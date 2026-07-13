Γαλλία: Ανεξέλεγκτη η πυρκαγιά στο Φοντενεμπλό, στάχτη πάνω από 10.000 στρέμματα δάσους, πυροσβεστικά παίρνουν νερό και από τον Σηκουάνα

Ο υπουργός Εσωτερικών Λοράν Νουνιέζ, που πήγε στο σημείο, εκτίμησε ότι η φωτιά μπορεί να οφείλεται σε εμπρησμό, δεδομένου ότι εντοπίστηκαν «καμιά δεκαριά εστίες έναρξης σε μια περίμετρο 1.000 μέτρων»