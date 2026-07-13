Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Τουλάχιστον 10 νεκροί και 10 τραυματίες μετά από καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο στο Μεξικό, φορτηγό έχασε τα φρένα του και έπεσε σε ακινητοποιημένα οχήματα
Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα - Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το τροχαίο - Κάηκαν ολοκληρωτικά οχήματα - Τα αυτοκίνητα είχαν σταματήσει εξαιτίας ενός άλλου ατυχήματος
Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το τροχαίο δυστύχημα προκάλεσε ένα ρυμουλκούμενο φορτηγό, το οποίο, όπως αναφέρουν μεξικανικές αρχές, φέρεται να παρουσίασε βλάβη στα φρένα του. Δεν μπόρεσε να κόψει ταχύτητα και έπεσε πάνω σε οχήματα, τα οποία ήταν ακινητοποιημένα εξαιτίας ενός άλλου τροχαίου. Το τοπικό μέσο ενημέρωσης El Financiero ανέφερε ότι ο οδηγός του ρυμουλκούμενου φορτηγού, που προκάλεσε το ατύχημα, προφυλακίστηκε από την Εθνική Φρουρά.
#CRONIO En México, 10 personas murieron tras un múltiple accidente de tránsito registrado en una autopista del occidente del país.— Diario Digital Cronio (@croniosv) July 13, 2026
Según los informes, el choque entre los vehículos provocó un incendio en el que estuvieron involucrados tres automóviles particulares y dos… pic.twitter.com/AspIdYbGVt
Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημαΣύμφωνα με το Υπουργείο Ασφάλειας και Προστασίας των Πολιτών του Ναγιαρίτ, αρχικά σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα μεταξύ δύο ρυμουλκούμενων φορτηγών. Την ώρα που οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονταν στο συμβάν, ένα τρίτο ρυμουλκούμενο φορτηγό συγκρούστηκε με τα ακινητοποιημένα οχήματα στο σημείο. «Ως αποτέλεσμα αυτής της δεύτερης σύγκρουσης, τρία ιδιωτικά οχήματα και δύο φορτηγά με ρυμουλκούμενο καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά», υπογράμμισαν οι αρχές. «Επιπλέον, δύο άλλα ιδιωτικά οχήματα και ένα υπηρεσιακό Dodge Charger της Εθνικής Φρουράς υπέστησαν υλικές ζημιές». Λόγω του τροχαίου ξέσπασε φωτιά στον αυτοκινητόδρομο και στα οχήματα, ωστόσο λίγο αργότερα οι πυροσβέστες κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο.
Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας μεταξύ των νεκρών βρίσκονται δύο ανήλικοι, ενώ δύο μέλη της Εθνικής Φρουράς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.
A semi-truck plowed into several vehicles in Mexico, killing 16 people— NEXTA (@nexta_tv) July 13, 2026
The truck was unable to brake and crashed into cars that were already stuck in traffic due to an earlier accident, triggering a fire.
Among the injured are two members of the National Guard, who sustained… pic.twitter.com/FUDKSXlJAR
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