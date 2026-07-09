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Τα αμερικανικά πλήγματα είναι αποτέλεσμα της παραβίασης δεσμεύσεων από το Ιράν, λέει ο Γάλλος ΥΠΕΞ
ΚΟΣΜΟΣ
Ζαν Νοέλ Μπαρό Πόλεμος στη Μέση Ανατολή Ιράν Ομάν

Τα αμερικανικά πλήγματα είναι αποτέλεσμα της παραβίασης δεσμεύσεων από το Ιράν, λέει ο Γάλλος ΥΠΕΞ

Οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διευκρίνισαν μέσω X ότι έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, στο νέο κύμα επιθέσεων

Τα αμερικανικά πλήγματα είναι αποτέλεσμα της παραβίασης δεσμεύσεων από το Ιράν, λέει ο Γάλλος ΥΠΕΞ
Ο επικεφαλής της γαλλικής διπλωματίας δήλωσε σήμερα από το Παρίσι ότι τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν είναι το αποτέλεσμα της παραβίασης από την Τεχεράνη «των δεσμεύσεων που είχε η ίδια αναλάβει».

«Είναι το Ιράν που, επιτιθέμενο σε πλοία που κυκλοφορούσαν στα ύδατα του Ομάν, παραβίασε τις ίδιες τις δεσμεύσεις του (σ.σ.: τις οποίες είχε αναλάβει με την πρόσφατη συμφωνία με την Ουάσινγκτον), καθώς και το διεθνές δίκαιο», δήλωσε ο Ζαν-Νοέλ Μπαρό στον τηλεοπτικό σταθμό TF1, ερωτηθείς σχετικά με τη νομιμότητα των αμερικανικών πληγμάτων που πραγματοποιήθηκαν τη νύκτα.

«Το Ιράν παραβίασε τη συμφωνία που συνήφθη με τις Ηνωμένες Πολιτείες» τον περασμένο μήνα, επέμεινε ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών.

«Αυτού του τύπου οι ελιγμοί πρέπει απολύτως να σταματήσουν ώστε αυτές οι τόσο σημαντικές διαπραγματεύσεις να μπορέσουν να συνεχισθούν στις καλύτερες συνθήκες», πρόσθεσε και έκανε έκκληση «για ηρεμία».

Υπενθυμίζεται ότι οι ένοπλες δυνάμεις των ΗΠΑ διευκρίνισαν μέσω X ότι έπληξαν «κατά προσέγγιση 90 στόχους» στο Ιράν, ανάμεσά τους συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, εγκαταστάσεις παράκτιας επιτήρησης, αποθήκες πυραύλων και μη επανδρωμένων εναέριων συστημάτων, με ανακοίνωση που δημοσιοποιήθηκε από το μεικτό διοικητήριο τους για τη Μέση Ανατολή (CENTCOM, «κεντρική διοίκηση»).

Σκοπός: να μειωθεί «περαιτέρω η δυνατότητα του Ιράν να επιτίθεται εναντίον της εμπορικής ναυσιπλοΐας και αθώων εργαζόμενων στο πολιτικό ναυτικό στο στενό του Ορμούζ».

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