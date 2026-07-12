Πληροφορίες για έναν νεκρό και δύο τραυματίες από τις επιθέσεις στο νότιο Ιράν μεταδίδει ιρανικό μέσο ενημέρωσης
Πληροφορίες για έναν νεκρό και δύο τραυματίες από τις επιθέσεις στο νότιο Ιράν μεταδίδει ιρανικό μέσο ενημέρωσης
Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από το τελευταίο κύμα επιθέσεων στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA
Ένας εργαζόμενος έχασε τη ζωή του και δύο ακόμη τραυματίστηκαν από το τελευταίο κύμα επιθέσεων στην επαρχία Χορμοζγκάν, στο νότιο Ιράν, σύμφωνα με το επίσημο ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA.
Όπως μετέδωσε το κρατικό μέσο, ο εργαζόμενος σκοτώθηκε ενώ «εκτελούσε τα καθήκοντά του», χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή για το ακριβές σημείο όπου σημειώθηκε το πλήγμα. Δύο ακόμη εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.
Οι πληροφορίες έρχονται λίγη ώρα μετά τις αναφορές για εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και στη θαλάσσια περιοχή του νησιού Κεσμ, σε μια ακόμη ένδειξη της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Μέχρι στιγμής οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού ούτε έχουν διευκρινίσει τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν. Οι έρευνες για την αποτίμηση των ζημιών και των συνεπειών των επιθέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη.
Όπως μετέδωσε το κρατικό μέσο, ο εργαζόμενος σκοτώθηκε ενώ «εκτελούσε τα καθήκοντά του», χωρίς να δοθούν περισσότερες πληροφορίες για την ταυτότητά του ή για το ακριβές σημείο όπου σημειώθηκε το πλήγμα. Δύο ακόμη εργαζόμενοι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν για νοσηλεία.
Οι πληροφορίες έρχονται λίγη ώρα μετά τις αναφορές για εκρήξεις στο λιμάνι του Μπαντάρ Αμπάς και στη θαλάσσια περιοχή του νησιού Κεσμ, σε μια ακόμη ένδειξη της συνεχιζόμενης κλιμάκωσης στην περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Μέχρι στιγμής οι ιρανικές αρχές δεν έχουν ανακοινώσει περισσότερες λεπτομέρειες για τις συνθήκες του περιστατικού ούτε έχουν διευκρινίσει τις εγκαταστάσεις που επλήγησαν. Οι έρευνες για την αποτίμηση των ζημιών και των συνεπειών των επιθέσεων βρίσκονται σε εξέλιξη.
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