Τραγωδία στη Χιλή: Έξι νεκροί και επτά τραυματίες από αυτοκίνητο που έπεσε πάνω σε πλήθος σε λαϊκή αγορά, δείτε βίντεο

🔴 Fatal atropello masivo dejó al menos 6 fallecidos y 6 lesionados: Momentos de la detención del conductor acusado de la tragedia en la Feria Caupolicán en Viña del Mar. pic.twitter.com/HefKdsbICU — Atentos Chile (@atentoschile) July 12, 2026



Μία από τις μεγαλύτερες λαϊκές αγορές της περιοχής

«Το Πολεμικό Ναυτικό της Χιλής λυπάται βαθύτατα για την ανεπανόρθωτη απώλεια ζωών που προκάλεσε αυτή η τραγωδία και εκφράζει τα θερμά του συλλυπητήρια στις οικογένειες και τους οικείους των θυμάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, τόνισε ότι συνεργάζεται πλήρως με τις εισαγγελικές αρχές και την αστυνομία για τη διερεύνηση των συνθηκών του δυστυχήματος, ενώ έχουν ξεκινήσει και οι προβλεπόμενες εσωτερικές διοικητικές διαδικασίες.Η αγορά Caupolicán αποτελεί έναν ιδιαίτερα δημοφιλή εμπορικό χώρο στη Βίνια ντελ Μαρ και λειτουργεί κάθε Πέμπτη και Κυριακή, φιλοξενώντας περισσότερους από 1.000 πάγκους.Ο Μανουέλ Μιγιόνες σημείωσε ότι το περιστατικό σημειώθηκε πριν από τις ώρες αιχμής, καθώς η μεγαλύτερη προσέλευση αναμένεται συνήθως από τις 10:00 έως τις 12:00 το πρωί.«Αν είχε συμβεί δύο ώρες αργότερα, η καταστροφή θα ήταν πολύ μεγαλύτερη», ανέφερε.Μάλιστα, τον Ιούνιο είχε ξεκινήσει πρόγραμμα συνολικής αναβάθμισης της αγοράς Caupolicán, με στόχο τη βελτίωση των υποδομών και της ασφάλειας, έργο που χρηματοδοτείται από τον δήμο της Βίνια ντελ Μαρ και το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης της περιοχής.