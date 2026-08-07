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Σχεδόν 100 νεκροί από τις πλημμύρες στη βορειοανατολική Ινδία
ΚΟΣΜΟΣ
Ινδία Πλυμμήρες θάνατος βροχές κατολισθήσεις

Σχεδόν 100 νεκροί από τις πλημμύρες στη βορειοανατολική Ινδία

Τουλάχιστον 97 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κρατίδιο Άσαμ και σχεδόν 170.000 επηρεάστηκαν από τις ξαφνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, ενώ 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν

Σχεδόν 100 νεκροί από τις πλημμύρες στη βορειοανατολική Ινδία
Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από τις βροχές των μουσώνων στη βορειοανατολική Ινδία προκάλεσαν τον θάνατο σχεδόν 100 ανθρώπων, σύμφωνα με τις αρχές, ύστερα από ένα από τα χειρότερα επεισόδια βροχοπτώσεων τα τελευταία χρόνια.

Τουλάχιστον 97 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κρατίδιο Άσαμ και σχεδόν 170.000 επηρεάστηκαν από τις ξαφνικές πλημμύρες και τις κατολισθήσεις, που ανάγκασαν χιλιάδες κατοίκους να αναζητήσουν καταφύγιο σε κέντρα φιλοξενίας.

Περισσότερα από 140.000 στρέμματα καλλιεργήσιμων εκτάσεων πλημμύρισαν, μια έκταση σχεδόν μιάμιση φορά το μέγεθος του Παρισιού.



Δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου είδε σπίτια μισοβυθισμένα στα νερά, ξεριζωμένα δέντρα και αυτοκίνητα θαμμένα στη λάσπη στην επαρχία Σιβασαγκάρ, την πλέον πληγείσα.

Ο πρωθυπουργός του κρατιδίου Άσαμ, ο Χιμάντα Μπίσουα Σάρμα, δημοσίευσε σήμερα ένα βίντεο που δείχνει τον ίδιο να παρηγορεί τους γονείς ενός 13χρονου αγοριού που έχασε τη ζωή του ενώ προσπαθούσε να σώσει τον σκύλο του ενώ ανέβαινε η στάθμη των υδάτων. «Κανένας γονιός δεν θα έπρεπε ποτέ να αναγκαστεί να αποχαιρετίσει το παιδί του», έγραψε.

Ο Ινδός υπουργός Υγείας Τζ. Π. Νάντα, που επισκέφθηκε την πληγείσα περιοχή χθες, χαρακτήρισε το μέγεθος της καταστροφής «τέτοιο που θα χρειαστεί καιρός» για να επανέλθει η ομαλότητα.

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«Τα χωριά βυθίζονταν στο νερό το ένα μετά το άλλο», δήλωσε ο ίδιος στους δημοσιογράφους.

Όπως και στην υπόλοιπη Ινδία, οι πλημμύρες είναι συχνό φαινόμενο στο Άσαμ στη διάρκεια των βροχών των μουσώνων από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο, κυρίως όταν ο ποταμός Βραχμαπούτρα και οι παραπόταμοί του φουσκώνουν.

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