Ισπανικό τελεσίγραφο στην Ιταλία: Άρση των συνοριακών ελέγχων ή αντίμετρα
Ισπανικό τελεσίγραφο στην Ιταλία: Άρση των συνοριακών ελέγχων ή αντίμετρα
Αμέσως μετά την κρίση της Θέουτα, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε να παύσει προσωρινά την ισχύ της Συμφωνίας του Σένγκεν με την Ισπανία, μέχρι το τέλος του Αυγούστου
Η ισπανική κυβέρνηση ζήτησε επίσημα από την Ιταλία να θέσει και πάλι σε πλήρη ισχύ τη Συμφωνία του Σένγκεν, εντός της Κυριακής, 9 Αυγούστου.
«Διαφορετικά η Ισπανία θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα, για να προστατέψει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της» προστίθεται στην σχετική ανακοίνωση.
Η Μαδρίτη υπογράμμισε και πάλι, επίσης, ότι «η Ιταλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων, τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας».
Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την κρίση της Θέουτα, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε να παύσει προσωρινά την ισχύ της Συμφωνίας του Σένγκεν με την Ισπανία, μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, όμως, το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να ανασταλεί νωρίτερα, πιθανότατα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο.
«Διαφορετικά η Ισπανία θα βρεθεί αναγκασμένη να υιοθετήσει ανάλογα μέτρα, για να προστατέψει τα συμφέροντα και την αξιοπρέπεια των πολιτών της» προστίθεται στην σχετική ανακοίνωση.
Η Μαδρίτη υπογράμμισε και πάλι, επίσης, ότι «η Ιταλία είναι η χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό παράτυπων εισόδων, τα τελευταία χρόνια, με νούμερα ακόμη και διπλάσια από εκείνα της Ισπανίας».
Υπενθυμίζεται ότι αμέσως μετά την κρίση της Θέουτα, η κυβέρνηση Μελόνι αποφάσισε να παύσει προσωρινά την ισχύ της Συμφωνίας του Σένγκεν με την Ισπανία, μέχρι το τέλος του Αυγούστου. Σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, όμως, το συγκεκριμένο μέτρο μπορεί να ανασταλεί νωρίτερα, πιθανότατα πριν από τον Δεκαπενταύγουστο.
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