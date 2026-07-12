Λύθηκε το μυστήριο με τον μασκοφόρο στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ
Λύθηκε το μυστήριο με τον μασκοφόρο στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ
Δεν ήταν ο νέος ανώτατος ηγέτης Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αλλά ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος, σύμφωνα με δημοσιεύματα, φέρει σοβαρά εγκαύματα από τις αμερικανοϊσραηλινές επιδρομές
Το μυστήριο γύρω από τον άνδρα με τη μαύρη μάσκα που εμφανίστηκε στην κηδεία του Αλί Χαμενεΐ φαίνεται πως λύθηκε, έπειτα από ώρες έντονης φημολογίας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και στα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Η παρουσία του στην πρώτη σειρά της τελετής, όπου συμμετείχε στην προσευχή για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, προκάλεσε αμέσως εικασίες ότι επρόκειτο για τον διάδοχό του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος παρέμενε εκτός δημόσιας θέας μετά τον θάνατο του πατέρα του.
Το πρόσωπό του ήταν καλυμμένο με μαύρη μάσκα, ενώ φορούσε και καπέλο, γεγονός που έκανε δύσκολη την αναγνώρισή του και τροφοδότησε τα σενάρια περί δημόσιας εμφάνισης του νέου ανώτατου ηγέτη.
Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, σοβαρά τραύματα και παραμόρφωση στο πρόσωπο φέρεται να υπέστη και ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν εμφανίστηκε δημόσια κατά τη διάρκεια των τελετών. Ωστόσο, το Σάββατο δημοσίευσε γραπτό μήνυμα μέσω Telegram, στο οποίο δεσμεύτηκε ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του.
Η παρουσία του στην πρώτη σειρά της τελετής, όπου συμμετείχε στην προσευχή για τον εκλιπόντα ανώτατο ηγέτη του Ιράν, προκάλεσε αμέσως εικασίες ότι επρόκειτο για τον διάδοχό του, Μοτζταμπά Χαμενεΐ, ο οποίος παρέμενε εκτός δημόσιας θέας μετά τον θάνατο του πατέρα του.
Ποιος ήταν ο μασκοφόροςΣύμφωνα με το Iran International, ο άνδρας δεν ήταν ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, αλλά ο Μοχάμαντ Τζαβάντ Χαμενεΐ, ο μεγαλύτερος εγγονός του Αλί Χαμενεΐ και γιος του πρωτότοκου γιου του, Μοσταφά Χαμενεΐ.
Mysterious masked man at Khamenei's funeral revealed https://t.co/xnYGsfmmLf pic.twitter.com/rACPnhjJZw— New York Post (@nypost) July 11, 2026
⚡️🇮🇷 — An obscured figure wearing a black baseball cap and a large mask stood among a selected group led by Mostafa Khamenei during Thursday's funeral prayer for late leader Ali Khamenei in Mashhad, triggering social media speculation that Supreme Leader Mojtaba Khamenei had… pic.twitter.com/W4gAeqnPsp— MaxOsint Intel (@maxosintintel) July 10, 2026
Οι πληροφορίες για τα τραύματά τουΤο ίδιο δημοσίευμα, επικαλούμενο πληροφορίες που αποδίδονται σε αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, αναφέρει ότι ο Μοχάμαντ Τζαβάντ Χαμενεΐ τραυματίστηκε σοβαρά και υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα στο πρόσωπο κατά τις αμερικανικές και ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές της 28ης Φεβρουαρίου, στις οποίες σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ.
Σύμφωνα με τις ίδιες αναφορές, σοβαρά τραύματα και παραμόρφωση στο πρόσωπο φέρεται να υπέστη και ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ.
Το μήνυμα του ΜοτζταμπάΗ κηδεία του Αλί Χαμενεΐ ολοκληρώθηκε έπειτα από εξαήμερο δημόσιο προσκύνημα, με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης να κάνουν λόγο για συμμετοχή δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων στις εκδηλώσεις.
Ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ δεν εμφανίστηκε δημόσια κατά τη διάρκεια των τελετών. Ωστόσο, το Σάββατο δημοσίευσε γραπτό μήνυμα μέσω Telegram, στο οποίο δεσμεύτηκε ότι θα εκδικηθεί για τον θάνατο του πατέρα του.
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