Μεγάλη πυρκαγιά απειλεί το Παρίσι, στις φλόγες το δάσος του Φοντενεμπλό, βίντεο
Μεγάλη πυρκαγιά απειλεί το Παρίσι, στις φλόγες το δάσος του Φοντενεμπλό, βίντεο
Η πυρκαγιά καίει περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα, προερχόμενα από τη νότια Γαλλία, συμμετέχουν στην προσπάθεια για την κατάσβεσή της
Πυρκαγιά που ξέσπασε αργά σήμερα το απόγευμα στο δάσος του Φοντενεμπλό, περίπου 60 χιλιόμετρα νοτιοανατολικά του Παρισιού, είναι «εξαιρετικά σφοδρή» και δύο πυροσβεστικά αεροπλάνα, προερχόμενα από τη νότια Γαλλία, θα αναπτυχθούν για την κατάσβεσή της, έγινε γνωστό από πυροσβέστες.
Αυτή η ανάπτυξη των πυροσβεστικών αεροπλάνων στην περιφέρεια του Παρισιού γίνεται «για πρώτη φορά», δήλωσε από την πλευρά του ο αντισυνταγματάρχης Ερίκ Μπροκαρντί, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Γαλλίας.
Η φωτιά, που εκδηλώθηκε προς την κατεύθυνση της κοινότητας του Νουαζί-συρ-λ'Εκόλ, έχει κάψει δεκάδες στρέμματα, διευκρινίσθηκε από εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα θα ενισχύσουν επίσης τις προσπάθειες κατάσβεσης.
Δείτε βίντεο
Αυτή η ανάπτυξη των πυροσβεστικών αεροπλάνων στην περιφέρεια του Παρισιού γίνεται «για πρώτη φορά», δήλωσε από την πλευρά του ο αντισυνταγματάρχης Ερίκ Μπροκαρντί, εκπρόσωπος της Εθνικής Ομοσπονδίας Πυροσβεστών Γαλλίας.
Η φωτιά, που εκδηλώθηκε προς την κατεύθυνση της κοινότητας του Νουαζί-συρ-λ'Εκόλ, έχει κάψει δεκάδες στρέμματα, διευκρινίσθηκε από εκπρόσωπο της Πυροσβεστικής. Δύο πυροσβεστικά ελικόπτερα θα ενισχύσουν επίσης τις προσπάθειες κατάσβεσης.
Δείτε βίντεο
Η κυκλοφορία έχει διακοπεί στον αυτοκινητόδρομο A6, που συνδέει το Παρίσι με τη Λιόν και τη νοτιοανατολική Γαλλία, ενώ προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις υπάρχουν και στην κυκλοφορία των τρένων υψηλής ταχύτητας που συνδέουν το Παρίσι με τη Λιόν, έκανε γνωστό ο υπουργός Μεταφορών Φιλίπ Ταμπαρό.
🔥 On ne pensait pas voir cela un jour en Seine-et-Marne. Un pyrocumulus est actuellement en formation au-dessus de la forêt de Fontainebleau— Association Prévention & Signalement Feux De Forêt (@asso_psfdf) July 12, 2026
☁️ Ce type de nuage se forme uniquement au-dessus d'incendies particulièrement intenses. La chaleur dégagée par les flammes génère de… pic.twitter.com/672TmQZciE
TGV bloqué depuis 2 heures dans un Morvan aux allures de savane (photo de gauche) suite aux #feuxdeforêt au sud de Paris à Fontainebleau (photo de droite envoyée par une amie à 18:20)— Schams El Ghoneimi (@SchamsEU) July 12, 2026
Courage aux #sapeurspompiers!#Rechauffement_climatique#Ecoutons_les_scientifiques pic.twitter.com/YoShfRY0qc
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