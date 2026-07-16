Είτε είστε φανατικοί του camping είτε σκέφτεστε να το δοκιμάσετε για πρώτη φορά, το Simos Camping προσφέρει τις ιδανικές συνθήκες για να ανακαλύψετε έναν διαφορετικό τρόπο διακοπών. Με σύγχρονες εγκαταστάσεις, υψηλό επίπεδο οργάνωσης και όλες τις απαραίτητες παροχές.
Βίντεο: Οι ΗΠΑ σταματούν δεξαμενόπλοιο με πυραύλους Hellfire, σε «κόκκινο συναγερμό» η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο
Βίντεο: Οι ΗΠΑ σταματούν δεξαμενόπλοιο με πυραύλους Hellfire, σε «κόκκινο συναγερμό» η ναυσιπλοΐα στον Περσικό Κόλπο
Οι αναλυτές προειδοποιούν για αυξημένο κίνδυνο ιρανικών αντιποίνων μετά την επανενεργοποίηση του αμερικανικού ναυτικού αποκλεισμού σε πλοία που συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο
Η ένταση στον Περσικό Κόλπο εισέρχεται σε νέα, ιδιαίτερα επικίνδυνη φάση, καθώς οι ΗΠΑ προχώρησαν στην πρώτη δυναμική εφαρμογή του ναυτικού αποκλεισμού κατά πλοίων που συνδέονται με το ιρανικό εμπόριο, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο στρατιωτικής κλιμάκωσης και επιθέσεων κατά της εμπορικής ναυτιλίας.
Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της EOS Risk Group, ο κίνδυνος για όλα τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν αναβαθμίζεται στο επίπεδο HIGH (4/5), γεγονός που σημαίνει ότι μια επίθεση θεωρείται πλέον πιθανή.
Η αφορμή για την αναβάθμιση του επιπέδου απειλής ήταν το περιστατικό της 15ης Ιουλίου, όταν αμερικανικές δυνάμεις εφάρμοσαν μέτρα αποκλεισμού εναντίον του δεξαμενόπλοιου Belma, σημαίας Κουρασάο.
Το πλοίο, το οποίο έπλεε χωρίς φορτίο προς το νησί Χαργκ, τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να αλλάξει πορεία.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους Hellfire, πλήττοντας την καπνοδόχο του δεξαμενόπλοιου και ακινητοποιώντας το, ώστε να μην μπορέσει να συνεχίσει προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.
Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση γνωστοποίησε επίσης ότι, κατά το πρώτο 24ωρο της επανέναρξης εφαρμογής του αποκλεισμού, δύο εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και άλλαξαν πορεία, ενώ ένα τρίτο κρίθηκε μη συμμορφούμενο και τέθηκε εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας.
Οι αναλυτές της EOS υπενθυμίζουν ότι κάθε προηγούμενη εφαρμογή αντίστοιχων αμερικανικών μέτρων είχε οδηγήσει σε αντίδραση της Τεχεράνης, είτε με κατασχέσεις εμπορικών πλοίων είτε με επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας.
Για τον λόγο αυτό εκτιμούν ότι η πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων έχει αυξηθεί σημαντικά και ότι στόχος ενδέχεται να γίνουν όχι μόνο αμερικανικά συμφέροντα αλλά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.
Οι πιθανότερες μορφές επίθεσης περιλαμβάνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), πυραύλους ή μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη (USV), τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε προηγούμενα περιστατικά ασφαλείας στην περιοχή.
Οι εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας καλούν τα εμπορικά πλοία να εφαρμόσουν πλήρως τις οδηγίες BMP-MS (Best Management Practices for Maritime Security), να περιορίσουν στο ελάχιστο το προσωπικό που παραμένει σε ανοικτούς χώρους του πλοίου και να διατηρούν συνεχή επιφυλακή τόσο με οπτικά μέσα όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης.
Σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της EOS Risk Group, ο κίνδυνος για όλα τα εμπορικά πλοία που δραστηριοποιούνται στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν αναβαθμίζεται στο επίπεδο HIGH (4/5), γεγονός που σημαίνει ότι μια επίθεση θεωρείται πλέον πιθανή.
Η αφορμή για την αναβάθμιση του επιπέδου απειλής ήταν το περιστατικό της 15ης Ιουλίου, όταν αμερικανικές δυνάμεις εφάρμοσαν μέτρα αποκλεισμού εναντίον του δεξαμενόπλοιου Belma, σημαίας Κουρασάο.
Το πλοίο, το οποίο έπλεε χωρίς φορτίο προς το νησί Χαργκ, τον βασικό τερματικό σταθμό εξαγωγών πετρελαίου του Ιράν, φέρεται να αγνόησε επανειλημμένες προειδοποιήσεις των αμερικανικών δυνάμεων να αλλάξει πορεία.
U.S. Central Command (CENTCOM) forces have disabled the Curaçao-flagged tanker M/T Belma after the vessel ignored repeated warnings and continued toward Kharg Island, Iran's primary oil export terminal, in violation of the reimposed U.S. naval blockade.— OSINTdefender (@sentdefender) July 15, 2026
According to CENTCOM, a… pic.twitter.com/M2EQpUPHxE
Σύμφωνα με την ανακοίνωση της CENTCOM, αμερικανικό αεροσκάφος εκτόξευσε πυραύλους Hellfire, πλήττοντας την καπνοδόχο του δεξαμενόπλοιου και ακινητοποιώντας το, ώστε να μην μπορέσει να συνεχίσει προς τα ιρανικά χωρικά ύδατα.
Η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση γνωστοποίησε επίσης ότι, κατά το πρώτο 24ωρο της επανέναρξης εφαρμογής του αποκλεισμού, δύο εμπορικά πλοία συμμορφώθηκαν με τις οδηγίες και άλλαξαν πορεία, ενώ ένα τρίτο κρίθηκε μη συμμορφούμενο και τέθηκε εκτός επιχειρησιακής λειτουργίας.
Οι αναλυτές της EOS υπενθυμίζουν ότι κάθε προηγούμενη εφαρμογή αντίστοιχων αμερικανικών μέτρων είχε οδηγήσει σε αντίδραση της Τεχεράνης, είτε με κατασχέσεις εμπορικών πλοίων είτε με επιθέσεις κατά της ναυσιπλοΐας.
Φόβοι για ιρανικά αντίποινα
Για τον λόγο αυτό εκτιμούν ότι η πιθανότητα ιρανικών αντιποίνων έχει αυξηθεί σημαντικά και ότι στόχος ενδέχεται να γίνουν όχι μόνο αμερικανικά συμφέροντα αλλά και εμπορικά πλοία που διέρχονται από την περιοχή.
Οι πιθανότερες μορφές επίθεσης περιλαμβάνουν μη επανδρωμένα αεροσκάφη (UAV), πυραύλους ή μη επανδρωμένα ταχύπλοα σκάφη (USV), τα οποία έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένα σε προηγούμενα περιστατικά ασφαλείας στην περιοχή.
Οι εταιρείες θαλάσσιας ασφάλειας καλούν τα εμπορικά πλοία να εφαρμόσουν πλήρως τις οδηγίες BMP-MS (Best Management Practices for Maritime Security), να περιορίσουν στο ελάχιστο το προσωπικό που παραμένει σε ανοικτούς χώρους του πλοίου και να διατηρούν συνεχή επιφυλακή τόσο με οπτικά μέσα όσο και με τα ηλεκτρονικά συστήματα επιτήρησης.
Συστάσεις προς τη ναυτιλία
Παράλληλα, συνιστάται ο πυροσβεστικός εξοπλισμός να βρίσκεται σε πλήρη επιχειρησιακή ετοιμότητα, καθώς ενδεχόμενες επιθέσεις με πυραύλους ή drones θα μπορούσαν να προκαλέσουν πυρκαγιές ή εκτεταμένες ζημιές.
Όλα τα πλοία που επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν καλούνται επίσης να παραμένουν εγγεγραμμένα στα κέντρα παρακολούθησης UKMTO και NAVCENT NCAGS, ώστε να λαμβάνουν άμεσα ενημερώσεις για την επιχειρησιακή κατάσταση και τις τελευταίες προειδοποιήσεις ασφαλείας.
Η νέα αυτή εξέλιξη ενισχύει τους φόβους ότι η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης, με την εμπορική ναυτιλία να βρίσκεται, για ακόμη μία φορά, στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων
Όλα τα πλοία που επιχειρούν στον Περσικό Κόλπο και στον Κόλπο του Ομάν καλούνται επίσης να παραμένουν εγγεγραμμένα στα κέντρα παρακολούθησης UKMTO και NAVCENT NCAGS, ώστε να λαμβάνουν άμεσα ενημερώσεις για την επιχειρησιακή κατάσταση και τις τελευταίες προειδοποιήσεις ασφαλείας.
Η νέα αυτή εξέλιξη ενισχύει τους φόβους ότι η αντιπαράθεση ΗΠΑ–Ιράν εισέρχεται σε περίοδο αυξημένης στρατιωτικής έντασης, με την εμπορική ναυτιλία να βρίσκεται, για ακόμη μία φορά, στο επίκεντρο των γεωπολιτικών εξελίξεων
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα