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Οι ΗΠΑ θα πληρώσουν 1,2 δισ. δολάρια σε γερμανική εταιρεία για να μην εγκαταστήσει υπεράκτιο αιολικό πάρκο
Οι ΗΠΑ θα πληρώσουν 1,2 δισ. δολάρια σε γερμανική εταιρεία για να μην εγκαταστήσει υπεράκτιο αιολικό πάρκο
Η κυβέρνηση Τραμπ προτιμά τις επενδύσεις στο φυσικό αέριο
Η γερμανική ενεργειακή εταιρεία RWE θα εγκαταλείψει τα υπεράκτια αιολικά της έργα στις ΗΠΑ, αφού κατέληξε σε συμφωνία αποζημίωσης ύψους 1,2 δισ. δολαρίων με το αμερικανικό υπουργείο Εσωτερικών.
Η RWE δήλωσε ότι θα επανεπενδύσει το ποσό αυτό σε έργα συμβατικού φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων μια επένδυση 900 εκατ. δολαρίων σε ένα έργο τερματικού σταθμού εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Λουιζιάνα.
«Μετά από προσεκτική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική για την έγκριση αυτών των έργων στις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.
Επιπλέον, η γερμανική εταιρεία συμφώνησε να παραιτηθεί από τις μισθώσεις της στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας και της Λουιζιάνας, καθώς και στον Κόλπο της Νέας Υόρκης.
Συνολικά, η γερμανική εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 17 δισ. ευρώ (ή σχεδόν 20 δισ. δολάρια) στις ΗΠΑ τα επόμενα έξι χρόνια «για να αυξήσει την ικανότητά της στην παραγωγή ενέργειας».
Το BBC υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ χλευάζει εδώ και χρόνια την αιολική ενέργεια και μιλά συχνά για τις «άσχημες ανεμογεννήτριες».
«Κάθε χώρα με ανεμογεννήτριες είναι χαμένη», είπε αυτή την εβδομάδα για τις χώρες που έχουν ανεμογεννήτριες.
Είναι ένθερμος υποστηρικτής της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων («drill, baby, drill» είναι το σύνθημα που χρησιμοποιούσε) και συνεχίζει την προσπάθειά του να σταματήσει τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.
Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με ηπιότερες διατυπώσεις, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ έγραψε στο X με αφορμή την απόσυρση της RWE ότι οι Αμερικανοί αξίζουν ένα ενεργειακό σύστημα βασισμένο στην κοινή λογική και όχι ένα που εξαρτάται από «δαπανηρές επιδοτήσεις».
Τον περασμένο Μάρτιο, το υπουργείο Εσωτερικών κατέληξε σε συμφωνία με την TotalEnergies, θέτοντας τέλος στα υπεράκτια αιολικά έργα της γαλλικής εταιρείας στις ΗΠΑ. Και η αυτή η εταιρεία συμφώνησε να ανακατευθύνει τις επενδύσεις της για την κατασκευή μονάδας LNG στο Τέξας και «συμβατικών πετρελαϊκών πόρων» στον Κόλπο του Μεξικού.
Η RWE δήλωσε ότι θα επανεπενδύσει το ποσό αυτό σε έργα συμβατικού φυσικού αερίου, μεταξύ των οποίων μια επένδυση 900 εκατ. δολαρίων σε ένα έργο τερματικού σταθμού εξαγωγής υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στη Λουιζιάνα.
«Μετά από προσεκτική εξέταση, διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχει καμία προοπτική για την έγκριση αυτών των έργων στις ΗΠΑ στο άμεσο μέλλον», ανέφερε η εταιρεία σε δήλωσή της.
Επιπλέον, η γερμανική εταιρεία συμφώνησε να παραιτηθεί από τις μισθώσεις της στα ανοικτά των ακτών της Καλιφόρνιας και της Λουιζιάνας, καθώς και στον Κόλπο της Νέας Υόρκης.
Συνολικά, η γερμανική εταιρεία σχεδιάζει να επενδύσει περίπου 17 δισ. ευρώ (ή σχεδόν 20 δισ. δολάρια) στις ΗΠΑ τα επόμενα έξι χρόνια «για να αυξήσει την ικανότητά της στην παραγωγή ενέργειας».
Το BBC υπενθυμίζει ότι ο Τραμπ χλευάζει εδώ και χρόνια την αιολική ενέργεια και μιλά συχνά για τις «άσχημες ανεμογεννήτριες».
«Κάθε χώρα με ανεμογεννήτριες είναι χαμένη», είπε αυτή την εβδομάδα για τις χώρες που έχουν ανεμογεννήτριες.
Είναι ένθερμος υποστηρικτής της βιομηχανίας ορυκτών καυσίμων («drill, baby, drill» είναι το σύνθημα που χρησιμοποιούσε) και συνεχίζει την προσπάθειά του να σταματήσει τα υπεράκτια αιολικά πάρκα.
Στο ίδιο μήκος κύματος, αλλά με ηπιότερες διατυπώσεις, ο υπουργός Εσωτερικών Νταγκ Μπέργκουμ έγραψε στο X με αφορμή την απόσυρση της RWE ότι οι Αμερικανοί αξίζουν ένα ενεργειακό σύστημα βασισμένο στην κοινή λογική και όχι ένα που εξαρτάται από «δαπανηρές επιδοτήσεις».
Τον περασμένο Μάρτιο, το υπουργείο Εσωτερικών κατέληξε σε συμφωνία με την TotalEnergies, θέτοντας τέλος στα υπεράκτια αιολικά έργα της γαλλικής εταιρείας στις ΗΠΑ. Και η αυτή η εταιρεία συμφώνησε να ανακατευθύνει τις επενδύσεις της για την κατασκευή μονάδας LNG στο Τέξας και «συμβατικών πετρελαϊκών πόρων» στον Κόλπο του Μεξικού.
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