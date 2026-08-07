Η αμυντική συμφωνία με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, λέει η Τουρκία

Σε τριάντα χρόνια οι μηχανές θα σκέφτονται για μας, θα μας φέρνουν κοντά στους δικούς μας και θα μιλάνε όπως εμείς. Το μόνο που θα μένει «μοναδικό», γι’ αυτό θα είναι και ακριβό, θα είναι να ξέρεις πως απέναντί σου κάθεται, στ' αλήθεια, ένας άνθρωπος.