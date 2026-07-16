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Αμερικανός πατέρας καταγγέλλει τη Βρετανίδα μητέρα των δύο αυτιστικών γιων του ότι τους απήγαγε και εξαφανίστηκε
Αμερικανός πατέρας καταγγέλλει τη Βρετανίδα μητέρα των δύο αυτιστικών γιων του ότι τους απήγαγε και εξαφανίστηκε
Η απότομη αλλαγή του περιβάλλοντος και της καθημερινής ρουτίνας των αγοριών μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ψυχική τους υγεία, προειδοποιεί ο πατέρας
Αίσθηση έχει προκαλέσει μια διεθνής υπόθεση αρπαγής ανηλίκων, με έναν πατέρα από τις Ηνωμένες Πολιτείες να προσφεύγει στο Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας, ζητώντας να εντοπιστούν οι δύο μικροί γιοι του, τους οποίους, όπως υποστηρίζει, απήγαγε η πρώην σύζυγός του κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης επίσκεψής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με το Sky News, η 34χρονη Νισίκα Σαμαρατούνγκα και οι δύο γιοι της, ο 5χρονος Μπλέιν Μπάιερ και ο 3χρονος Νάθανιελ («Νέιτ») Μπάιερ, έχουν εξαφανιστεί από τα τέλη Μαρτίου. Τα δύο παιδιά γεννήθηκαν στις ΗΠΑ και ζούσαν με τον πατέρα τους, Μπεν Μπάιερ, κοντά στο Ντένβερ του Κολοράντο.
Μετά το διαζύγιο του ζευγαριού, δικαστήριο του Κολοράντο είχε επιτρέψει στα παιδιά να ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να περνούν χρόνο με τη μητέρα τους. Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, ωστόσο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Σαμαρατούνγκα δεν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο στις 29 Μαρτίου για να παραδώσει τα παιδιά στον πατέρα τους, όπως όριζε η δικαστική απόφαση.
Από εκείνη την ημέρα, η ίδια και τα δύο παιδιά αγνοούνται.
Ο 43χρονος Μπεν Μπάιερ κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο στο Λονδίνο, ζητώντας τη συνδρομή των βρετανικών αρχών για τον εντοπισμό και την επιστροφή των παιδιών του.
Οι δικηγόροι του πατέρα υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως τα δύο αγόρια δεν φοιτούν σε σχολείο ή παιδικό σταθμό και δεν λαμβάνουν την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται.
Ο ίδιος ο Μπάιερ ανέφερε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως η πρώην σύζυγός του θα προχωρούσε στην απαγωγή των παιδιών, απομακρύνοντάς τα από το σπίτι τους στο Κολοράντο. «Η διάλυση του γάμου μας ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όμως ποτέ δεν πίστευα ότι η Νισίκα θα απήγαγε τον Μπλέιν και τον Νάθανιελ για να τους κρατήσει μακριά μου», δήλωσε.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι και τα δύο παιδιά βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Όπως τόνισε ο πατέρας τους, η απότομη αλλαγή του περιβάλλοντος και της καθημερινής τους ρουτίνας μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ψυχική τους υγεία. «Την καλώ να κάνει το σωστό και να επιστρέψει τα παιδιά, ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως πριν. Προσεύχομαι μόνο να επιστρέψουν σώα», ανέφερε.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας επέτρεψε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της υπόθεσης, κρίνοντας ότι μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό των δύο παιδιών. Παράλληλα, έχει εκδώσει διαταγές προς μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι JP Morgan Chase, HSBC, Thames Water και το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS), προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη της μητέρας. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να αποκαλύπτει πού βρίσκονται.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2020, όταν η Σαμαρατούνγκα μετακόμισε στις ΗΠΑ. Μετά τον χωρισμό τους το 2024, η ίδια ζήτησε από δικαστήριο του Κολοράντο να μεταφέρει μόνιμα τα παιδιά στο Λονδίνο, αίτημα που απορρίφθηκε. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, το δικαστήριο εκχώρησε στον Μπεν Μπάιερ την κύρια επιμέλεια των δύο αγοριών, επιτρέποντας μόνο προγραμματισμένες επισκέψεις στη μητέρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Σύμφωνα με το Sky News, η 34χρονη Νισίκα Σαμαρατούνγκα και οι δύο γιοι της, ο 5χρονος Μπλέιν Μπάιερ και ο 3χρονος Νάθανιελ («Νέιτ») Μπάιερ, έχουν εξαφανιστεί από τα τέλη Μαρτίου. Τα δύο παιδιά γεννήθηκαν στις ΗΠΑ και ζούσαν με τον πατέρα τους, Μπεν Μπάιερ, κοντά στο Ντένβερ του Κολοράντο.
Μετά το διαζύγιο του ζευγαριού, δικαστήριο του Κολοράντο είχε επιτρέψει στα παιδιά να ταξιδεύουν στο Ηνωμένο Βασίλειο για να περνούν χρόνο με τη μητέρα τους. Η δεύτερη επίσκεψη πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο, ωστόσο, σύμφωνα με τα δικαστικά έγγραφα, η Σαμαρατούνγκα δεν εμφανίστηκε στο αεροδρόμιο στις 29 Μαρτίου για να παραδώσει τα παιδιά στον πατέρα τους, όπως όριζε η δικαστική απόφαση.
British mother on the run after abducting sons from American father on UK visithttps://t.co/H6QR9fH2ET— Sky News (@SkyNews) July 16, 2026
Από εκείνη την ημέρα, η ίδια και τα δύο παιδιά αγνοούνται.
Ο 43χρονος Μπεν Μπάιερ κατέθεσε αίτηση στο Ανώτατο Δικαστήριο στο Λονδίνο, ζητώντας τη συνδρομή των βρετανικών αρχών για τον εντοπισμό και την επιστροφή των παιδιών του.
Οι δικηγόροι του πατέρα υποστηρίζουν ότι υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις πως τα δύο αγόρια δεν φοιτούν σε σχολείο ή παιδικό σταθμό και δεν λαμβάνουν την ιατρική φροντίδα που χρειάζονται.
Ο ίδιος ο Μπάιερ ανέφερε ότι δεν μπορούσε να φανταστεί πως η πρώην σύζυγός του θα προχωρούσε στην απαγωγή των παιδιών, απομακρύνοντάς τα από το σπίτι τους στο Κολοράντο. «Η διάλυση του γάμου μας ήταν εξαιρετικά δύσκολη, όμως ποτέ δεν πίστευα ότι η Νισίκα θα απήγαγε τον Μπλέιν και τον Νάθανιελ για να τους κρατήσει μακριά μου», δήλωσε.
Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι και τα δύο παιδιά βρίσκονται στο φάσμα του αυτισμού. Όπως τόνισε ο πατέρας τους, η απότομη αλλαγή του περιβάλλοντος και της καθημερινής τους ρουτίνας μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην ανάπτυξη και την ψυχική τους υγεία. «Την καλώ να κάνει το σωστό και να επιστρέψει τα παιδιά, ώστε να συνεχίσουν τη ζωή τους όπως πριν. Προσεύχομαι μόνο να επιστρέψουν σώα», ανέφερε.
Το Ανώτατο Δικαστήριο της Βρετανίας επέτρεψε τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της υπόθεσης, κρίνοντας ότι μπορεί να συμβάλει στον εντοπισμό των δύο παιδιών. Παράλληλα, έχει εκδώσει διαταγές προς μεγάλους οργανισμούς και εταιρείες, μεταξύ των οποίων οι JP Morgan Chase, HSBC, Thames Water και το βρετανικό σύστημα υγείας (NHS), προκειμένου να εντοπιστούν ίχνη της μητέρας. Μέχρι στιγμής, όμως, δεν έχει προκύψει κάποιο στοιχείο που να αποκαλύπτει πού βρίσκονται.
Το ζευγάρι παντρεύτηκε το 2020, όταν η Σαμαρατούνγκα μετακόμισε στις ΗΠΑ. Μετά τον χωρισμό τους το 2024, η ίδια ζήτησε από δικαστήριο του Κολοράντο να μεταφέρει μόνιμα τα παιδιά στο Λονδίνο, αίτημα που απορρίφθηκε. Τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, το δικαστήριο εκχώρησε στον Μπεν Μπάιερ την κύρια επιμέλεια των δύο αγοριών, επιτρέποντας μόνο προγραμματισμένες επισκέψεις στη μητέρα τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Τον Απρίλιο, δικαστής του Κολοράντο εξουσιοδότησε τις αμερικανικές αρχές να αναλάβουν την επιμέλεια των παιδιών, κάνοντας λόγο για «αξιόπιστο κίνδυνο ότι βρίσκονται σε άμεσο κίνδυνο». Στην απόφασή του σημείωσε ότι η μητέρα είχε προχωρήσει σε ενέργειες που έδειχναν προσχεδιασμένη απαγωγή και εμπόδισε μονομερώς την επιστροφή των παιδιών, γεγονός που τα εκθέτει, όπως αναφέρεται, σε «σωματικό και ψυχικό κίνδυνο».
Η δικηγόρος του πατέρα, Έιμι Ρόου, υπογράμμισε ότι πρόκειται για «δύο πολύ μικρά και ευάλωτα παιδιά» και τόνισε πως κάθε ημέρα που περνά χωρίς να εντοπίζονται αυξάνει την ανησυχία για την ασφάλεια και την ευημερία τους.
Η δικηγόρος του πατέρα, Έιμι Ρόου, υπογράμμισε ότι πρόκειται για «δύο πολύ μικρά και ευάλωτα παιδιά» και τόνισε πως κάθε ημέρα που περνά χωρίς να εντοπίζονται αυξάνει την ανησυχία για την ασφάλεια και την ευημερία τους.
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