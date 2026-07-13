Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Ο Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Rafale
Ο Μακρόν ανακοίνωσε συμφωνία με την Ουκρανία για την αγορά 16 μαχητικών Rafale
Σύμφωνα με τον Γάλλο πρόεδρο η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T, ενώ τα γαλλικά μαχητικά αναμένεται να επιχειρούν στον ουκρανικό εναέριο χώρο έως το 2028-2029
Στην ανακοίνωση μιας νέας μεγάλης συμφωνίας με το Κίεβο για την αγορά 16 μαχητικών Rafale προχώρησε ο Εμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Συνόδου των 37 χωρών για την Ουκρανία που γίνεται στο Παρίσι, για την ενίσχυση τόσο της αεράμυνας όσο και της πολεμικής αεροπορίας των Ουκρανών.
Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T.
Σύμφωνα με τον Μακρόν, τα γαλλικά μαχητικά αναμένεται να επιχειρούν στον ουκρανικό εναέριο χώρο έως το 2028-2029.
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Παράλληλα, η Γαλλία θα παραχωρήσει άδειες παραγωγής για σειρά αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ των οποίων και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς SCALP.
Σημειώνεται ότι το SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) είναι ένα προηγμένο ευρωπαϊκό αντιπυραυλικό και αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς, κατασκευασμένο από την κοινοπραξία Eurosam (Thales και MBDA). Σχεδιασμένο για την προστασία στρατευμάτων και κρίσιμων υποδομών, έχει την ικανότητα να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους, μαχητικά αεροσκάφη και drones
Παράλληλα, ο Γάλλος πρόεδρος ανακοίνωσε ότι η Ουκρανία συμφώνησε επίσης να αγοράσει το γαλλοϊταλικό σύστημα αεράμυνας SAMP/T.
Σύμφωνα με τον Μακρόν, τα γαλλικά μαχητικά αναμένεται να επιχειρούν στον ουκρανικό εναέριο χώρο έως το 2028-2029.
Δείτε βίντεο
NEW: Macron says Ukraine plans to acquire 16 Rafale jets and SAMP/T NG air defense systems. pic.twitter.com/4slNyFjevF— Clash Report (@clashreport) July 13, 2026
Παράλληλα, η Γαλλία θα παραχωρήσει άδειες παραγωγής για σειρά αμυντικών δυνατοτήτων, μεταξύ των οποίων και οι πύραυλοι μεγάλου βεληνεκούς SCALP.
Σημειώνεται ότι το SAMP/T (Surface-to-Air Missile Platform/Terrain) είναι ένα προηγμένο ευρωπαϊκό αντιπυραυλικό και αντιαεροπορικό σύστημα μεγάλου βεληνεκούς, κατασκευασμένο από την κοινοπραξία Eurosam (Thales και MBDA). Σχεδιασμένο για την προστασία στρατευμάτων και κρίσιμων υποδομών, έχει την ικανότητα να αναχαιτίζει βαλλιστικούς πυραύλους, μαχητικά αεροσκάφη και drones
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