηκε

Αναζητούν τεχνολογία για να παρακάμπτουν τις παρεμβολές

Έως 500 Κολομβιανοί νεκροί στην Ουκρανία

Οι αντιδράσεις στην Κολομβία

Ένας πόλεμος δεκαετιών στη χώρα της νότιας Αμερικής

«Ο στρατός έχασε το μονοπώλιο στον αέρα»

Σύμφωνα με τον Κολομβιανό υπουργό Άμυνας, οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας κατάφεραν πέρυσι να «εξουδετερώσουν» το 96% των αποπειρών επίθεσης με drones, είτε προκαλώντας παρεμβολές στις ραδιοσυχνότητές τους είτε καταστρέφοντας τις ίδιες τις συσκευές.Οι παράνομες οργανώσεις, όμως, επιχειρούν να αξιοποιήσουν την εμπειρία του πολέμου στην Ουκρανία για να παρακάμψουν αυτές τις άμυνες.Κολομβιανός χειριστής drones που πολεμά στην Ουκρανία δήλωσε ότι στρατολόγοι που συνδέονται με καρτέλ αναζητούν εκπαίδευση στον εξοπλισμό και τον χειρισμό drones πρώτου προσώπου (). Πρόκειται για μη επανδρωμένα αεροσκάφη επίθεσης που, λόγω της μεγάλης ευελιξίας τους, είναι δυσκολότερο να καταρριφθούν. Συνήθως κατευθύνονται απευθείας πάνω στον στόχο και εκρήγνυνται κατά την πρόσκρουση.«Τα FPV drones έχουν ήδη αρχίσει να χρησιμοποιούνται στην Κολομβία. Αυτό που δεν γνωρίζουν ακόμη είναι πώς να κρυπτογραφούν την επικοινωνία μεταξύ του drone και του χειριστή ή πώς να τοποθετούν το εκρηκτικό φορτίο με τον τρόπο που γίνεται εδώ στην Ουκρανία», δήλωσε ο χειριστής στουςαπό το νότιο μέτωπο, στην περιφέρεια τηςΣύμφωνα με τις αρχές, ένοπλες οργανώσεις επιχειρούν επίσης να παρακάμψουν τα συστήματα ηλεκτρονικών παρεμβολών του στρατού, αποκτώντας drones που χρησιμοποιούν εξαιρετικά λεπτά καλώδια οπτικών ινών, μέσω των οποίων συνδέονται σε μεγάλες αποστάσεις με τα επίγεια συστήματα χειρισμού.Η συγκεκριμένη τακτική αναπτύχθηκε επίσης στον πόλεμο Ρωσίας - Ουκρανίας, ενώ έχει υιοθετηθεί και από τηστη σύγκρουσή της με το Ισραήλ.Το κολομβιανό κράτος επιχειρεί να εμποδίσει την αγορά τέτοιων συστημάτων επιβάλλοντας αυστηρούς περιορισμούς στις εισαγωγές drones. Παράλληλα, ενισχύει τις άμυνές του. Τον Ιανουάριο, η κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για τη δημιουργία μιαςύψους 1,6 δισ. δολαρίων, η οποία θα περιλαμβάνει εξοπλισμό παρεμβολής συχνοτήτων, καθώς και σταθερά και τοποθετημένα σε οχήματα συστήματα εντοπισμού.Αναλυτές προειδοποιούν, ωστόσο, ότι προτεραιότητα θα πρέπει να αποτελέσει και η αποτροπή της μεταφοράς τεχνογνωσίας από Κολομβιανούς μαχητές που επιστρέφουν από την Ουκρανία.Η Κολομβία έχει μακρά παράδοση βετεράνων των ενόπλων δυνάμεών της που, έχοντας αποκτήσει μεγάλη εμπειρία από δεκαετίες εσωτερικών συγκρούσεων, καταλήγουν να πολεμούν σε ξένες χώρες.Κολομβιανοί έχουν συμμετάσχει σε πολέμους στο Νότιο Σουδάν, στην Υεμένη και στην Ουκρανία, όπου έως και 500 εκτιμάται ότι έχουν σκοτωθεί στα τέσσερα χρόνια που έχουν περάσει από την έναρξη της πλήρους κλίμακας ρωσικής εισβολής.«Οι Κολομβιανοί μπορούν να μαθαίνουν και να προσαρμόζονται πολύ γρήγορα και να αντέχουν στις δύσκολες συνθήκες υπηρεσίας», ανέφερε ο Ουκρανός αξιωματικός στρατολόγησης. «Έχουν αποδείξει την αξία τους στους διοικητές, οι οποίοι πραγματικά εκτιμούν αυτούς τους άνδρες», πρόσθεσε.Η συμμετοχή Κολομβιανών στον πόλεμο της Ουκρανίας έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην πατρίδα τους.Τον περασμένο Οκτώβριο, ο πρόεδροςείχε υποστηρίξει ότι «οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν τους Κολομβιανούς ως κατώτερη φυλή» και είχε καλέσει τους συμπατριώτες του που, όπως είπε, «αντιμετωπίζονται ως τροφή για τα κανόνια» να επιστρέψουν στην πατρίδα τους.Σε μια προσπάθεια να περιορίσει τα οικονομικά κίνητρα για συμμετοχή σε ξένες ένοπλες δυνάμεις, η κυβέρνησή του αύξησε τους μισθούς των στρατιωτικών και επικύρωσε τη Σύμβαση του ΟΗΕ του 1989 για τους μισθοφόρους.Ο υπουργός Άμυναςχαρακτήρισε «θλιβερή πραγματικότητα» τη συμμετοχή Κολομβιανών σε μακρινά πολεμικά μέτωπα, αποδίδοντάς την στους υψηλούς μισθούς που προσφέρονται σε σύγκριση με τις συντάξεις που λαμβάνουν στην Κολομβία.Οι ένοπλες δυνάμεις της Κολομβίας μάχονται εδώ και δεκαετίες εναντίον καρτέλ και ανταρτικών οργανώσεων, σε μια ένοπλη σύγκρουση που εκτιμάται ότι στοίχισε τη ζωή σε περίπου 450.000 ανθρώπους μεταξύ 1958 και 2016.Η μεγαλύτερη ανταρτική οργάνωση της χώρας, οι Επαναστατικές Ένοπλες Δυνάμεις της Κολομβίας (), αφοπλίστηκε το 2016, ωστόσο αρκετές αποσχισθείσες ομάδες συνέχισαν τον πόλεμο εναντίον του κράτους.Όλες οι ένοπλες οργανώσεις της Κολομβίας εμπλέκονται σε παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών, η παράνομη εξόρυξη και οι εκβιασμοί.Η δραστηριότητά τους ενισχύθηκε επί προεδρίαςο οποίος για τρία χρόνια επιδίωξε διαπραγματεύσεις με τις ένοπλες οργανώσεις στο πλαίσιο του σχεδίου του γιαπροτού στραφεί προς μια πιο σκληρή στρατιωτική αντιμετώπιση προς το τέλος της μοναδικής τετραετούς θητείας του.Σήμερα Παρασκευή, ο Πέτρο παραδίδει την προεδρία στον, ο οποίος έχει υιοθετήσει σκληρή γραμμή στα ζητήματα ασφάλειας και έχει δεσμευτεί, μεταξύ άλλων, να κατασκευάσει φυλακές στη ζούγκλα. Μετά από πρόσφατη επίθεση με drone εναντίον του στρατού, ο ντε λα Εσπριέγια δήλωσε ότι θα δώσει προτεραιότητα στην «αποκατάσταση της κρατικής εξουσίας στις περιοχές που έχουν πληγεί περισσότερο από τη βία».Ο νέος πρόεδρος, ωστόσο, αναλαμβάνει την εξουσία από πιο αδύναμη θέση σε σχέση με αρκετούς από τους πρόσφατους προκατόχους του, εκτιμούν ειδικοί.«Ο αριθμός των drones που διαθέτουν αυτές οι οργανώσεις μπορεί πολύ εύκολα να υπερφορτώσει τις άμυνες οποιουδήποτε στρατιωτικού ή πολιτικού στόχου», δήλωσε η, αναπληρώτρια διευθύντρια για τη Λατινική Αμερική στο. «Οι ένοπλες δυνάμεις έχουν χάσει πλήρως το μονοπώλιό τους στον εναέριο χώρο και αυτό αποτελεί πραγματικά μια τεράστια στρατηγική αλλαγή», κατέληξε.