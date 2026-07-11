«Θα εκδικηθούμε τους ατιμασμένους δολοφόνους», απειλεί ο Χαμενεΐ - Όχι στις διαπραγματεύσεις μέχρι οι ΗΠΑ να αναθεωρήσουν, λέει η Τεχεράνη
«Θα εκδικηθούμε τους ατιμασμένους δολοφόνους», απειλεί ο Χαμενεΐ - Όχι στις διαπραγματεύσεις μέχρι οι ΗΠΑ να αναθεωρήσουν, λέει η Τεχεράνη
Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν δήλωσε ότι η χώρα θα εκδικηθεί για τη δολοφονία του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λίγες ώρες μετά τις προειδοποιήσεις του Ντόναλντ Τραμπ προς την Τεχεράνη
Μήνυμα εκδίκησης για τον θάνατο του πατέρα του, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, έστειλε ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, κατηγορώντας τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ για τη δολοφονία του.
Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το συνδεόμενο με το ιρανικό κράτος πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε ότι η εκδίκηση αποτελεί απαίτηση του ιρανικού λαού και θα πρέπει να υλοποιηθεί.
«Η εκδίκηση είναι απαίτηση του έθνους μας και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση που αποδίδεται στον νέο ανώτατο ηγέτη.
Στο ίδιο μήνυμα, απευθυνόμενος στον εκλιπόντα πατέρα του, ο Χαμενεΐ δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει ανταπόδοση για το αίμα του ίδιου και όσων σκοτώθηκαν στις δύο πολεμικές συγκρούσεις. «Δεσμευόμαστε ότι θα εκδικηθούμε για το αγνό αίμα σας και για το αίμα όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες και ατιμασμένους δολοφόνους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Fars επικαλέστηκε πηγή σύμφωνα με την οποία δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μεταβάλλουν τις θέσεις τους.
Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα προχωρήσουν οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια περίοδο κατά την οποία το Στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών λόγω της σημασίας του για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές μεταφορές.
Σε ανακοίνωση που μεταδόθηκε από το συνδεόμενο με το ιρανικό κράτος πρακτορείο ειδήσεων Fars, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ανέφερε ότι η εκδίκηση αποτελεί απαίτηση του ιρανικού λαού και θα πρέπει να υλοποιηθεί.
«Η εκδίκηση είναι απαίτηση του έθνους μας και πρέπει οπωσδήποτε να πραγματοποιηθεί», αναφέρεται στην ανακοίνωση που αποδίδεται στον νέο ανώτατο ηγέτη.
Στο ίδιο μήνυμα, απευθυνόμενος στον εκλιπόντα πατέρα του, ο Χαμενεΐ δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει ανταπόδοση για το αίμα του ίδιου και όσων σκοτώθηκαν στις δύο πολεμικές συγκρούσεις. «Δεσμευόμαστε ότι θα εκδικηθούμε για το αγνό αίμα σας και για το αίμα όλων των μαρτύρων αυτών των δύο πολέμων από τους εγκληματίες και ατιμασμένους δολοφόνους», αναφέρεται χαρακτηριστικά.
Παράλληλα, το ιρανικό πρακτορείο Fars επικαλέστηκε πηγή σύμφωνα με την οποία δεν πρόκειται να πραγματοποιηθούν διαπραγματεύσεις όσο οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν μεταβάλλουν τις θέσεις τους.
Η συγκεκριμένη τοποθέτηση αφήνει ανοιχτό το ερώτημα για το εάν και υπό ποιες προϋποθέσεις θα προχωρήσουν οι επαφές μεταξύ των δύο πλευρών, σε μια περίοδο κατά την οποία το Στενό του Ορμούζ παραμένει στο επίκεντρο των διεθνών ανησυχιών λόγω της σημασίας του για το παγκόσμιο εμπόριο και τις ενεργειακές μεταφορές.
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