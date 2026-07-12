Ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones, συναγερμός σε ΗΑΕ, Κατάρ και Μπαχρέιν
Ενεργοποιήθηκαν τα αντιαεροπορικά συστήματα, εκρήξεις στην Ντόχα και οδηγίες στους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία
Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.
BREAKING: Iran has started launching a heavy wave of ballistic missile and drone attacks against U.S. and allied military sites across the Gulf in retaliation for today's U.S. strikes on Iranian territory.— The Hormuz Report (@HormuzReport) July 12, 2026
Jordan: Iran reportedly fired 12 ballistic missiles toward Muwaffaq Salti… pic.twitter.com/6gqA2KNaDk
🚨 URGENT WARNING Iranian Revolutionary Guard Corps (IRGC) Declares:— Iranian Force (@MrImranPk) July 12, 2026
To all neighboring countries: "The time for restraint is OVER!" ❤️🔥😱
Iran will now target the infrastructure belonging to the American-Zionist enemy, the UAE, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Jordan, Qatar, and… pic.twitter.com/7n3aboSDkR
Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε αναχαιτίσεις βλημάτων και οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα από τις αρχές προκειμένου να παραμείνουν στα σπίτια τους.
Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.
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