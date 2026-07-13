Τουλάχιστον 10 νεκροί και 10 τραυματίες μετά από καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο στο Μεξικό, φορτηγό έχασε τα φρένα του και έπεσε σε ακινητοποιημένα οχήματα
ΚΟΣΜΟΣ
Καραμπόλα Μεξικό Αυτοκινητόδρομος Νεκροί Τραυματίες Τροχαίο Δυστύχημα

Τουλάχιστον 10 νεκροί και 10 τραυματίες μετά από καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο στο Μεξικό, φορτηγό έχασε τα φρένα του και έπεσε σε ακινητοποιημένα οχήματα

Πώς έγινε το τραγικό δυστύχημα - Προφυλακίστηκε ο οδηγός του φορτηγού που προκάλεσε το τροχαίο - Κάηκαν ολοκληρωτικά οχήματα - Τα αυτοκίνητα είχαν σταματήσει εξαιτίας ενός άλλου ατυχήματος

Τουλάχιστον 10 νεκροί και 10 τραυματίες μετά από καραμπόλα σε αυτοκινητόδρομο στο Μεξικό, φορτηγό έχασε τα φρένα του και έπεσε σε ακινητοποιημένα οχήματα
Τραγωδία σημειώθηκε την Κυριακή (12/7) σε αυτοκινητόδρομο στην πολιτεία Χαλίσκο του Μεξικό μετά από καραμπόλα οχημάτων που είχε ως αποτέλεσμα τουλάχιστον 10 άτομα να χάσουν τη ζωή τους και άλλα δέκα τραυματίστηκαν.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters, το τροχαίο δυστύχημα προκάλεσε ένα ρυμουλκούμενο φορτηγό, το οποίο, όπως αναφέρουν μεξικανικές αρχές, φέρεται να παρουσίασε βλάβη στα φρένα του. Δεν μπόρεσε να κόψει ταχύτητα και έπεσε πάνω σε οχήματα, τα οποία ήταν ακινητοποιημένα εξαιτίας ενός άλλου τροχαίου. Το τοπικό μέσο ενημέρωσης El Financiero ανέφερε ότι ο οδηγός του ρυμουλκούμενου φορτηγού, που προκάλεσε το ατύχημα, προφυλακίστηκε από την Εθνική Φρουρά.

Πώς έγινε το τροχαίο δυστύχημα

Σύμφωνα με το Υπουργείο Ασφάλειας και Προστασίας των Πολιτών του Ναγιαρίτ, αρχικά σημειώθηκε ένα τροχαίο ατύχημα μεταξύ δύο ρυμουλκούμενων φορτηγών. Την ώρα που οι ομάδες έκτακτης ανάγκης ανταποκρίνονταν στο συμβάν, ένα τρίτο ρυμουλκούμενο φορτηγό συγκρούστηκε με τα ακινητοποιημένα οχήματα στο σημείο. «Ως αποτέλεσμα αυτής της δεύτερης σύγκρουσης, τρία ιδιωτικά οχήματα και δύο φορτηγά με ρυμουλκούμενο καταστράφηκαν ολοσχερώς από τη φωτιά», υπογράμμισαν οι αρχές. «Επιπλέον, δύο άλλα ιδιωτικά οχήματα και ένα υπηρεσιακό Dodge Charger της Εθνικής Φρουράς υπέστησαν υλικές ζημιές». Λόγω του τροχαίου ξέσπασε φωτιά στον αυτοκινητόδρομο και στα οχήματα, ωστόσο λίγο αργότερα οι πυροσβέστες κατάφεραν να τη θέσουν υπό έλεγχο.

Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Πολιτικής Προστασίας μεταξύ των ⁠νεκρών βρίσκονται δύο ανήλικοι, ενώ δύο μέλη ​της Εθνικής Φρουράς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

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