Η αμυντική συμφωνία με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, λέει η Τουρκία
ΚΟΣΜΟΣ
Συμφωνία Σαουδική Αραβία Πακιστάν Τουρκία

Η αμυντική συμφωνία με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, λέει η Τουρκία

Η συμφωνία της Μέκκας θα ενισχύσει την κοινή ασφάλεια και τη συλλογική αποτροπή των τριών χωρών, δηλώνει ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας

Η αμυντική συμφωνία με Σαουδική Αραβία και Πακιστάν δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, λέει η Τουρκία
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Η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε σήμερα μεταξύ της Σαουδικής Αραβίας, του Πακιστάν και της Τουρκίας «δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα», δήλωσε η τουρκική προεδρία σε ανακοίνωσή της.

«Η συμφωνία της Μέκκας, που δεν στοχεύει κάποια συγκεκριμένη χώρα, θα ενισχύσει την κοινή ασφάλεια και τη συλλογική αποτροπή των τριών χωρών, συμβάλλοντας σημαντικά στην προάσπιση της ειρήνης και της σταθερότητας στην περιοχή μας», δήλωσε ο διευθυντής επικοινωνίας της τουρκικής προεδρίας Μπουρχανετίν Ντουράν.


Η συμφωνία «δεν συνιστά απειλή για καμιά χώρα της περιοχής»

Σαουδάραβας αξιωματούχος δήλωσε ότι η αμυντική συμφωνία που υπογράφηκε με την Τουρκία και το Πακιστάν δεν συνδέεται με «πυρηνικές φιλοδοξίες» και «δεν συνιστά απειλή για καμιά χώρα της περιοχής».

«Η συμφωνία δεν έχει στόχο τη δημιουργία ενός στρατιωτικού άξονα ούτε ενός σεκταριστικού μπλοκ. Και επίσης δεν συνδέεται με πυρηνικές φιλοδοξίες ή μια κούρσα εξοπλισμών, αλλά αντιθέτως στοχεύει στην ανάπτυξη βιώσιμων ικανοτήτων», έγραψε στην πλατφόρμα Χ ο υφυπουργός αρμόδιος για τη δημόσια διπλωματία Ραγιέντ Κρίμλι προσθέτοντας ότι η συμφωνία αυτή δεν αντιπροσωπεύει «μια κλιμάκωση των εντάσεων» στην περιοχή.
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