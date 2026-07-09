Τουλάχιστον 14 νεκροί και 78 τραυματίες στο Ιράν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ τις δύο τελευταίες μέρες
ΚΟΣΜΟΣ
Ιράν Νεκροί Αλί Χαμενεΐ

Τουλάχιστον 14 νεκροί και 78 τραυματίες στο Ιράν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ τις δύο τελευταίες μέρες

Το Ιράν ανακοίνωσε τη διακοπή της σιδηροδρομικής σύνδεσης της Τεχεράνης με τη Μασχάντ, την πόλη που πρόκειται να ταφεί αργότερα σήμερα ο Αλί Χαμενεϊ

Τουλάχιστον 14 νεκροί και 78 τραυματίες στο Ιράν από τις επιθέσεις των ΗΠΑ τις δύο τελευταίες μέρες
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Τα τελευταία αμερικανικά πλήγματα στο Ιράν προκάλεσαν τον θάνατο τριών ανθρώπων και τον τραυματισμό αρκετών ακόμη στο δυτικό τμήμα της χώρας, μετέδωσε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων IRNA, επικαλούμενο τοπικό αξιωματούχο.

Ο Βαλιολάχ Χαγιατί, αναπληρωτής κυβερνήτης της επαρχίας Χουζεστάν αρμόδιος για θέματα ασφάλειας και επιβολής του νόμου, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι τρεις άνθρωποι σκοτώθηκαν και αρκετοί τραυματίστηκαν από την αμερικανική επίθεση στα περίχωρα της πόλης Αχβάζ, σύμφωνα με το IRNA.

Σύμφωνα με το Υπουργείο Υγείας της χώρας, οι αμερικανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε πέντε επαρχίες τις τελευταίες δύο ημέρες, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν 14 άτομα και να τραυματιστούν άλλα 78. Τα 47 εξ αυτών εξακολουθούν να νοσηλεύονται.



Στο μεταξύ, το Ιράν ανακοίνωσε τη διακοπή της σιδηροδρομικής σύνδεσης Τεχεράνης-Μασχάντ μετά τα αμερικανικά πλήγματα, λίγες ώρες πριν την ταφή του Αλί Χαμενεΐ στην ιερή πόλη Μασχάντ, στα ανατολικά της χώρας.

Οι Σιδηρόδρομοι της Ισλαμικής Δημοκρατίας του Ιράν απέδωσαν τη διακοπή σε «εγκληματική επίθεση του αμερικανοϊσραηλινού εχθρού» στη γραμμή και ανακοίνωσαν ότι έχουν στείλει συνεργεία για την αποκατάσταση των ζημιών, σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.



Το ίδιο μέσο ανέφερε ότι οργανώνεται οδική μεταφορά για τους επιβάτες που έχουν αποκλειστεί.

Το Ισραήλ δεν έχει συμμετάσχει στα πρόσφατα αμερικανικά πλήγματα κατά του Ιράν.
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