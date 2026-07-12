Τραγωδία στη Χιλή: Έξι νεκροί και επτά τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε λαϊκή αγορά, δείτε βίντεο
ΚΟΣΜΟΣ
Χιλή Τροχαίο Νεκροί

Τραγωδία στη Χιλή: Έξι νεκροί και επτά τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε λαϊκή αγορά, δείτε βίντεο

Το όχημα εξετράπη της πορείας του και εισέβαλε στη λαϊκή αγορά Caupolicán στη Βίνια ντελ Μαρ – Ο οδηγός, στέλεχος του Πολεμικού Ναυτικού της Χιλής, συνελήφθη

Τραγωδία στη Χιλή: Έξι νεκροί και επτά τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε λαϊκή αγορά, δείτε βίντεο
Τουλάχιστον έξι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και επτά τραυματίστηκαν μετά από σοκαριστικό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το πρωί της Κυριακής στη λαϊκή αγορά Καουπολικάν, στη Βίνια ντελ Μαρ της Χιλής.

Το δυστύχημα σημειώθηκε περίπου στις 08:35 το πρωί, όταν το όχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες των αρχών, κινούνταν με μεγάλη ταχύτητα, ανετράπη και κατέληξε μέσα στον χώρο της αγοράς, παρασύροντας πεζούς.

Ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην περιοχή Βαλπαραΐσο, Μανουέλ Μιγιόνες, επιβεβαίωσε ότι ο απολογισμός ανέρχεται σε έξι νεκρούς, τρεις άνδρες και τρεις γυναίκες, όλοι ενήλικες. Παράλληλα, επτά άτομα τραυματίστηκαν, ανάμεσά τους πέντε ενήλικες και δύο βρέφη.



Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο επτά τραυματίες

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, ασθενοφόρα του SAMU, αστυνομικοί και υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, ενώ η κυκλοφορία στην περιοχή διακόπηκε προσωρινά.

Πέντε από τους τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Gustavo Fricke της Βίνια ντελ Μαρ. Σύμφωνα με τον συνταγματάρχη της Carabineros, Χόρχε Γκουάιτα, κανείς από τους τραυματίες δεν βρίσκεται σε κρίσιμη κατάσταση.

«Δεν υπάρχει κανένα άτομο σε σοβαρή κατάσταση. Όλοι εξετάστηκαν, σταθεροποιήθηκαν και πρόκειται για ελαφρύτερους τραυματισμούς», δήλωσε ο αξιωματικός.

Μεταξύ των τραυματιών βρίσκονται και δύο δίδυμα ηλικίας μόλις επτά μηνών. Σύμφωνα με το νοσοκομείο, το ένα παιδί εξετάζεται για τραυματισμούς από το σοβαρό τροχαίο, ενώ το δεύτερο υπέστη ελαφρύ τραύμα στο κεφάλι, μώλωπες και επιφανειακές εκδορές.

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Οι τραυματίες παραμένουν υπό παρακολούθηση από τις ιατρικές ομάδες των τμημάτων επειγόντων περιστατικών ενηλίκων και παιδιών.


Συνελήφθη ο οδηγός – Είναι μέλος του Πολεμικού Ναυτικού

Ο οδηγός του οχήματος, ο οποίος φορούσε πορτοκαλί μπουφάν, συνελήφθη από τις αρχές. Μετά το περιστατικό, κάποιοι από τους παρευρισκόμενους επιχείρησαν να του επιτεθούν, πριν επέμβουν οι αστυνομικές δυνάμεις.

Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι ο οδηγός βρισκόταν μόνος του μέσα στο όχημα. Το Πολεμικό Ναυτικό της Χιλής ανακοίνωσε ότι ο οδηγός είναι μέλος της υπηρεσίας, ο οποίος όμως βρισκόταν εκτός υπηρεσίας και οδηγούσε ιδιωτικό όχημα.

Σε ανακοίνωσή του, το Πολεμικό Ναυτικό εξέφρασε τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια ανθρώπινων ζωών και τα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων.

«Το Πολεμικό Ναυτικό της Χιλής λυπάται βαθύτατα για την ανεπανόρθωτη απώλεια ζωών που προκάλεσε αυτή η τραγωδία και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, τόνισε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις εισαγγελικές αρχές και την αστυνομία για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι προβλεπόμενες εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες.


Μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές αγορές της περιοχής

Η αγορά Caupolicán αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή εμπορικό χώρο στη Βίνια ντελ Μαρ και λειτουργεί κάθε Πέμπτη και Κυριακή, φιλοξενώντας περισσότερους από 1.000 πάγκους.

Ο Μανουέλ Μιγιόνες σημείωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε πριν από τις ώρες αιχμής, καθώς η μεγαλύτερη προσέλευση αναμένεται συνήθως από τις 10:00 έως τις 12:00 το πρωί.

«Αν είχε συμβεί δύο ώρες αργότερα, η καταστροφή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη», ανέφερε.

Μάλιστα, τον Ιούνιο είχε ξεκινήσει πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης της αγοράς Caupolicán, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και της ασφάλειας, έργο που χρηματοδοτείται από τον δήμο της Βίνια ντελ Μαρ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της περιοχής.

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