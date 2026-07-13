Συμμαχία των Προθύμων: Το Κίεβο θα αγοράσει 16 μαχητικά Rafale και αντιαεροπορικές συστοιχίες

«Ιστορική ημέρα»

«Ενώνοντας την αμυντική βιομηχανική βάση μας, την έρευνα και την επιχειρησιακή εμπειρία μας, ο στόχος μας είναι να οικοδομήσουμε μια κοινή ικανότητα εναντίον των βαλλιστικών πυραύλων για την Ευρώπη (…) Η ενέργεια αυτή δεν στρέφεται εναντίον κανενός λαού αλλά γίνεται για τη δική μας άμυνα» αναφέρουν οι ηγέτες της Δανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας, της Νορβηγίας, της Ισπανίας, της Σουηδίας, της Ουκρανίας, της Ολλανδίας και της Βρετανίας στην κοινή ανακοίνωσή τους.«Αυτό είναι το νόημα του Σχεδίου Φρέγια, το οποίο (...) θα επιτρέψει τη συγκέντρωση μιας κοινής προσφοράς και την επιτάχυνση της προστασίας της Ουκρανίας σε αυτόν τον τομέα», σύμφωνα με τον Εμανουέλ Μακρόν.Το Φρέγια είναι ένα πανευρωπαϊκό πρόγραμμα αντιβαλλιστικής πυραυλικής άμυνας που αναπτύσσεται από την ουκρανική εταιρεία Fire Point και φιλοδοξεί να αποτελέσει μια λιγότερο δαπανηρή εναλλακτική λύση απέναντι στο αμερικανικό Patriot ή τους γαλλοϊταλικούς πυραύλους Aster.«Είναι μια ιστορική ημέρα για όλους μας», χαιρέτισε ο Ουκρανός πρόεδρος, ο οποίος δεν σταματά να ζητά περισσότερα εναέρια μέσα απέναντι στους ρωσικούς βαλλιστικούς και υπερηχητικούς πυραύλους που πλήττουν καθημερινά τη χώρα του.«Μαζί, μέσα στους επόμενους 12 μήνες, μπορούμε να φτιάξουμε αυτόν τον αντιβαλλιστικό πύραυλο», διαβεβαίωσε ο ίδιος, υποσχόμενος μια «μαζική» και «φθηνή» παραγωγή. Τόνισε ωστόσο και πάλι ότι η Ουκρανία χρειάζεται «αμυντικά μέσα τώρα», εξηγώντας ότι κάθε μήνα απαιτούνται 100 πύραυλοι Patriot και τον χειμώνα ο αριθμός τους αυξάνεται στους 300.Η Γαλλία θα παραδώσει επίσης στην Ουκρανία 16 μαχητικά Rafale, τα πρώτα εκ των οποίων θα είναι έτοιμα το 2028-29.Ο Μακρόν ανακοίνωσε επίσης ότι το Κίεβο θα αποκτήσει ραντάρ και μια πρώτη συστοιχία αντιαεροπορικής άμυνας SAMP/Τ νέας γενιάς, γαλλοϊταλικής κατασκευής. Θα δοθεί εξάλλου άδεια στην Ουκρανία να κατασκευάζει βόμβες AASM και πυραύλους Aster 30 και Scalp.Πριν από τη σύνοδο, με την ευκαιρία της τελευταίας ομιλίας του προς τις ένοπλες δυνάμεις ως πρόεδρος της Γαλλίας, ο Μακρόν τόνισε ότι «ο στόχος μας είναι η ειρήνη, αγαπάμε την ελευθερία και το δίκαιο» αλλά ταυτόχρονα «είμαστε έτοιμοι να αγωνιστούμε για να τα υπερασπιστούμε όλα αυτά».«Πρόκειται για έναν συνασπισμό αιθεροβαμόνων και φιλοπόλεμων (...) που τρέφουν βαθιές αυταπάτες σχετικά με τη δυνατότητα να επιφέρουν μια στρατηγική ήττα στη χώρα μας», απάντησε ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου, Ντμίτρι Πεσκόφ.Ο Μακρόν είπε ότι η πολυεθνική δύναμη που θα αναπτυχθεί στην Ουκρανία μετά το τέλος του πολέμου θα κάνει στρατιωτικές ασκήσεις σε γειτονικές της χώρες τους επόμενους μήνες. Επίσης, θα ενταθεί η συνεργασία των ευρωπαϊκών χωρών για να αντιμετωπίσουν τον ρωσικό σκιώδη στόλο που επιτρέπει στη Ρωσία να παρακάμπτει τις κυρώσεις και να χρηματοδοτεί την πολεμική προσπάθειά της.