Νέος συναγερμός στη νοτιοανατολική ακτή του Ιράν – Εκτεταμένες ζημιές στην Τσαμπαχάρ και απειλές για μαζικά αντίποινα
Νέος συναγερμός στη νοτιοανατολική ακτή του Ιράν – Εκτεταμένες ζημιές στην Τσαμπαχάρ και απειλές για μαζικά αντίποινα
Διακοπές ρεύματος, πλήγματα σε στρατιωτικές εγκαταστάσεις και προειδοποίηση της Τεχεράνης για επικείμενη επίθεση σε αμερικανικές βάσεις ανεβάζουν κατακόρυφα την ένταση στην ευρύτερη περιοχή του Περσικού Κόλπου.
Η κατάσταση ασφαλείας στη νοτιοανατολική ακτή του Ιράν επιδεινώνεται, καθώς νέες πληροφορίες που δημοσιοποίησε η EOS Risk Group κάνουν λόγο για εκτεταμένες ζημιές στην πόλη Τσαμπαχάρ (Chabahar), σοβαρές διακοπές ηλεκτροδότησης και νέες απειλές της Τεχεράνης για στρατιωτική απάντηση κατά αμερικανικών στόχων στην περιοχή.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, έπειτα από ζημιές που υπέστησαν τρεις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ιρανικές αρχές έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης του δικτύου, ωστόσο η ηλεκτροδότηση δεν έχει επανέλθει πλήρως.
Παράλληλα, το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι υπέστη ζημιές το Νοσοκομείο Imam Ali στην Τσαμπαχάρ. Την ίδια στιγμή, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να απεικονίζουν πλήγματα κατά της ναυτικής βάσης Imam Ali του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC Navy), καθώς και άλλων στρατιωτικών στόχων στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των συγκεκριμένων οπτικών υλικών.
Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της ενημέρωσης αφορά τη νέα ρητορική της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Nour News, υψηλόβαθμος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι το Ιράν προετοιμάζει σύντομα «μαζική επίθεση» εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε ολόκληρη την περιοχή.
Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν περαιτέρω το ήδη βαρύ κλίμα ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, περιοχή από την οποία διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για τη διεθνή ναυτιλία, κάθε νέα στρατιωτική κλιμάκωση αυξάνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο, επηρεάζοντας τόσο τον σχεδιασμό των δρομολογίων όσο και το κόστος ασφάλισης των πλοίων.
Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα και οι εταιρείες διαχείρισης κινδύνου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναμένοντας ενδείξεις για το εάν οι απειλές θα μετατραπούν σε επιχειρησιακές ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.
Σύμφωνα με την ενημέρωση, το μεγαλύτερο μέρος της πόλης παραμένει χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα, έπειτα από ζημιές που υπέστησαν τρεις γραμμές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Οι ιρανικές αρχές έχουν ξεκινήσει εργασίες αποκατάστασης του δικτύου, ωστόσο η ηλεκτροδότηση δεν έχει επανέλθει πλήρως.
🚨 US strikes target facilities at Iranian port city of Chabahar— Anadolu English (@anadoluagency) July 8, 2026
📍 US air strikes target two marine piers and a maritime traffic control tower in the southern port city, according to Iranian state media pic.twitter.com/ytnKz762rK
Παράλληλα, το ιρανικό κρατικό δίκτυο IRIB μετέδωσε ότι υπέστη ζημιές το Νοσοκομείο Imam Ali στην Τσαμπαχάρ. Την ίδια στιγμή, βίντεο που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης φέρονται να απεικονίζουν πλήγματα κατά της ναυτικής βάσης Imam Ali του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης (IRGC Navy), καθώς και άλλων στρατιωτικών στόχων στην περιοχή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει ανεξάρτητη επιβεβαίωση της αυθεντικότητας των συγκεκριμένων οπτικών υλικών.
#BREAKING: Exact moment of fresh U.S. airstrikes struck Chabahar, Iran at the directions of US President Trump. pic.twitter.com/gjos0CEHR3— Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) July 9, 2026
Το πλέον ανησυχητικό στοιχείο της ενημέρωσης αφορά τη νέα ρητορική της Τεχεράνης. Σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο Nour News, υψηλόβαθμος Ιρανός στρατιωτικός αξιωματούχος προειδοποίησε ότι το Ιράν προετοιμάζει σύντομα «μαζική επίθεση» εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών βάσεων σε ολόκληρη την περιοχή.
Οι εξελίξεις αυτές εντείνουν περαιτέρω το ήδη βαρύ κλίμα ασφαλείας στον Περσικό Κόλπο και στα Στενά του Ορμούζ, περιοχή από την οποία διέρχεται σημαντικό ποσοστό του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου και φυσικού αερίου. Για τη διεθνή ναυτιλία, κάθε νέα στρατιωτική κλιμάκωση αυξάνει τον επιχειρησιακό κίνδυνο, επηρεάζοντας τόσο τον σχεδιασμό των δρομολογίων όσο και το κόστος ασφάλισης των πλοίων.
🚨 #ALERTA | Imágenes de un ataque aéreo estadounidense impactando el puerto de Chabahar en Irán, esta noche, derribando la torre de control marítimo. pic.twitter.com/5KFBsuOJT2— Mundo en Conflicto 🌎 (@MundoEConflicto) July 8, 2026
Οι επόμενες ώρες θεωρούνται ιδιαίτερα κρίσιμες, καθώς η διεθνής ναυτιλιακή κοινότητα και οι εταιρείες διαχείρισης κινδύνου παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις, αναμένοντας ενδείξεις για το εάν οι απειλές θα μετατραπούν σε επιχειρησιακές ενέργειες που θα μπορούσαν να επηρεάσουν άμεσα την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην ευρύτερη περιοχή.
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