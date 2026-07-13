Τουλάχιστον 10 νεκροί και 10 τραυματίες μετά από καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο στο Μεξικό, φορτηγό έχασε τα φρένα του και έπεσε σε ακινητοποιημένα οχήματα