Βίντεο: Οι ΗΠΑ σταματούν δεξαμενόπλοιο με πυραύλους Hellfire, σε «κόκκινο συναγερμό» η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο

Οι αναλυτές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο ιρανικών αντιποίνων μετά την επανενεργοποίηση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού σε πλοία που συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο

πλοίων που συνδέονται με το εμπόριο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης και επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας.



Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της EOS Risk Group, ο κίνδυνος για όλα τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν αναβαθμίζεται στο επίπεδο HIGH (4/5), γεγονός που σημαίνει ότι μια επίθεση θεωρείται πλέον πιθανή.







Το πλοίο, το οποίο έπλεε χωρίς φορτίο προς το νησί Χαργκ, τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να αλλάξει πορεία.



U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.



According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE — OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους Hellfire, πλήττοντας την καπνοδόχο του δεξαμενόπλοιου και ακινητοποιώντας το, ώστε να μην μπορέσει να συνεχίσει προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.



Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση γνωστοποίησε επίσης ότι, κατά το πρώτο 24ωρο της επανέναρξης εφαρμογής του αποκλεισμού, δύο εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και άλλαξαν πορεία, ενώ ένα τρίτο κρίθηκε μη συμμορφούμενο και τέθηκε εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας.

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Φόβοι για ιρανικά αντίποινα Οι αναλυτές της EOS υπενθυμίζουν ότι κάθε προηγούμενη εφαρμογή αντίστοιχων αμερικανικών μέτρων είχε οδηγήσει σε αντίδραση της Τεχεράνης, είτε με κατασχέσεις εμπορικών πλοίων είτε με επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας.



Για τον λόγο αυτό εκτιμούν ότι η πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων έχει αυξηθεί σημαντικά και ότι στόχος ενδέχεται να γίνουν όχι μόνο αμερικανικά συμφέροντα αλλά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.



Οι πιθανότερες μορφές επίθεσης περιλαμβάνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), πυραύλους ή μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη (USV), τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε προηγούμενα περιστατικά ασφαλείας στην περιοχή.



Συστάσεις προς τη ναυτιλία Οι εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας καλούν τα εμπορικά πλοία να εφαρμόσουν πλήρως τις οδηγίες BMP-MS (Best Management Practices for Maritime Security), να περιορίσουν στο ελάχιστο το προσωπικό που παραμένει σε ανοικτούς χώρους του πλοίου και να διατηρούν συνεχή επιφυλακή τόσο με οπτικά μέσα όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης.



Η ένταση στον Περσικό Κόλπο εισέρχεται σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, καθώς οι ΗΠΑ προχώρησαν στην πρώτη δυναμική εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού κατάπου συνδέονται με το ιρανικό , αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης και επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας.Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της EOS Risk Group, ο κίνδυνος για όλα τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν αναβαθμίζεται στο επίπεδο HIGH (4/5), γεγονός που σημαίνει ότι μια επίθεση θεωρείται πλέον πιθανή.Η αφορμή για την αναβάθμιση του επιπέδου απειλής ήταν το περιστατικό της 15ης Ιουλίου, όταν αμερικανικές δυνάμεις εφάρμοσαν μέτρα αποκλεισμού εναντίον του δεξαμενόπλοιου Belma, σημαίας Κουρασάο.Το πλοίο, το οποίο έπλεε χωρίς φορτίο προς το νησί Χαργκ, τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να αλλάξει πορεία.Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε, πλήττοντας την καπνοδόχο του δεξαμενόπλοιου και ακινητοποιώντας το, ώστε να μην μπορέσει να συνεχίσει προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση γνωστοποίησε επίσης ότι, κατά το πρώτο 24ωρο της επανέναρξης εφαρμογής του αποκλεισμού, δύο εμπορικάσυμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και άλλαξαν πορεία, ενώ ένα τρίτο κρίθηκε μη συμμορφούμενο και τέθηκε εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας.Οι αναλυτές της EOS υπενθυμίζουν ότι κάθε προηγούμενη εφαρμογή αντίστοιχων αμερικανικών μέτρων είχε οδηγήσει σε αντίδραση της Τεχεράνης, είτε με κατασχέσεις εμπορικών πλοίων είτε με επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας.Για τον λόγο αυτό εκτιμούν ότι η πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων έχει αυξηθεί σημαντικά και ότι στόχος ενδέχεται να γίνουν όχι μόνο αμερικανικά συμφέροντα αλλά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.Οι πιθανότερες μορφές επίθεσης περιλαμβάνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), πυραύλους ή μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη (USV), τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε προηγούμενα περιστατικά ασφαλείας στην περιοχή.Οι εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας καλούν τα εμπορικά πλοία να εφαρμόσουν πλήρως τις οδηγίες BMP-MS (Best Management Practices for Maritime Security), να περιορίσουν στο ελάχιστο το προσωπικό που παραμένει σε ανοικτούς χώρους του πλοίου και να διατηρούν συνεχή επιφυλακή τόσο με οπτικά μέσα όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης.

Παράλληλα, συνιστάται ο πυροσβεστικός εξοπλισμός να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς ενδεχόμενες επιθέσεις με πυραύλους ή drones θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή εκτεταμένες ζημιές.



Όλα τα πλοία που επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν καλούνται επίσης να παραμένουν εγγεγραμμένα στα κέντρα παρακολούθησης UKMTO και NAVCENT NCAGS, ώστε να λαμβάνουν άμεσα ενημερώσεις για την επιχειρησιακή κατάσταση και τις τελευταίες προειδοποιήσεις ασφαλείας.



Η νέα αυτή εξέλιξη ενισχύει τους φόβους ότι η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης, με την εμπορική ναυτιλία να βρίσκεται, για ακόμη μία φορά, στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων