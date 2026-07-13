Ο Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Rafale
ΚΟΣΜΟΣ
Εμμανουέλ Μακρόν Μαχητικά Rafale Ουκρανία Κίεβο Εξοπλισμοί Γαλλία

Ο Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Rafale

Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T, ενώ τα γαλλικά μαχητικά αναμένεται να επιχειρούν στον ουκρανικό εναέριο χώρο έως το 2028-2029

Ο Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Rafale
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Στην ανακοίνωση μιας νέας μεγάλης συμφωνίας με το Κίεβο για την αγορά 16 μαχητικών Rafale προχώρησε ο Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Συνόδου των 37 χωρών για την Ουκρανία που γίνεται στο Παρίσι, για την ενίσχυση τόσο της αεράμυνας όσο και της πολεμικής αεροπορίας των Ουκρανών. 

Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T.

Σύμφωνα με τον Μακρόν, τα γαλλικά μαχητικά αναμένεται να επιχειρούν στον ουκρανικό εναέριο χώρο έως το 2028-2029.

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Παράλληλα, η Γαλλία θα παραχωρήσει άδειες παραγωγής για σειρά αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ των οποίων και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς SCALP.

Σημειώνεται ότι το SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) είναι ένα προηγμένο ευρωπαϊκό αντιπυραυλικό και αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς, κατασκευασμένο από την κοινοπραξία Eurosam (Thales και MBDA). Σχεδιασμένο για την προστασία στρατευμάτων και κρίσιμων υποδομών, έχει την ικανότητα να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους, μαχητικά αεροσκάφη και drones
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