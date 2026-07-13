Ο Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Rafale

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T, ενώ τα γαλλικά μαχητικά αναμένεται να επιχειρούν στον ουκρανικό εναέριο χώρο έως το 2028-2029