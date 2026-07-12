Ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones, συναγερμός σε ΗΑΕ, Κατάρ και Μπαχρέιν
ΚΟΣΜΟΣ
ΗΑΕ Ιράν Μπαχρέιν Κατάρ

Ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones, συναγερμός σε ΗΑΕ, Κατάρ και Μπαχρέιν

Ενεργοποιήθηκαν τα αντιαεροπορικά συστήματα, εκρήξεις στην Ντόχα και οδηγίες στους πολίτες να παραμείνουν σε ασφαλή σημεία

Ιρανική επίθεση με πυραύλους και drones, συναγερμός σε ΗΑΕ, Κατάρ και Μπαχρέιν
Συναγερμός σήμανε τα ξημερώματα σε Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Κατάρ και Μπαχρέιν για ιρανικές επιθέσεις με πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη.

Το υπουργείο Άμυνας των ΗΑΕ ανακοίνωσε πως ενεργοποιήθηκε η αντιαεροπορική άμυνα για την αναχαίτιση πυραύλων και drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν.


Εκρήξεις ακούστηκαν στην πρωτεύουσα του Κατάρ, όπου δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) είδε αναχαιτίσεις βλημάτων και οι κάτοικοι έλαβαν στα κινητά τηλέφωνά τους μήνυμα από τις αρχές προκειμένου να παραμείνουν στα σπίτια τους.

Σειρήνες συναγερμού ήχησαν στο Μπαχρέιν, όπου το υπουργείο Εσωτερικών κάλεσε τους πολίτες να παραμείνουν ψύχραιμοι και να αναζητήσουν ασφαλή καταφύγια.

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